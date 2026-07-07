Un auto se prendió fuego en plena avenida Sarmiento y generó demoras en Palermo

Bomberos combaten el incendio de un vehículo

El cuerpo de Bomberos de la Ciudad intervino esta mañana en la avenida Sarmiento al 4200, en el barrio de Palermo, tras registrarse el incendio generalizado de un auto particular. El operativo comenzó a las 08:45, cuando la central de emergencias recibió el aviso sobre un vehículo en llamas en plena vía pública.

Según informaron fuentes oficiales del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) a Infobae, al llegar al lugar el personal constató que un Volkswagen Gol se encontraba detenido sobre la calzada y completamente envuelto en fuego. La dotación utilizó una línea de 38 milímetros para sofocar el proceso ígneo, y controlaron la situación rápidamente y evitaron que las llamas se extendieran a otros vehículos o estructuras próximas.

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En este sentido, la intervención permitió dominar el fuego sin que se reportaran víctimas ni daños en el entorno. El incidente no provocó heridos, y únicamente se registraron daños materiales en el rodado afectado.

Bomberos de la Ciudad controlan el incendio

El operativo se desarrolló en una de las arterias principales de Palermo, zona que presenta un tránsito vehicular elevado durante la mañana. La presencia de los equipos de emergencia generó algunas demoras en la circulación, hasta que la situación fue completamente resuelta.

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Las causas del incendio en el Volkswagen Gol no fueron detalladas en el parte oficial. Personal especializado continuará con las tareas de peritaje para determinar el origen del siniestro y descartar posibles factores externos.

Choque en estación de servicio en Liniers

El sábado pasado sucedió otro incidente, que tuvo como protagonista a otro auto incendiado. En el barrio de Liniers, un automóvil impactó contra una estación de servicio en la avenida General Paz, y ocasionó un incendio que dejó tres personas heridas.

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El hecho ocurrió cerca de las 5:15 de ese día, cuando un Peugeot 207 conducido por un hombre de 40 años perdió el control, presuntamente porque el conductor se quedó dormido, e ingresó a la estación Axion a la altura de la calle Jorge Chávez. El vehículo colisionó contra un surtidor y, tras romper una base de hormigón, chocó a un Volkswagen Gol que estaba en plena carga de combustible.

Inmediatamente, el Peugeot se prendió fuego parcialmente y los tres involucrados sufrieron politraumatismos. El conductor fue trasladado al hospital Vélez Sarsfield, mientras que los otros heridos –de 62 y 33 años– fueron derivados al hospital Santojanni. El operativo incluyó a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, bomberos y personal del SAME.

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El tránsito permaneció cortado en la zona y se recomendaron desvíos. Minutos antes, un Audi A1 protagonizó un accidente menor en la misma entrada, sin que se confirmara si hubo heridos.

El conductor de 45 años fue revisado por SAME pero no requirió atención médica y estaba fuera de peligro

Hace poco más de un mes, un auto Fiat Palio se incendió en plena autopista 9 de Julio, a la altura de las avenidas Brasil y Caseros, en el barrio de Constitución, y generó importantes complicaciones para el tránsito. El episodio se produjo en sentido hacia la provincia de Buenos Aires y obligó a interrumpir completamente la circulación para permitir el trabajo de los Bomberos de la Ciudad.

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El SAME revisó al conductor, un hombre de 45 años, y confirmó que no presentaba lesiones y no requirió traslado. “Un auto se ha prendido fuego. No fue un choque, no hay heridos. El conductor de 45 años fue evaluado por los equipos que llegaron, no tiene ningún tipo de lesión”, sostuvo Alberto Crescenti, titular del SAME, en comunicación con el canal TN.

El fuego envolvió por completo el vehículo, que se encontraba a escasos cuarenta centímetros del guardarraíl. La situación fue controlada por los bomberos mediante una línea de 38 milímetros. El tránsito fue habilitado tras finalizar el operativo y no hubo otros vehículos afectados.

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