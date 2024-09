“Teníamos el fuego encima”: el dramático relato de un policía de Córdoba que rescató a una mujer de 80 años de los incendios

Ocurrió en el marco de los incendios que azotan la provincia. El cabo Jorge Acevedo resultó con quemaduras de primer grado en sus brazos

Un policía de Córdoba se convirtió en protagonista de una dramática escena en medio de los sofocantes incendios que azotan a la provincia por estos días. Se trata del cabo Jorge Acevedo, quien en las últimas horas se metió entre las llamas desatadas en la localidad de San Esteban para rescatar a una mujer de 80 años que estaba siendo alcanzada por el fuego, sin posibilidad de huir. “No lo dudé”, dijo el agente sobre su accionar.

El heroico episodio se desarrolló cuando el efectivo se encontraba colaborando con las evacuaciones en la zona. Lo hacía junto a varios otros móviles y compañeros, quienes realizaban inspecciones en las casas con peligro de ser alcanzadas por los incendios y verificaban que no quedara ninguna persona dentro.

El procedimiento se extendió hasta que el riesgo de permanecer en el lugar ya era demasiado. “Teníamos el fuego prácticamente encima”, describió el policía en diálogo con Cadena 3 acerca del momento en el que recibieron la orden de dar la vuelta.

Jorge Acevedo, el policía que rescató del fuego a una mujer de 80 años

Sin embargo, cuando emprendían el regreso, Acevedo vio a una mujer atrapada. “Cuando estaba regresando, entre medio del humo, de una nube muy espesa de humo, veo a una mujer entre 80 y 90 años. Era una señora mayor en una tranquera que estaba como en una actitud en estado de shock. No hablaba, no se movía”, señaló al respecto. Y añadió sobre su accionar posterior: “No lo dudé. Me bajé del móvil, la entrevisté, le pregunté si había alguien más adentro de la vivienda”.

La señora le aseguró que no había nadie más dentro de su casa. Fue entonces que el agente rápidamente la agarró, la subió al móvil policial e intentó salir. No obstante, al arrancar, se dio cuenta de que el panorama ya había empeorado: la visibilidad había reducido notoriamente y las llamas cada vez estaban más cerca.

“La cargo con el móvil y, cuando quiero salir, ya las llamas las tenía prácticamente encima. No podía salir para adelante. Quiero hacer marcha atrás y la densa columna de humo no me dejaba ver nada. Entonces me arriesgué y empecé a hacer marcha atrás hasta que choqué con un camión que habían dejado abandonado ahí. Ya no tenía salida ni para adelante ni para atrás. Se empezaron a prender fuego las cubiertas del móvil y había mucho humo dentro, así que inmediatamente tomé la decisión de salir de ahí porque si no, nos quemábamos vivos, básicamente”, detalló.

Así estaba el lugar donde el policía realizaba las evacuaciones

Acevedo había avisado a otras autoridades que se encontraba atrapado en el incendio. Sin embargo, nadie podía auxiliarlo porque ya no se podía llegar hasta allí. Dependía solamente de él salir con vida y concretar el rescate.

“Salí por la puerta del acompañante. Ahí sentí mucho calor, fue donde me quemé. Abrí la puerta de atrás de la señora y la pude acostar en el piso porque era mucho el humo a la altura de una persona parada. Entonces la puse en el piso y la empecé a arrastrar. La habré arrastrado 20 metros y el móvil ya estaba ardiendo completamente”, continuó con énfasis en lo rápido que se propagó el incendio.

Y continuó: “Hice unos 20 metros más y salimos de la cortina de humo. Había unos bomberos más adelante y les pedí ayuda. Gracias a Dios estamos bien y pude cumplir con la labor”.

Según indicó el policía, la mujer que rescató no tuvo ninguna lesión, ni golpes, ni quemaduras. “Está bastante bien, no tragó humo. Y yo un par de quemaduras leves en los brazos y tuve que recibir un poco de oxígeno por la cantidad de humo que tragué”, expresó. Acerca de su estado de salud tras el episodio, contó: “Estoy bien, ya más tranquilo, relajado en casa, acompañado de la familia, esperando a que sanen un poquito estas heridas que gracias a dios no son de mayor consideración. En un par de días espero que ya estén”.