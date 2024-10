Hallaron muerto al buzo argentino que había desaparecido en un cenote mexicano

El buzo argentino fue hallado junto a dos tanques de oxígeno vacíos

Roberto Omar Alejandro Gandini Buix, el buzo argentino que había desaparecido el viernes pasado en el cenote mexicano Dzonbakal, fue hallado muerto el domingo durante las tareas de rescate realizadas por un equipo de la Asociación de Buzos Técnicos Deportivos de Yucatán e integrantes del Cuerpo de Bomberos.

Ahora las autoridades locales intentarán determinar la causa de muerte del argentino, quien tenía experiencia en espeleobuceo, una actividad centrada en la exploración de cavernas subacuáticas.

Cerca de las 11:30 de ayer domingo, el cuerpo de Gandini Buix, de 51 años, fue hallado por los rescatistas en la segunda caverna del espejo de agua, a una profundidad aproximada de 25 metros y con los tanques de oxígeno vacíos, informó el Diario de Yucatán.

El cenote donde se produjo la tragedia se encuentra ubicado en la comisaría de San Antonio Mulix, perteneciente al municipio de Umán, México. Según trascendió, el deportista tenía la costumbre de bucear en Dzonbakal en compañía de sus hijos. No obstante, el viernes había ingresado solo para explorar áreas que no conocía, y por causas que se investigan, no volvió a salir a la superficie.

Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizará la autopsia de rigor para determinar la causa de muerte de Gandini Buix

Preocupados porque no había regresado de su travesía, familiares de la víctima fueron quienes reportaron la desaparición a los servicios de emergencia y de inmediato se movilizó un equipo de rescate para tratar de localizar al buzo extraviado.

Al hallar el cuerpo, los buzos tácticos procedieron a las tareas para recuperar los restos de la víctima. Luego, personal de la Policía Estatal de Investigaciones y el Servicio Médico Forense (SEMEFO) se encargarán de la autopsia con el objetivo de determinar la causa del fallecimiento.

Cercano a otro espectacular cenote X-Batún, el Dzonbakal es de tipo semiabierto y mide aproximadamente 25 metros de largo por 15 de ancho. Además, este espejo de agua cuenta con una profundidad máxima de 30 metros.