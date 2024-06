La Fundación Ninawa Daher presentará el audiolibro “Breves relatos para grandes corazones”

La Fundación Ninawa Daher presentará el 28 de junio el audiolibro “Breves relatos para grandes corazones”, escrito por Ninawa Daher, para recordar su legado en el periodismo y recordar su defensa por la educación, la ética, la búsqueda de la verdad y el amor al prójimo.

El evento formará parte de las Jornadas de Arte, Accesibilidad y Comunidad, organizadas por el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y abiertas a todo público en el Auditorio Moderno.

El libro incluye diez relatos que abordan temas como la espiritualidad, el amor y el respeto por el prójimo; valores que la joven profesaba antes de fallecer en un accidente automovilístico, en enero de 2011.

El encuentro será moderado por Carina Onorato Bulat, periodista y editora; y donde Ian Moche, niño con autismo; y Pablo Lecuona, Director de la Asociación Tiflonexos-Biblioteca Tiflolibros; aportarán su visión y dialogarán junto a representantes de la audiencia y los lectores.

La Fundación Ninawa Daher celebró el Día del Periodista

En el marco del Día del Periodista, la Fundación Ninawa Daher y la Facultad de Ciencias de la Educación y la Comunicación Social de la Universidad del Salvador organizaron un panel llamado Mujeres, Periodismo y Política, que estuvo dirigido a los alumnos de toda la universidad y al público en general.

En el Día del Periodista, la Fundación Ninawa Daher y la Facultad de Ciencias de la Educación y la Comunicación Social de la Universidad del Salvador organizaron el panel "Mujeres, Periodismo y Política". En la foto, las participantes junto a Alicia Daher, madre de Ninawa (3a desde la izq)

Del evento participaron la periodista Clara Mariño, que actualmente conduce “Las cosas claras”, por FM Latina, y “A fuego lento”, por Canal 26; la periodista y escritora Silvia Mercado, de El Cronista; la periodista de investigación Lucía Salinas, del diario Clarín; y la periodista Guadalupe Vázquez, que tiene su programa de periodismo político en Radio Neura. El panel estuvo moderado por Paulina Maldonado, editora general de Perfil

Declaraciones de Ninawa Daher sobre “ser periodista”

Al recibir el premio Gaviota de Oro como “Revelación Joven, en 2009, Ninawa se refirió a su pasión por la inclusión de las personas que más necesidades tienen. “A pesar de que soy abogada, decidí el año pasado dedicarme tiempo completo al periodismo; no solo en Canal 7 sino también en C5N y solamente les quería transmitir algo que tengo siempre en mente… que el periodismo si no sirve para liberar a los oprimidos, para ayudar a los más débiles, a los que no tienen voz ni voto, si no podemos transmitir la voz de los que no pueden hablar, es un periodismo inútil”, enfatizó la periodista.

Estas viejas declaraciones de la joven tomaron fuerza el 7 de Junio, fecha en que se conmemoró la creación del primer periódico argentino, en 1810, llamado “Gazeta de Buenos Ayres”. “Me duele el sufrimiento de las personas con discapacidades y el poco lugar que tienen en los medios de comunicación para conocer sus necesidades y darles soluciones”, remarcó Ninawa.

De hecho, uno de los proyectos más destacados de su fundación es la continuación de “Arte para Ciegos”. Se trata de una iniciativa que, durante los últimos 12 años, logró contribuir al fortalecimiento institucional y a la conciencia social sobre las necesidades de las personas con ceguera y disminución visual.

De izq a der: Guadalupe Vázquez, Lucía Salinas, Paulina Maldonado, Clara Mariño y Silvia Mercado. El evento estuvo dirigido a los alumnos de toda la universidad de El Salvador y al público en general

“Ser periodista sin necesidad de perder la dignidad es para mi el desafío más importante como comunicadores. Es evidente que ser periodista lleva una gran responsabilidad por la masividad del alcance de nuestras palabras. Todos debemos saber que somos responsables de lo que transmitimos”, señaló la joven durante su discurso de premiación.

“Sabemos muy bien que las personas frente al televisor se dejan hipnotizar por lo que ven y escuchan. Su corazón queda rendido a nosotros, pendientes de lo que le hagamos sentir… pero también sabemos cómo usamos este recurso y no siempre es de manera noble”, advirtió Ninawa, cuya fundación planea ampliar la accesibilidad en ámbitos como el arte, el deporte, la educación, el turismo y los santuarios.

“Nuestra capacitación y nuestro compromiso con la verdad deberían guiar nuestra profesión. Necesitamos un periodismo que inspire, un periodismo que brinde esperanza, sin embargo estas son acciones que los medios de comunicación no buscan provocar en nosotros… Los valores han cambiado”, indicó la joven sobre el oficio de ser periodista.

La periodista y abogada Ninawa Daher trabajó en C5N y en la TV Pública

Al respecto, agregó: “Periodista, en mi opinión, se es. Luego, se ejerce pero con el espíritu repleto de esa necesidad de dar. Podemos simplemente informar o podemos informar faltando a la verdad, o modificar la realidad con información parcial acerca de lo que sucede y comunicar sólo eso o directamente la ocultamos en forma completa. Podemos dar miedo, o seguridad. Podemos brindar guerra, o dar paz, pero habrá modos de contarlo para no generar la desesperación y el sentimiento de impotencia que naturalmente aflora”.