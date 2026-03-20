Sociedad

Cómo sigue la causa de la nena de 2 años que fue hallada tras estar desaparecida en Córdoba

La menor había desaparecido en la ciudad de Cosquín y luego de ser hallada en un descampado a pocos metros de su casa, fue asistida y sometida a estudios médicos. Además, siguen las investigaciones policiales para saber qué ocurrió con la niña

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E. fue atendida por efectivos
E. fue atendida por efectivos policiales y acompañada por familiares tras ser encontrada sana y salva

La nena de 2 años identificada como E, había desaparecido en el barrio San José Obrero, ciudad de Cosquín en Córdoba. Luego de horas de búsqueda intensa, fue hallada el jueves cerca de las 12 por los operativos desplegados quienes la encontraron en un descampado cerca de su casa.

El hallazgo de la niña se produjo a 430 metros de la vivienda familiar y a 300 metros del río, en una zona con densa vegetación. El personal motorizado a cargo de los rastrillajes detectó su presencia entre los pastizales, informaron las autoridades a ElDoce.TV.

Luego de la aparición de E, el ministro de seguridad, Juan Pablo Quinteros relató el momento cuando las autoridades hallaron sana a la niña: “El policía baja y la abraza. La verdad que es mucha la emoción”.

Las autoridades localizaron a E.
Las autoridades localizaron a E. en un descampado próximo a su domicilio

Además, remarcó que “se la ve bien, está sana y salva”. El ministro de seguridad se emocionó ante la situación y declaró: “Durante estas 24 horas E. fue la hija de todos”.

“Estoy convencido de que el accionar inmediato, la activación de la Alerta Sofía y todos los recursos en rutas y calles ayudaron mucho”, destacó Juan Pablo Quinteros sobre el operativo que se desplegó en la zona desde el momento de la desaparición.

Cuáles son las hipótesis

La fiscal de Cosquín Silvana Pen informó que la investigación sobre la desaparición la niña de 2 años, contempla diversas líneas de pesquisa. La funcionaria confirmó que la causa sigue abierta y aclaró que ninguna hipótesis está confirmada o descartada.

El sitio donde fue hallada, de acuerdo a las autoridades, había sido registrado previamente por los operativos policiales, lo que llevó a los investigadores a considerar que “alguien la llevó y la dejó allí”. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, afirmó que “es difícil pensar que la nena hizo ese recorrido a pie”, en referencia a los 500 a 600 metros lineales que separan la casa del lugar donde fue ubicada.

La Alerta Sofía emitida por
La Alerta Sofía emitida por el Ministerio de Seguridad Nacional fue clave en la búsqueda de la menor desaparecida

En el marco de la investigación, la fiscal Silvana Pen solicitó el secuestro y peritaje de los celulares pertenecientes al círculo más cercano de la familia. El Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó que en el operativo participaron más de 90 efectivos, drones con sensores térmicos y equipos de la división canes.

Respecto al impacto de la búsqueda, Pen confirmó que no hay detenidos ni demorados hasta el momento. También detalló que se analizaron registros de antenas, cámaras, 11 teléfonos celulares incautados y testimonios cruzados como parte del proceso.

Por otro lado, algunos vecinos de la zona señalaron al personal del circo. Según los testimonios, cuando fueron consultados por la niña, se desplazaron a La Cumbre y la fiscal señaló que se allanaron los lugares y se secuestraron vehículos. Esta es solo una de las posibles vertientes bajo análisis.

En relación al estado de E, la menor permanece bajo observación en el Hospital Domingo Funes junto a sus padres, en un cuadro de estrés pero sin criterio de internación. La funcionaria indicó que presenta heridas menores, como raspaduras en la pierna y sobre la ceja, sin lesiones graves. Además durante una conferencia de prensa aclaró que “no hay sospechas de abuso sexual”.

Cómo fue la búsqueda

La búsqueda comenzó el miércoles cerca de las 14.30hs. y fue la madre quien detectó la ausencia de la menor. En el momento que desapareció, se encontraba descalza y aunque la puerta estaba abierta, los familiares tardaron en advertir su ausencia.

El despliegue policial incluyó drones
El despliegue policial incluyó drones y perros rastreadores, mientras los funcionarios judiciales buscan determinar si hubo participación de terceros en la desaparición prolongada de la niña

La Alerta Sofía fue activada rápidamente y movilizó a todas las fuerzas de seguridad nacionales, incluidas brigadas especiales del DUAR, personal de Bomberos Voluntarios y la Policía Federal, que estableció controles vehiculares en rutas de todo el país.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva reportó tras la aparición: “La rápida activación de la Alerta Sofía y el trabajo coordinado entre las Fuerzas permitió avanzar con celeridad en su búsqueda. Cuando se trata de una menor desaparecida, cada minuto cuenta. Hoy lo importante es esto: E. apareció”.

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