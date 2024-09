Incendios en Córdoba, en vivo: ya son más de 16.000 las hectáreas arrasadas por el fuego y hay cuatro focos activos

Llaryora: “Hay que tomar medidas ejemplificadoras”

El gobernador de Córdoba, Martín Llayora, aseguró hoy que el voraz incendio que afecta a la provincia no tiene como origen una causa natural. “Todo esto no son hechos naturales, son impericias, negligencia o dolo. La legislación es muy laxa. Si no ponemos medidas ejemplares, parece que no tiene costo, no tiene ni pena ni medidas de resarcimiento civil”, afirmó a El Destape. Y agregó: “Hay que empezar a tener medidas ejemplificadoras y no tomarlo como un delito menor”.