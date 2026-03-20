Panamá recibe 71 propuestas para asegurar suministro eléctrico

La convocatoria incluye hasta 200 megavatios de potencia firme para el periodo entre 2029 y 2038. crédito Pixabay

Con la recepción de 71 ofertas, concluyó el acto de licitación eléctrica para plantas existentes, un proceso impulsado por la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) para cubrir los requerimientos de potencia y energía del sistema panameño.

La convocatoria forma parte de un programa estructurado por la Secretaría Nacional de Energía, orientado a garantizar la confiabilidad, flexibilidad y eficiencia del suministro eléctrico en el país, en medio de presiones sobre tarifas y demanda.

El proceso se enmarca en un plan de licitaciones anunciado por el Gobierno para reducir la volatilidad tarifaria y mejorar la estabilidad del sistema en el mediano y largo plazo.

Según las autoridades, este esquema busca dar mayor certidumbre a los agentes del mercado, promover la participación de distintos actores y asegurar condiciones que permitan mantener un equilibrio entre oferta y demanda energética en Panamá.

De acuerdo con el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, la respuesta del mercado refleja la confianza en un proceso que fue diseñado con anticipación y reglas claras.

El funcionario destacó que la cantidad de propuestas recibidas evidencia el interés de las empresas en participar en el sistema eléctrico panameño, lo que a su vez contribuye a generar condiciones para la estabilización de tarifas y beneficios para el consumidor final en el mediano plazo.

La licitación contempla tres renglones principales para la contratación de potencia firme y energía. El primero incluye 150 megavatios entre julio de 2026 y junio de 2029, y 200 megavatios entre julio de 2029 y junio de 2038, dirigidos a plantas termoeléctricas existentes a diésel o búnker, con el compromiso de una reconversión tecnológica en un plazo máximo de 36 meses.

Este componente ha sido uno de los puntos más relevantes del proceso.

Plantas térmicas deberán someterse a procesos de reconversión en un plazo máximo de 36 meses. (Dconfianza)

El segundo renglón abarca potencia firme para hidroeléctricas y plantas térmicas a gas natural, mientras que el tercero contempla la contratación de energía proveniente de fuentes renovables como hidroeléctricas, eólicas y fotovoltaicas.

Este diseño responde a la necesidad de contar con una matriz energética diversificada, que combine distintas fuentes para garantizar la continuidad del servicio eléctrico.

Uno de los elementos que ha generado señalamientos en algunos sectores es precisamente la inclusión de plantas térmicas dentro del proceso, incluso con la posibilidad de acceder a contratos que permitan su reconversión.

Críticos han señalado que el enfoque debería centrarse en acelerar la incorporación de energías renovables, considerando los avances tecnológicos y la tendencia global hacia la descarbonización.

Sin embargo, desde el Gobierno se ha defendido la necesidad de mantener una combinación equilibrada entre fuentes renovables y tecnologías térmicas más eficientes.

Rodrigo Rodríguez J., secretario nacional de Energía, señaló que la alta participación refleja la confianza del mercado y crea condiciones para estabilizar la tarifa eléctrica en el mediano plazo. Cortesía Secretaría de Energía

Las autoridades sostienen que el sistema requiere respaldo energético para garantizar la estabilidad del suministro, especialmente en momentos de alta demanda o cuando las condiciones climáticas afectan la generación de energías limpias.

En ese sentido, el proceso forma parte del programa de licitaciones impulsado por la Secretaría Nacional de Energía, que busca cubrir requerimientos de potencia y energía del sistema eléctrico panameño mediante contratos de largo plazo.

La estrategia contempla la incorporación progresiva de nueva capacidad, combinando generación renovable con plantas térmicas existentes que deberán someterse a procesos de reconversión en un plazo máximo de 36 meses.

En términos de matriz energética, Panamá sigue dependiendo principalmente de la generación hidroeléctrica, que es la mayor fuente de electricidad del país

El plan incluye contratos de hasta 20 años para proyectos renovables como eólicos e hidroeléctricos. Europa Press

En períodos favorables, las fuentes renovables han llegado a cubrir casi la totalidad de la demanda interna, con la hidroelectricidad como pilar del sistema, complementada por energía solar y eólica.

En los últimos años también ha crecido con fuerza la generación solar distribuida, con miles de usuarios residenciales, comerciales e industriales que aportan capacidad al sistema, aunque su peso todavía es menor frente a las grandes centrales hidroeléctricas.

Este crecimiento de las renovables ha mejorado el perfil ambiental del sistema, pero también ha puesto de relieve la necesidad de contar con respaldo firme.

El cronograma prevé dos licitaciones en 2026, una en 2027y otra en 2028. En medio de este proceso, el sector eléctrico pide aumentar la inversión en la red de transmisión y distribución, así como impulsar la conexión eléctrica con Colombia y construir una cuarta línea de transmisión en el país.