Malestar y quejas de usuarios de Caballito, Flores y Parque Chacabuco por los frecuentes cortes de luz

Postal de uno de los cortes de luz en Caballito de los últimos meses (Archivo: Nicolás Stulberg)

Las quejas crecen en los barrios céntricos de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el feroz incendio en la subestación eléctrica hace un mes, ubicada en José María Moreno y Formosa, creció la frecuencia de los cortes de luz en Caballito, Flores y Parque Chacabuco. Y el problema se agravó en las últimas semanas por los temporales que afectaron a la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dejando sin suministro por varios días.

Se tratan de casos puntuales, pero que pueden alcanzar varios días de duración con dificultades de energía. Son usuarios que no pueden conectar sus aparatos desde al menos más de 48 horas. Los más graves superan la semana.

Un tradicional comercio de revistas anunció en las redes sociales su imposibilidad de trabajar. “Lamentablemente e increíblemente, sigue el corte de luz en la zona de Flores, lo cual nos obliga a tener cerrada la sucursal. Los esperamos en nuestra sucursal Caballito que está funcionando con total normalidad”, rezaba el posteo de Meridiana Comics, cuyo local está en la icónica Galería Rivadavia, ubicado en la homónima calle al 4900. “Hoy comienza la tercer jornada sin luz. Desde el día de la tormenta que una pequeña zona de Flores no recupera el suministro eléctrico”, apuntaron desde el local.

En la calle Tejedor al 900, a pocas cuadras del Parque Chacabuco, los vecinos ya perdieron la cuenta de la cantidad de días sin electricidad. Marcela vive en la zona, y es una persona asmática que suele tener broncoespasmos. Requiere de nebulizaciones frecuentes y no puede hacerlo por la interrupción del suministro. “Desde el viernes pasado estamos con los reclamos y te van peloteando. Fui a la oficina de Edesur y me dieron una notificación que dice lo mismo que la aplicación, sin un día y horario estimativo de normalización. Estamos desesperados”, resumió a Infobae.

Otros vecinos de la cuadra comparten el problema desde al menos el sábado, como Sebastián Mamani, que tampoco tenía restituido el servicio en su casa, donde vive su madre. Tuvo tuvo que llevar a su casa porque es una señora mayor. Es una cuestión de suerte: a pocos metros algunos tienen suministro y otros no. “Espero que lo solucionen. Tuve que tirar toda la comida que tenía. Las cosas diarias no se pueden hacer”, contó.

Desde Edesur, la empresa que tiene a cargo la zona, respondieron que los inconvenientes responden a situaciones puntuales en las que se está trabajado. “En la mayoría son cámaras anegadas por zonas inundadas debido a las bocas de tormenta o sumideros tapados. Todos problemas ocasionados por la tormenta. Hay cámaras que se han desagotado hasta 3 veces o más”, indicaron fuentes de la distribuidora.

Una de las comunicaciones oficiales de Edesur ante los cortes de luz

La Ciudad de Buenos Aires viene hace dos semanas con fuertes temporales y tormentas consecutivas. La infraestructura en algunos barrios de la Capital y el Gran Buenos Aires no soportaron el intenso caudal de las precipitaciones, lo que provocó importantes perjuicios a los hogares y usuarios que en algunas zonas, se vieron forzados a salir a cortar calles y cacerolear para reclamar la restitución del servicio. Entre el martes y miércoles, hubo más de 100 mil usuarios en todo el AMBA sin luz. Hoy sólo había registrados poco cerca de 12 mil casos en total entre Edenor y Edesur, según la información oficial suministrada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). En Honorio Pueyrredón y Galicia hubo cortes de calle este jueves con vecinos reclamando.

Sin embargo, con la mejora del clima y la previsión de buen tiempo para los próximos días, las soluciones todavía no llegan a numerosos usuarios. Un relato que se repetía desde ayer en las redes sociales y los grupos barriales, donde los vecinos daban rienda suelta a su malestar. En uno de los grupos de Facebook de Plaza Irlanda, en el sector de la zona norte de Caballito, los comentarios se repetían con testimonios sobre los negocios como panaderías y supermercados afectado. “La semana pasada estuve tres días sin luz. Acumulando denuncias a Edesur y ENRE. Agotada”, apuntó Fabiana, al quejarse de un nuevo corte de luz de este jueves. Debajo de su posteo otros usuarios afectados la secundaron con el reclamo. “Neuquén y Espinosa, hace 50 horas no hay luz ni agua”, escribió Chabela esta mañana. “Después de 4 días sin luz, no se puede vivir así “, completaba Vanesa.