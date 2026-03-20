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Cuántos kilómetros hará Boca Juniors en el Grupo D de la Copa Libertadores: el historial que ilusiona a los hinchas

El detalle de los rivales del equipo xeneize, que se medirá ante Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona de Ecuador

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*El sorteo de la Copa Libertadores

Boca Juniors ya conoce sus rivales luego del sorteo de la Copa Libertadores que se realizó en Asunción. El equipo dirigido por Claudio Úbeda volverá al principal torneo continental después de dos años de ausencia. Se enfrentará a Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile) y Barcelona (Ecuador).

El equipo Xeneize fue cabeza de serie, integra el Grupo D y jugará seis partidos, tres de local y tres de visitante. Es una zona que en los papeles se presenta difícil por el nivel de los equipos, pergaminos en sus países y rodaje internacional, ya que suelen jugar torneos de la Conmebol. A los tres oponentes los enfrentó en la Copa Libertadores y el historial lo favorece a Boca Juniors.

Uno de sus oponentes le trae grandes recuerdos, ya que ante Cruzeiro conquistó su primera Copa Libertadores en 1977, en aquella serie de tres partidos y la definición por penales en Montevideo. Volvieron a verse las caras en la zona de grupos de 1994, con sendos triunfos 2-1 del elenco brasileño. En 2008, el equipo argentino se tomó revancha y venció en los dos choques de los octavos de final. En 2018, también avanzó Boca Juniors, que se clasificó a las semifinales luego de triunfar 2-1 y empatar 1-1. Aunque el último recuerdo es negativo ya que fue eliminación ante los brasileños en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024. El historial marca 16 partidos, con 7 triunfos argentinos, 5 brasileños y 4 empates.

Respecto del conjunto trasandino, también lo favorece el historial a Boca Juniors, ya que luego de ocho encuentros, ganó seis y empató uno y perdió uno. El único cruce que tuvieron en la Copa Libertadores fue en 2000, cuando compartieron el Grupo 2 y el equipo argentino ganó los dos encuentros, 2-1 en Buenos Aires y 3-1 en Santiago.

Boca Juniors volverá a jugar
Boca Juniors volverá a jugar la Copa Libertadores luego de dos años (Foto: FOTOBAIRES)

Al elenco boquense también lo favorecen los antecedentes frente al conjunto ecuatoriano (que tiene en sus filas a Darío Benedetto), al que enfrentó en seis oportunidades, ganó tres, empató dos y perdió uno. Todos fueron también en la Libertadores en los años 2003, 2013 y 2021.

Boca Juniors y Cruzeiro saben lo que es ganar este certamen, mientras que los chilenos y ecuatorianos se quedaron en las puertas de la gloria ya que fueron finalistas.

La fase de grupos comenzará del 7 al 9 de abril y terminará del 26 al 28 de mayo. Cada elenco jugará 6 cotejos internacionales en apenas 50 días, en un calendario apretado por la Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

“El tema son los viajes para los argentinos”, dijo en el evento Oscar Ruggeri, campeón del certamen con River Plate en 1986. El conjunto de La Ribera deberá hacer 2.230 kilómetros hasta Belo Horizonte. Se sumarán 1.170 kilómetros hacia Santiago de Chile. Y 4.290 a Guayaquil en avión. Para los tres viajes en la zona de grupos la vía aérea para Boca Juniors demandará un total de 15.380 kilómetros, contando ida y vuelta.

Boca Juniors ganó seis ediciones de la Copa Libertadores, en 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007. Alcanzó la final por última vez en 2023, cuando perdió ante el Fluminense 2-1 en el Estadio Maracaná.

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