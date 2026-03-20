Crimen y Justicia

Femicidio de Natalia Cruz en Salta: dictaron la prisión preventiva para su ex pareja y otros dos imputados

El crimen ocurrió el 17 de febrero en la localidad de Campo Quijano. Daniel Serapio estuvo 11 días prófugo. Lo encontraron oculto en una cueva de la precordillera

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El femicida cuando fue arrestado
El femicida cuando fue arrestado luego de permanecer 11 días prófugo

En el marco de la investigación por el femicidio de Natalia Cruz, en Salta, ordenaron que se que se imponga una prisión preventiva sobre Daniel Orlando Serapio, señalado como autor de homicidio calificado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género.

La jueza de Garantías 8 del distrito Centro, Claudia Puertas, resolvió conceder la prisión preventiva para Serapio al hacer lugar al pedido del fiscal. Lo mismo recaerá sobre otros dos imputados.

Según informó el diario El Tribuno, la decisión se basó en la gravedad de los hechos imputados y en los riesgos procesales de fuga o entorpecimiento de la investigación. Además, la magistrada ordenó al Servicio Penitenciario adoptar medidas para resguardar la integridad psicofísica del acusado principal y garantizar que reciba los tratamientos médicos y psiquiátricos necesarios.

El hecho que originó el proceso ocurrió el 17 de febrero pasado en una vivienda de Campo Quijano, donde Natalia Cruz sufrió lesiones graves que provocaron su fallecimiento en el hospital local. Según lo informado por la Unidad de Femicidios, Serapio, ex pareja de la víctima, fue identificado como el principal sospechoso y se dio a la fuga inmediatamente después del suceso.

Durante once días, el hombre permaneció prófugo en la zona precordillerana, lo que motivó un exhaustivo operativo de búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad. Finalmente, el 27 de febrero, fue localizado y detenido en una cueva cercana al Estación Diego de Almagro. Este procedimiento puso fin a una etapa de intensa búsqueda que había generado preocupación en la comunidad y en los allegados de la víctima.

La despedida de la parroquia
La despedida de la parroquia local a Natalia Cruz el pasado 17 de febrero

La fiscal penal expuso en la audiencia que la gravedad de los cargos, junto con la situación procesal del imputado, hacen imprescindible su detención preventiva para asegurar el normal desarrollo de la causa y la protección de los derechos de las partes involucradas.

Además de Serapio, dos hombres mayores de edad —familiares del principal acusado— se encuentran imputados como coautores de encubrimiento agravado. De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal, ambos habrían colaborado activamente en las acciones destinadas a ocultar al sospechoso y dificultar su ubicación por parte de las autoridades.

En la audiencia, la representante de la Unidad de Femicidios solicitó que la medida de prisión preventiva se extendiera también a estos dos coimputados, en virtud de la gravedad del hecho y la presunta participación en el encubrimiento de un delito particularmente grave. La jueza Claudia Puertas hizo lugar al pedido, fundamentando su decisión en la existencia de riesgos procesales similares a los atribuidos a Serapio.

La investigación continúa bajo la dirección de la fiscalía especializada, que mantiene la hipótesis de que los familiares de Serapio desempeñaron un rol directo en su ocultamiento durante los días en que permaneció prófugo.

Ahora, el proceso judicial avanzará con la recolección de pruebas y testimonios, mientras se espera la definición de la fecha para la próxima audiencia. La causa se encuentra bajo seguimiento de la Unidad de Femicidios, que mantiene el enfoque en garantizar la protección de los derechos de las víctimas y la transparencia de la investigación.

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