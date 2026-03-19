Fin de semana con lluvias y baja de temperatura: el cambio que anticipa el pronóstico para el AMBA

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias de variada intensidad durante la mañana y la tarde del sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó este jueves una jornada mayormente soleada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con temperaturas que oscilarán entre 18 y 26 grados. La previsión oficial anticipa un cambio de condiciones a lo largo de los próximos días para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con la llegada de lluvias intermitentes y un marcado descenso térmico durante el fin de semana. Además, seis provincias están bajo alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos.

De acuerdo con el informe difundido por el SMN, hoy estará algo nublado durante toda la jornada. Esta mañana está fresca, con 19 grados. Por la tarde llegará a la máxima estimada de 26 grados, mientras que a la noche descenderá hasta los 23.

El viernes predominará el cielo cubierto en Buenos Aires, aunque se mantendrá la estabilidad, con una temperatura máxima de 27 grados y escasa probabilidad de precipitaciones. Por la noche, la probabilidad de lluvias aumentará ligeramente, aunque no superará el 10 por ciento, según el organismo.

El pronóstico extendido del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (SMN)

El sábado marcará un quiebre en el patrón meteorológico. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias de variada intensidad durante la mañana y la tarde. El porcentaje de probabilidad de precipitaciones oscilará entre 40 y 70 por ciento en las primeras horas y entre 10 y 40 por ciento hacia la noche. Las temperaturas para ese día se ubicarán entre 22 y 25 grados, con vientos de dirección variable.

El domingo se presentará una mejora en las condiciones climáticas, con cielo parcialmente nublado y temperaturas más bajas. La mínima descenderá a 15 grados, mientras que la máxima no superará los 24 grados. El SMN confirmó que no se prevén lluvias para esa jornada y que los vientos serán leves del sector este.

En la provincia de Buenos Aires, se registran tormentas en el suroeste (Coronel Suárez, Coronel Pringles, Sierra de la Ventana, Bahía Blanca, Pigüé y Monte Hermoso), que durarán todo el día.

Luego, el frente tormentoso se extenderá el viernes hacia el norte y este, para cubrir casi todo el territorio bonaerense en sábado por la mañana. Sin embargo, el domingo las condiciones mejorarán con mayor presencia del sol.

Durante todo el período, el AMBA experimentará una marcada variación térmica y la alternancia de días soleados con episodios de inestabilidad. El Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población mantenerse informada ante eventuales actualizaciones de los alertas meteorológicos, en especial por la posibilidad de ráfagas intensas y lluvias durante el fin de semana.

En el centro del país se concentran las alertas meteorológicas de hoy por tormentas, lluvias y fuertes vientos.

Las alertas en el resto del país

El SMN indicó que en el centro del país hay alerta amarilla por tormentas. Específicamente, las provincias afectadas con el suroeste de la provincia de Buenos Aires, este de Río Negro, La Pampa, sur y oeste de San Luis y oeste y centro de Mendoza. En estos casos, el organismo recomienda:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

En tanto, la zona cordillerana de Neuquén está marcada por alerta amarilla por lluvias. Por lo cual, las acciones indicadas son:

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Por último, dicha área neuquina, junto a la zona cordillerana de Mendoza, y al sur de esta provincia, hay alerta amarilla por fuertes vientos y viento Zonda. Por lo cual se solicita:

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.