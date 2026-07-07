Juico por Loan Peña, en vivo: declaran tres familiares del niño desaparecido en Corrientes

Hoy se desarrolla la octava audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes, con tres testigos convocados para profundizar la reconstrucción de las primeras horas de búsqueda del niño visto por última vez el 13 de junio de 2024, una etapa clave porque todavía persisten interrogantes sobre qué ocurrió después de ese momento.

Hasta ahora ya declararon 13 familiares directos, y el Tribunal Oral Federal de Corrientes logró reconstruir el almuerzo en la casa de Catalina Peña, el recorrido hacia el naranjal y el inicio de la búsqueda.

Los nuevos citados para hoy son Miguel Ángel Noguera, tío materno del niño; Diego Arnaldo “Huevo” Peña, primo de Loan; y Roque Valeriano Noguera, que participó del operativo y encontró huellas en el barro.

La expectativa principal está puesta en la declaración de Peña, porque estuvo en el almuerzo del 13 de junio de 2024 en la casa de Catalina. Su nombre apareció de manera reiterada en las audiencias previas, sobre todo en los testimonios de Camila Ayelén Núñez y otros familiares que relataron el trayecto hacia el naranjal y los minutos anteriores a la desaparición.

Noguera, en cambio, fue mencionado en la séptima audiencia por Alberto Sebastián Noguera. De acuerdo con ese testimonio, ambos fueron juntos hasta la casa de Catalina apenas supieron que Loan había desaparecido para sumarse a la búsqueda.