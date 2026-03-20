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Quiénes fueron los 8 participantes que salieron de la placa de Gran Hermano: Generación Dorada

La gala del jueves permitió que un grupo seleccionado evadiera el riesgo de eliminación tras el escándalo por complot y la inédita sanción general, modificando por completo el sistema de votos y el panorama del juego

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Descripción de video: Santiago del Moro nombró los 8 jugadores que salieron de placa este jueves (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) atraviesa uno de sus momentos más tensos desde el inicio de la competencia. Luego de un escándalo por complot que sacudió el desarrollo del juego y obligó a la producción a tomar una decisión drástica, la placa de nominados quedó completamente alterada. En ese contexto, este jueves se vivió una gala clave en la que ocho participantes lograron salir de la placa positiva y asegurarse, al menos por ahora, su continuidad en el reality.

Todo comenzó en la previa, cuando el Big detectó maniobras coordinadas entre varios jugadores para influir en las nominaciones. Las conversaciones, consideradas “obscenas y bochornosas” por la producción, derivaron en una sanción sin precedentes en esta edición: se anularon todos los votos y, como consecuencia, absolutamente todos los participantes quedaron nominados. Ni siquiera el líder de la semana, Manu, se salvó, ya que perdió su inmunidad y también fue enviado a placa.

De esta manera, la lista de nominados incluyó a todos los integrantes de la casa: Andrea, Brian, Cinzia, Danelik, Dani, Eduardo, Emanuel, Franco, Juanicar, Kennys, La Maciel, Lola, Lolo, Luana, Manu, Martín, Mavinga, Nazareno, Pincoya, Sol, Titi, Yipio, Zilli y Zunino. Un escenario inédito que obligó a implementar una votación positiva, en la que el público decide quién continúa en el juego.

Andrea, Zilli, Emanuel, Sol, Daniela,
Andrea, Zilli, Emanuel, Sol, Daniela, Pincoya, Yipio y Cinzia fueron los jugadores salvados por el apoyo del público

Con este sistema, los participantes más apoyados por la audiencia van saliendo progresivamente de la placa, mientras que los menos votados quedan en riesgo de eliminación. Así, durante la gala del jueves conducida por Santiago del Moro, se conocieron los nombres de los primeros ocho salvados, en una noche cargada de emociones, alivio y sorpresa.

Los participantes que lograron bajar de placa fueron Zilli, Andrea, Emanuel, Solange (Sol), Daniela, Pincoya, Yipio y Cinzia. Cada uno de ellos recibió la noticia en distintos momentos de la gala, generando reacciones diversas tanto dentro como fuera de la casa. Algunos celebraron con euforia, mientras que otros mostraron alivio tras varios días de incertidumbre.

El caso de Andrea fue uno de los más particulares de la noche. Si bien logró salir de la placa y, en principio, está a salvo de la eliminación, su continuidad en el reality depende de una cuestión médica. La participante había salido de la casa para realizarse estudios, por lo que su regreso definitivo estará sujeto a la aprobación de los profesionales de la salud. Esta situación agrega un condimento extra a la competencia, ya que su futuro aún no está completamente asegurado.

La producción de Gran Hermano
La producción de Gran Hermano sancionó a todos los jugadores por complot, anuló los votos y dejó la placa totalmente renovada

Por su parte, Emanuel y Zilli fueron de los primeros en ser anunciados como salvados, marcando una tendencia en el apoyo del público. También Sol y Daniela lograron mantenerse en carrera, consolidando su presencia en el juego en un momento clave de la competencia. Pincoya, una de las participantes más queridas por la audiencia, volvió a recibir el respaldo del público, mientras que Yipio y Cinzia completaron la lista de los ocho que lograron escapar de la zona de riesgo.

Con esta definición parcial, la placa se redujo considerablemente, pero la tensión dentro de la casa sigue en aumento. Los participantes que aún permanecen nominados deberán esperar hasta la próxima gala para conocer su destino. La eliminación se definirá el lunes, cuando el jugador con menor cantidad de votos positivos deberá abandonar la competencia.

Este episodio marca un punto de inflexión en Gran Hermano Generación Dorada. La sanción por complot no solo alteró las reglas del juego, sino que también expuso las estrategias y alianzas que se venían gestando dentro de la casa. La decisión del Big de nominar a todos los participantes dejó en claro que no habrá tolerancia frente a conductas que atenten contra el espíritu del reality.

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