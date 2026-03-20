Crimen y Justicia

Condenaron a una mujer que le disparó a su padre tras enterarse que había abusado de su hija de 4 años

La mujer ya lo había denunciado cuando la niña tenía 2. La Justicia de Córdoba la declaró culpable pero tuvo en cuenta el contexto por el cual tuvo lugar el ataque

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La Justicia e Córdoba condenó
La Justicia e Córdoba condenó a una mujer por intentar matar a su padre (Foto: Facebook)

Un jurado popular de Villa Dolores, Córdoba, declaró culpable a una mujer que en marzo del año pasado intentó matar a su padre durante la madrugada en su casa. En medio del juicio llevado a cabo este martes, la condenada reveló el motivo por el cual le disparó dos veces.

De acuerdo con la declaración de la mujer, el ataque se produjo porque descubrió que el hombre había tocado a su hija, menor de edad. En ese sentido, relató que ya había realizado una denuncia por abuso cuando la menor tenía dos años, pero no había obtenido respuestas de las autoridades. “No sabía qué hacer en ese momento. Ya había hecho una denuncia cuando mi hija tenía 2 años y no tuve respuesta. Me sentí sola”, indicó, según lo publicado por el medio local ElDoce.TV.

“Entré golpee la puerta, estaba acostado con el teléfono. Cuado lo vi le empecé a decir ‘por qué habia tocado a mi hija’, lo empecé a golpear con mi mano, y él no me contestaba nada”, explicó sobre el hecho, ocurrido el 5 de marzo de 2025 en el bario Brochero.

“Cuando sali, le dije quedate acá que voy a llamar a la Policía, y en eso que quiero salir de la casa, él intenta levantarse y yo me asusté y efectué el disparo. No sé si le tiré una o dos veces", detalló Claudia Roxana Cejas Pérez de 34 años.

El testimonio recogido por Radio Juntos de Córdoba se dio en medio de la audiencia de este jueves, y tras contemplar el contexto planteado por la mamá de la nena (que ahora tiene 4 años) y la defensa, la Cámara del Crimen de Villa Dolores la condenó a 5 años y cuatro meses de prisión por homicidio calificado por el vínculo, mediando circunstancias extraordinarias de atenuación en grado de tentativa, y tenencia de arma de fuego.

Condenaron al abuelo d euna
Condenaron al abuelo d euna menor por abusar de ella

Esta es la segunda condena por un delito de esta naturaleza en lo que va de la semana. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 de la Capital Federal condenó el martes a 3 años de prisión en suspenso a un hombre por el delito de abuso sexual agravado contra su nieta, cometido en dos oportunidades cuando la menor tenía entre 6 y 7 años. El fallo, firmado por el juez Hugo Navarro, también impuso reglas de conducta como la prohibición de todo contacto con la víctima y su familia, la fijación de domicilio y el control periódico por parte de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. Además, dispuso la extracción de muestras de ADN para la inclusión del condenado en el Registro Nacional de Datos Genéticos.

Según los fundamentos de la sentencia, los hechos ocurrieron entre 2016 y 2017 en el domicilio porteño de la menor, mientras el imputado ejercía el cuidado de su nieta. En la primera ocasión, el hombre se recostó junto a la niña en la cama y la manoseó en la zona genital. En la segunda, ingresó al baño mientras ella estaba sentada en el inodoro, le tocó la vagina y luego se lamió los dedos. El juez resaltó que ambos episodios ocurrieron en un contexto de guarda y confianza familiar, circunstancia que agravó la valoración de los hechos.

El acuerdo de juicio abreviado fue validado por el tribunal tras ponderar la prueba reunida en la instrucción, que incluyó el testimonio de la víctima en Cámara Gesell, el relato de su madre, informes psicológicos y declaraciones de otros testigos del entorno familiar y social. La calificación legal fue la de abuso sexual agravado por el vínculo y por haber sido cometido por quien tenía a su cargo la guarda de la menor.

La pena, propuesta por la auxiliar fiscal Verónica Andrea Zotta de la Fiscalía General N° 18 y aceptada por la defensa, fue ratificada por el imputado en una audiencia por videoconferencia. El tribunal consideró, para la modalidad condicional de la condena, la falta de antecedentes penales del acusado, el reconocimiento de los hechos y la buena impresión recogida en la audiencia de conocimiento personal.

La causa se inició en 2021 y el procesamiento fue dictado en junio de 2023 por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 38, que entonces le prohibió la salida del país. La víctima actualmente tiene 15 años.

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