Ola polar, neblina y algunas lluvias: cómo estará el tiempo en la segunda semana de julio

El pronóstico anticipa algunas lluvias en la provincia y temperaturas muy bajas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de haber atravesado una semana con temperaturas extremas por frío, y un fin de semana nublado con algunas lluvias este domingo, comienza la segunda semana de julio, con valores térmicos que no superarán los 4 °C de mínima.

Este lunes, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para una mañana con neblina, condición que se mantendrá hasta el mediodía. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó este fenómeno que abarcará también gran parte de la provincia de Buenos Aires.

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Recién por la tarde se disipará la neblina aunque el cielo permanecerá mayormente nublado con una temperatura que irá subiendo hasta alcanzar los 13 °C, aunque habrá vientos del sudoeste que podrían llegar a los 31 km/h.

En tanto, se espera que el martes sea el día más frío de la semana, con una mínima de 2 °C al amanecer en el AMBA. Aun así, la tarde traerá una mejora notable, donde la temperatura podría alcanzar los 17 °C con cielo despejado y sin lluvia prevista. El miércoles seguirá esa tendencia, con una mínima de 6 °C y una máxima de 18 °C, según el pronóstico extendido del SMN.

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Habrá neblina durante la mañana en gran parte de Buenos Aires (SMN)

Dónde se registrará la lluvia

En el este de la provincia de Buenos Aires, algunas lluvias y lloviznas persistirán durante la mañana de hoy por el paso de una baja presión sobre el Atlántico, aunque las condiciones mejorarán hacia el mediodía. La visibilidad reducida por la niebla será el principal inconveniente para quienes salgan temprano.

Fuera del área metropolitana, el frío seguirá siendo el protagonista en gran parte del país. La madrugada dejará heladas generalizadas en la región Pampeana, la Patagonia y Cuyo, con registros en cero o por debajo.

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En Córdoba se esperan entre 1 °C y 14 °C; en Tucumán, entre 3 °C y 11 °C; en Mendoza, entre -2 °C y 9 °C; y en Santa Cruz, los termómetros podrían marcar hasta -4 °C . En Salta y Jujuy, las mínimas llegarán a 1 °C, valores inusuales para el noroeste, según los datos del SMN.

Pronóstico extendido para AMBA (Servicio Meteorológico Nacional)

Para la Patagonia, el organismo emitió una alerta amarilla por viento para la zona de la Meseta de Lago Buenos Aires y la Meseta de Río Chico, dado que se trata de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

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El área recibirá vientos del oeste de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h, lo que representa un riesgo para la circulación y las actividades al aire libre en esa región.

Meteored precisó que la masa de aire frío de origen antártico perderá fuerza de forma gradual a lo largo de la semana, aunque las mañanas seguirán siendo muy frías en gran parte del territorio, con heladas frecuentes y mínimas por debajo de los valores normales para la época. En tanto el SMN sostuvo que el alivio térmico no llegará de golpe, sino de manera escalonada, con la segunda mitad de la semana como el período de mayor estabilidad para la mayor parte del país.

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Alerta por viento (SMN)

Recomendaciones

Ante la persistencia del frío, el organismo nacional difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos asociados a las bajas temperaturas. La principal indicación es evitar la exposición prolongada al aire libre y, en caso de salir, abrigarse con varias capas de ropa liviana. El movimiento también ayuda: caminar, levantarse y sentarse o mover las extremidades son acciones que contribuyen a mantener el calor corporal.

El organismo recomendó evitar la exposición prolongada al aire libre

En los hogares, instó a mantener la calefacción encendida de forma segura y a evitar los cambios bruscos de temperatura. En cuanto a la hidratación, recomendó tomar abundante líquido y alejarse de las bebidas alcohólicas. Ante cualquier malestar provocado por el frío, el SMN advirtió que no hay que automedicarse y que lo indicado es consultar con un médico o acudir al centro de salud más cercano. Quienes tengan medicación recetada deben mantener su plan de acción al día.

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El organismo también pidió no fumar en ambientes cerrados y prestó especial atención a los grupos más vulnerables: niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.