Incendios en Córdoba: aún hay cinco focos activos y unos 800 bomberos trabajaron durante la madrugada

El incendio provocado en Villa Berna fue uno de los que mayor avance tuvo en las últimas horas (EFE)

A casi una semana de que se desataran los incendios en Córdoba, los brigadistas sostienen un arduo combate contra el fuego producto del gran avance que tuvieron las llamas en la región norte de Punilla. De acuerdo a las autoridades, aún hay cinco focos activos en Capilla del Monte, Villa Berna, Chacaní, Salsacate y La Granja, en donde cerca de 800 bomberos trabajarán a lo largo de la madrugada para frenar la expansión de los frentes.

“No podemos decir que están controlados porque hay perímetros muy inestables”, explicó el vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo de Córdoba, Roberto Schreiner, al señalar que los siniestros que mayor preocupación despiertan son los de Capilla del Monte, Villa Berna y Chacaní. Asimismo, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales registró que 43.490 hectáreas fueron consumidas en los últimos días y que la cifra afectada este año ascendió a 69 mil hectáreas.

En este sentido, las autoridades reconocieron que la mayor preocupación siguió en torno al incendio de Capilla del Monte, debido a que el frente avanzó en dirección oeste y ya habría generado daños en la zona de La Fronda. No obstante, remarcaron la necesidad de evitar su avance, para que no afecte a San Marcos Sierras.

Por su parte, el frente oeste cruzó a Sierras Chicas, pero los esfuerzos de los brigadistas frenaron que el fuego dañara a las viviendas de La Granja. “El norte de La Granja que estaba a unos 3 km lo pudieron detener anoche y quedó a 1 km de las viviendas. Ya hay muy poca actividad de fuego”, confirmó Schreiner durante un diálogo con el noticiero de ElDoce.tv.

A raíz de la continúa actividad ígnea, desde el Gobierno de Córdoba informaron que este miércoles los 800 bomberos que trabajaron en los diferentes focos serán reemplazados para que puedan recuperar las energías. Asimismo, resaltaron que en los procedimientos también participaron las fuerzas especializadas, bomberos de otras ciudades y cuarteles de otras provincias.

En medio de la tragedia, la estatua de una virgen se volvió viral al resistir las llamas en Ongamira (Crédito: Ariel Luna)

Luego de que el Presidente Javier Milei enviara sus felicitaciones a los brigadistas que fueron convocados en las tareas de sofocamiento, se espera que el mandatario aterrice en la provincia este miércoles al mediodía. “No hay nada más heroico que arriesgar la vida por un compatriota”, subrayó el vocero presidencial Manuel Adorni.

Según confirmaron desde Casa Rosada, el mandatario estará acompañado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que también fue parte de la delegación que viajó a Estados Unidos. Además, el mandatario supervisará el envío de recursos desde Nación para el combate del fuego, entre ellos, aviones, helicópteros y brigadistas federales.

Por otro lado, los diputados nacionales cordobeses presentaron un proyecto de ley para endurecer las penas contra las personas que fueran encontradas culpables de provocar incendios. El texto fue impulsado por los integrantes del bloque Encuentro Federal, Juan Brügge e Ignacio García Aresca, con la intención de modificar los dos artículos del Código Penal de la Nación que tratan el delito.

“Desde hace años diferentes puntos de la República Argentina vienen enfrentando el flagelo de los incendios, muchos de ellos evitables, en razón que se iniciaron por el accionar irresponsable de personas inescrupulosas”, apuntó la iniciativa que buscará agregar mayor cantidad de años en prisión para los acusados de dañar a las personas, la naturaleza, los bienes públicos y privados, la economía regional y la inclusión social.

Los brigadistas trabajaron durante toda la madrugada y serán reemplazados por nuevos agentes este miércoles (AFP)

En simultáneo, los diputados radicales presentaron un proyecto en la Cámara baja para citar al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, y a la subsecretaria de Ambiente, Ana María Vidal de Lamas, para que brinden información y expliquen cuál es el plan trazado desde el Servicio Nacional del Manejo del Fuego para afrontar este tipo de situaciones extremas.

“El fuego no reconoce límites provinciales; Córdoba es Argentina, no puede la administración nacional ser un actor ausente en una problemática que todos los años se agrava”, sentenció la diputada Carla Carrizo al remarcar que no solamente esperan que las autoridades nacionales detallen el plan de emergencia, sino que aporten un programa para afrontar los futuros incendios que pudieran generarse a lo largo del territorio.

Los diputados radicales pidieron un informe de gestión a la Secretaria de Turismo, Ambiente y Deporte sobre el accionar del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (AFP)

De esta manera, pidieron a los funcionarios que comuniquen el total de los recursos humanos y materiales asignados para combatir los incendios ocurridos en Córdoba durante agosto de 2024, expliquen la demora en el envío de asistencia y recursos, y que mencionen cuáles son los canales de información pública oficial utilizados para dar a conocer las políticas y los recursos que el Estado nacional destinó para los diferentes casos afrontados a lo largo del año.