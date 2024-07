Calendario 2024: ¿cuándo es feriado en julio?

En julio no habrá fines de semana largos (Maximiliano Luna)

El año ya pasó su mitad y los calendarios comienzan a ser revisados para identificar los feriados que todavía quedan en 2024. Las razones pueden variar: planificar una escapada, tomar un descanso necesario o gestionar mejor el tiempo destinado a las tareas diarias. Cualquier motivo es válido para organizar el tiempo libre próximo.

En esta ocasión se revisan qué días festivos hay durante el mes de julio para hacer algunos de todos los planes. Además, muchas personas también están atentas al próximo fin de semana largo para poder hacer un viaje, pero en julio no habrá ninguno.

Cuándo es feriado en julio

En julio solamente hay un feriado: el martes 9 de julio por el Día de la Independencia. Es un feriado inamovible.

Qué pasó el 9 de julio de 1816

El 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se firmó el Acta de Independencia y se liberó al territorio del control español.

Por qué no hay fin de semana largo por el 9 de Julio

En la programación de este año no se dispuso un feriado puente para el lunes 8 de julio, que formaría un fin de semana largo de cuatro días no laborables junto al 9 de julio. En cuanto al sector privado, dependerá de cada caso si quiere otorgar el día o no. Mientras que el sector público depende de cada jurisdicción: se puede declarar asueto administrativo.

Llegada de los congresales a la magna asamblea. Dibujo de Zavattaro para Caras y Caretas

Cuándo es el Día del Amigo 2024

El día del amigo en Argentina se celebra el 20 de julio.

Cuándo es el próximo fin de semana largo

Habrá que esperar hasta octubre para volver a tener un fin de semana largo. Del 11 al 13 de octubre: 3 días de descanso. El viernes 11 es feriado con fines turísticos, mientras que el sábado 12 se celebra el Día del Perdón y el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Cómo sigue el calendario de feriados 2024

En agosto hay un sólo feriado: el sábado 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín. Mientras que septiembre es el único mes en el que no habrá feriados. Octubre, por su parte, tiene varias celebraciones: el jueves 3 y viernes 4 es el Año Nuevo Judío. Mientras que el 11 de octubre es feriado con fines turísticos y se complementa con el sábado 12 por los festejos ya mencionados.

Noviembre, por su parte, tiene un solo feriado. La fecha a conmemorar es el miércoles 20 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional, pero como se trata de un feriado trasladable, el festejo será el lunes 18 y así se forma fin de semana largo. Diciembre cierra el año con dos feriados: uno el domingo 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción de María y otro el miércoles 25 de diciembre por Navidad.