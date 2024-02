Feroz incendio en Caballito: se prendió fuego una subestación eléctrica de Edesur y hay más de 70 mil usuarios sin luz

Las llamas comenzaron pasado el mediodía y bomberos trabajan en el lugar

Un feroz incendio se registra en la tarde de este sábado en el barrio porteño de Caballito, donde se prendió fuego una subestación eléctrica ubicada sobre la avenida José María Moreno entre Formosa y Juan Bautista Alberdi.

Según indicaron fuentes oficiales a Infobae, las llamas se desataron en la planta baja y primer piso del edificio perteneciente a la empresa Edesur, que cuenta con 25 metros de frente por 40 de fondo. Por el incidente, se registran varios cortes de suministro eléctrico en la zona: hay al menos 73 mil usuarios sin luz, la mayoría de Almagro, Caballito y Parque Chacabuco.

El siniestro fue reportado a emergencias a las 14.51 y rápidamente personal de la Comisaría Vecinal 6B fue desplazado al lugar. Al arribar, constataron la propagación de llamas y se solicitó la presencia de los Bomberos de la Ciudad, quienes llegaron minutos después y procedieron a evacuar tanto la subestación afectada como la vivienda lindera.

Las dotaciones de brigadistas trabajan sofocando el foco ígneo, que provocó una gran columna de humo negro que se puede ver a larga distancia. Según precisaron a este medio, debido a la magnitud del incendio, los bomberos se encuentran atacando las llamas desde el frente del primer piso.

Asimismo, se solicitó presencia del SAME, que se sumó al operativo con 14 ambulancias. Estas están a disposición para brindar asistencia a las personas evacuadas. No obstante, hasta el momento, confirmaron que no se registraron heridos, ni pacientes con quemaduras o inhalación de monóxido.

“Es un incendio con mucha carga de fuego, hay varias dotaciones de bomberos de la ciudad. Por los departamentos linderos hay en el lugar 14 ambulancias del SAME más dos unidades de triage y dos de oxigenación. Pero hasta ahora la gente pudo evacuarse en orden y no atendimos a nadie”, dijo Alberto Crescenti en diálogo con C5N.

Columnas de humo en Caballito

A causa de la rápida propagación del incendio, decenas de vecinos de los alrededores decidieron auto evacuarse a modo de precaución. Muchos de ellos se concentraron a varias cuadras del lugar, desde donde grabaron diferentes videos que rápidamente comenzaron a viralizarse en las redes sociales.

Las imágenes son impactantes: se ve una imponente columna de humo negro esparciéndose por el barrio que avanza a alta velocidad cubriendo gran parte de la zona.

Noticia en desarrollo