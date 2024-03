El crudo relato del primo del playero asesinado: “Salís a laburar y no sabés si volvés a tu casa, así es la vida del rosarino de clase media”

La secuencia completa del crimen del playero en Rosario

“Tengo una sensación de tristeza, arruino y destrozo. Es bastante angustiante”, señaló Santiago Romero, primo de Bruno Nicolás Bussanich, el joven playero que recibió dos tiros a quemarropa por parte de un sicario en Rosario.

“Mi primo era un tipo laburante e inocente. Salís a laburar y no sabés si volvés a tu casa porque así es la vida del rosarino promedio, de clase media, de a pie”, se lamentó Santiago ante el avance de los crímenes perpetrados a pedido por los capos narcos con la intención de lograr cierta convivencia con el gobierno y lograr terror en la población.

“Cuando pensás que no te va a tocar es fuerte, porque siempre le llega a alguno en Rosario. Somos dos millones de personas en Rosario y nadie está exento. Uno nunca piensa que le van a pasar esas cosas hasta que te toca”, indicó Santiago sobre ese episodio inimaginable por el que hoy reclama justicia.

El asesinato de Bruno fue el último de una ola de ataques narco a ciud y quizás el más impactante porque quedó filmado por las cámaras de seguridad de la estación de servicio de Mendoza al 7600 de Rosario y el país entero vio un ataque a sangre fría contra un empleado inocente que trabajaba de noche para mantener a su familia. El sicario -pantalones cortos, un buzo con capucha y ojotas- se acercó a la oficina, le disparó en la cara y el pecho, y se fue corriendo. Bruno tenía en la mano la billetera con la recaudación, pero quedó allí tirada. Fue matar por matar,

Bruno dejó a una familia destrozada, a una mujer viuda y a un pequeño de dos años huérfano, que a pesar de no ser su padre biológico lo crió como si fuera su propio hijo desde que nació.

La madrugada del crimen, su primo escribió un tuit que se hizo viral donde se preguntaba por qué los sicarios matan a laburantes en vez de a los vagos, delincuentes, planeros o drogadictos. Debido al revuelo que se armó, sintió la necesidad de poner en contexto sus palabras.

“Eran las 5 de la mañana. Estaba sin poder dormir, tenía la cabeza a full, y ahí fue cuando largué el tuit. Me gustaría aclarar un par de cosas porque creo que rectificar es de sabios, y a mí no se me caen los anillos por eso”, introdujo.

“En primera instancia, uno de los tuit que he escrito, tenía la cabeza muy caliente, aparte también el no poder dormir, comer y demás. Me he tratado de expresar con claridad, pero no, porque una parte se presta a confusión. Uno de los tuits dice que no le deseo la muerte a nadie. Pero después dice, justamente, por qué no a un chorro, un vago, un planero, u otra persona que no sea un laburante y sacrificado”, admitió al justificar que fue lo primero que se le pasó por la cabeza en medio de la bronca y el dolor.

“¿Vos sabés la cantidad de fisuras, de gente tirada en la calle, de piperos, en qué situaciones están? Es triste, pero en ese momento lo que uno pensó, mi familia inclusive, mataron a un inocente, a un trabajador, clase media y sacrificado”, indicó.

Y agregó: “Estaba trabajando y lo mataron, y no a los otros que probablemente no estén haciendo y aportando mucho a la sociedad. ¿Me entendés? No tienen por qué morir gente como mi primo”.

El asesinato de Bruto fue el cuarto en los últimos días. E miércoles pasado, a Héctor Raúl Figueroa, un taxista de 43 años, le dispararon nueve veces. A Diego Alejandro Celentano, también taxista, de 32 años, recibió cinco disparos el miércoles en Alvear y Garmendia, en un sector conocido como “La Mandarina”. Y el jueves, Marcos Daloia, de 39 años, chofer de colectivo de la línea K, fue baleado en la cabeza por un sicario mientras trabajaba, y tras tres días en estado crítico, falleció.

Bruno estaba en pareja y tenía un hijo del corazón de 2 años

Por su parte, el presidente Milei salió a redoblar la apuesta y lanzó un contundente mensaje para dejar en claro que no piensa ceder ante el crimen organizado: “Son ellos o nosotros”.

Este lunes los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) estarán juntos en esa ciudad para anunciar el envío de más uniformados y recursos de Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Policía Federal, como así también de vehículos provistos por las Fuerzas Armadas para reforzar la presión sobre las bandas narcos y evitar que continúen los hechos de sangre que, casi a diario y con dosis de macabra espectacularidad, ocurrieron la semana pasada.