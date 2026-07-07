Juico por Loan Peña, en vivo: declaran tres familiares del niño desaparecido en Corrientes

Hoy se desarrolla la octava audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes, con tres testigos convocados para profundizar la reconstrucción de las primeras horas de búsqueda del niño visto por última vez el 13 de junio de 2024, una etapa clave porque todavía persisten interrogantes sobre qué ocurrió después de ese momento.
Hasta ahora ya declararon 13 familiares directos, y el Tribunal Oral Federal de Corrientes logró reconstruir el almuerzo en la casa de Catalina Peña, el recorrido hacia el naranjal y el inicio de la búsqueda.
Los nuevos citados para hoy son Miguel Ángel Noguera, tío materno del niño; Diego Arnaldo “Huevo” Peña, primo de Loan; y Roque Valeriano Noguera, que participó del operativo y encontró huellas en el barro.
La expectativa principal está puesta en la declaración de Peña, porque estuvo en el almuerzo del 13 de junio de 2024 en la casa de Catalina. Su nombre apareció de manera reiterada en las audiencias previas, sobre todo en los testimonios de Camila Ayelén Núñez y otros familiares que relataron el trayecto hacia el naranjal y los minutos anteriores a la desaparición.
Noguera, en cambio, fue mencionado en la séptima audiencia por Alberto Sebastián Noguera. De acuerdo con ese testimonio, ambos fueron juntos hasta la casa de Catalina apenas supieron que Loan había desaparecido para sumarse a la búsqueda.
Declara el primer testigo: Miguel Ángel Noguera
Ya comparece ante el juez, el tío materno de Loan, hermano de María Noguera. Reconoció que conoce a Laudelina Peña, “de paso”, y dijo que no tenía vínculo con los demás imputados.
Se enteró de la desaparición de Loan mientras “estaba en el campo”, en una estancia cercana a 9 de julio, y fue a buscar a Loan con su hermano Alberto Noguera.
Dijo que Benítez (marido de Laudelina) “lo detuvo” mientras se acercaba a la zona de la desaparición de Loan, que salió de la casa de Camila Núñez y luego lo dejó en otro lugar. “Tenía un buzo con una capucha, no tuvo ninguna actitud sospechosa, levantó la mano, me salió al cruce, con una linterna en la mano. Después de dejarlo me fui a la casa de la abuela a buscar al muchachito”, agregó el testigo y desconoció de la aparición de un botín de Loan.
Comenzó la octava audiencia del juicio por Loan
El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este martes 7 de julio en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes con la octava audiencia del debate. Luego de las declaraciones de los padres, los hermanos, la abuela, los tíos y otros familiares directos del niño, el Tribunal Oral Federal escuchará a tres nuevos testigos.
El juicio que busca esclarecer la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes ya está oficialmente en curso: desde el pasado 16 de junio que los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel pusieron en marcha su estrategia para probarle a los jueces su teoría de que el niño de cinco años fue víctima de un plan de sustracción y ocultamiento en el que participaron, al menos, una decena de personas.
(Enviado especial a Corrientes). La séptima audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña permitió reconstruir, paso a paso, cómo transcurrió el almuerzo del 13 de junio de 2024 y cuáles fueron los últimos movimientos del niño antes de desaparecer. Los relatos llegaron de parte de los cinco testigos del día: Catalina Peña, la abuela; Camila Ayelén Núñez, pareja de Diego “Huevo” Peña, primo del menor; Macarena Peña, hija de Laudelina; y Ceferina y Alberto Sebastián Noguera, hermanos de María y tíos del niño.
(Enviado especial a Corrientes). La séptima audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña dejó una escena que transcurrió lejos del estrado y de las declaraciones testimoniales. En medio del debate, Laudelina Peña pidió autorización para retirarse de la sala y reunirse con su hija, Macarena, quien minutos antes había declarado como testigo ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes (TOF).