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El régimen iraní disparó 12 andanadas de misiles contra diferentes puntos de Israel en un día

Los bombardeos encendieron las sirenas antiaéreas que sonaron en múltiples zonas del norte, centro y sur del territorio israelí. Hubo al menos cinco heridos leves, con lesiones provocadas por metralla y fragmentos de vidrio

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Un misil iraní vuela hacia
Un misil iraní vuela hacia Israel, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán (REUTERS/Jamal Awad)

El régimen de Irán lanzó este jueves doce andanadas de misiles contra diferentes puntos de Israel, incluidos proyectiles de racimo, en una nueva jornada de ataques en el marco de la ofensiva en curso. La última andanada se registró a las 22:42 hora local (20:42 GMT), y las sirenas antiaéreas sonaron en múltiples zonas del norte, centro y sur del país durante todo el día.

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) informó que los ataques iraníes dejaron un saldo de cinco heridos leves, con lesiones provocadas por metralla y fragmentos de vidrio.

Esta última ola de misiles, que según el Ejército israelí incluyó proyectiles de racimo, se produjo una hora después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu asegurara en conferencia de prensa que Irán, tras veinte días de campaña militar, “ya no tiene capacidades para enriquecer uranio ni misiles balísticos”.

En paralelo, el grupo terrorista libanés Hezbollah mantuvo ataques constantes con cohetes y drones contra el norte de Israel. Una portavoz militar indicó a EFE que uno de estos proyectiles impactó en una vivienda en Kiryat Shmona alrededor de las 18:00 hora local (16:00 GMT), y dejó a cuatro civiles heridos, dos de ellos en estado grave.

Tras veinte días de ataques israelíes a lo largo de territorio iraní, que alcanzó sedes militares, enclaves de inteligencia e infraestructura nuclear, el número de fallecidos publicado por las autoridades del régimen se eleva a más de mil personas. En Israel, 15 personas murieron por ataques iraníes desde el 28 de febrero, mientras que en territorio palestino se registraron 4 víctimas mortales.

El Ejército israelí informó que
El Ejército israelí informó que más de 130 infraestructuras del régimen iraní fueron atacadas en las últimas 24 horas (Europa Press)

En represalia a los constantes bombardeos de la jornada, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron una nueva oleada “de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán”, según informaron vía redes sociales durante la madrugada local del viernes.

El Ejército israelí informó además que más de 130 infraestructuras del régimen iraní fueron atacadas en las últimas 24 horas. “Las FDI continúan atacando los sistemas de misiles balísticos y defensa del régimen terrorista iraní en todo el país”. Según reportes militares, la Fuerza Aérea, bajo la coordinación de la Dirección de Inteligencia, llevó a cabo decenas de ataques aéreos en el oeste y centro de Irán, con el objetivo de debilitar la capacidad de respuesta iraní.

Entre los blancos alcanzados figuran lanzadores de misiles balísticos, vehículos aéreos no tripulados y sistemas de defensa aérea. Las FDI insisten en que los ataques buscan reducir al máximo el alcance de posibles ofensivas contra territorio israelí y ampliar la superioridad aérea en el espacio iraní.

Un misil iraní con munición
Un misil iraní con munición de racimo sobrevuela la ciudad, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Jerusalén, el 18 de marzo de 2026 (REUTERS/Ronen Zvulun)

Teherán alcanzó una refinería estratégica en Israel

Un misil lanzado por fuerzas iraníes impactó este jueves en la refinería de Haifa, principal centro de procesamiento de petróleo en el norte de Israel. El Ministerio de Energía confirmó que el ataque provocó una interrupción en el suministro eléctrico en parte de la ciudad portuaria, aunque no se registraron daños estructurales graves ni víctimas.

“El daño a la red eléctrica en el norte es localizado y no significativo”, indicó el ministro Eli Cohen, quien aseguró que la electricidad fue restablecida a casi todos los afectados en menos de una hora.

Un misil iraní alcanzó una
Un misil iraní alcanzó una refinería estratégica en Israel y provocó cortes eléctricos en el norte del país

La ofensiva fue reivindicada por la Guardia Revolucionaria iraní, que afirmó haber lanzado misiles de precisión contra la refinería y otras infraestructuras estratégicas en Israel, incluyendo la ciudad de Ashdod y centros militares.

Equipos de bomberos y especialistas en explosivos se desplegaron en diversos puntos del área metropolitana de Haifa para inspeccionar restos interceptados y evaluar posibles riesgos asociados a materiales peligrosos.

(Con información de EFE)

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