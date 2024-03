Violencia en Rosario: las escuelas públicas mantienen el cese de actividades y el transporte volverá a funcionar con horarios limitados

Las escuelas públicas continuarán cerradas por otras 24 horas (Foto: Alan Monzón/Rosario 3)

Tras la conmoción que generó la seguidilla de asesinatos ocurridos la última semana en Rosario y que provocó este lunes prácticamente la paralización de la ciudad, en las próximas horas se reanudarán algunas actividades mientras que otras mantendrán medidas de fuerza u horarios de trabajo limitados.

El servicio de colectivos urbanos e interurbanos, que desde el jueves están de paro, se reanudará este martes después de las 13, tras el sepelio del chofer de la línea K, Marcos Daloia, previsto para las 11 horas. “La asamblea resolvió continuar con la medida hasta una vez que acompañemos el sepelio de Marcos. Luego de eso se regresa a la actividad”, anunció ayer la UTA.

Daloia, de 39 años y padre de tres hijos, recibió un disparo en la cabeza el pasado jueves y murió este domingo en el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez. Sus restos comenzaron a ser velados en el establecimiento de calle Córdoba al 2900, este lunes entre las 17.30 y 22, y continuarán hoy de 8 a 11.

Debido a que el servicio de colectivos estará interrumpido hasta después del mediodía, se verá afectada la reanudación de clases. Los docentes de las escuelas públicas rosarinas continuarán este martes con el cese total de actividades. La decisión fue determinada por el gremio Amsafé a raíz de que la situación de la ciudad “sigue siendo muy compleja”. “Nos hemos comunicado con autoridades de la Regional VI para que nos den a conocer cuáles serán las medidas de cuidado hacia las escuelas y aún no obtuvimos respuestas”, indicaron desde el gremio.

No obstante, las escuelas privadas tendrán actividad, aunque con restricciones por el paro de colectivos. Los docentes que vivan a más de 20 cuadras del establecimiento educativo donde trabajan estarán eximidos de asistir, salvo que la institución pague el transporte. Los alumnos también tendrán la ausencia justificada, informó Rosario 3.

Varios buses estacionados en Rosario, Argentina, el lunes 11 de marzo de 2024. La ciudad está parcialmente paralizada tras una serie de asesinatos en espacios públicos que derivaron en la suspensión de las clases en escuelas públicas y en el servicio de transporte. (AP Foto/Celina Mutti Lovera)

En tanto, por segunda jornada consecutiva, Rosario no tiene servicio nocturno de taxis. La medida se extiende desde las 22 de este lunes y hasta las 6 del martes, como continuidad a la medida de fuerza adoptada luego del crimen del playero en la medianoche del sábado. Además del repudio al asesinato y en reclamo de justicia por los dos taxistas asesinados, no prestan servicio en horas de la madrugada a raíz de que las estaciones de servicio cierran a las 22 y no hay abastecimiento de combustible. La misma decisión tomaron los remises.

“Las medidas siguen, vamos a trabajar solamente desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche porque seguimos sin que nos garanticen las medidas de seguridad”, sostuvo José Iantosca, de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario, en diálogo con el programa La primera de la tarde (Radio 2). “Hay miedo de que salgan los compañeros a trabajar y pase algo”, argumentó.

Anoche retomaron su actividad los recolectores de basura. El servicio se normalizó a partir de las 19 luego de una reunión entre el sindicato y la municipalidad. Allí acordaron utilizar “corredores seguros” que ya venían usando colectivos y taxis en la ciudad.

Uniformados de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal llegaron ayer a Santa Fe para formar parte del comité de crisis creado de urgencia a raíz de los violentos crímenes cometidos en la última semana, perpetrados por sicarios bajo las órdenes de narcotraficantes.

Las víctimas fueron cuatro inocentes, ajenos al accionar mafioso de las bandas, trabajadores comunes. Los dos taxistas, el chofer de colectivos y el trabajador de una estación de servicio fueron apuntados por las bandas criminales con el único objetivo de sembrar terror, según lo que afirman los funcionarios nacionales y provinciales.

El Gobierno Nacional envió fuerzas federales a Rosario (REUTERS/Stringer)

En este marco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri, viajaron para anunciar las primeras medidas para contener la ola de violencia.

Tanto la ministra de Seguridad como el gobernador Maximiliano Pullaro explicaron que los cuatro asesinatos tuvieron como fin generar un estado de conmoción social, por lo que los definen como hechos de terrorismo urbano. Esto les permite utilizar las fuerzas armadas dentro del territorio nacional para el combate de las bandas, a quienes califican como terroristas, según entienden. Así se explicará la intervención del Ejército en términos legales.

El gobierno provincial cree que los crímenes cometidos están relacionados por las restricciones que se les impuso a los jefes narco en las cárceles.

A pesar de estar detenidos, según las autoridades provinciales, las bandas eran conducidas desde el servicio penitenciario para controlar los puntos de venta de droga en la ciudad. Al ser desarticulada parcialmente esta operatoria, llegó la respuesta, sostienen.

Por su parte, Bullrich anunció que dentro de dos semanas Javier Milei visitará la ciudad de Rosario. “El presidente viene porque quiere dar la impronta que queremos para la seguridad y la lucha contra el narcotráfico”, comentó la funcionaria.