Una fundación advierte sobre el drama del matrimonio infantil en la Argentina y el riesgo de los embarazos precoces

El matrimonio infantil y adolescente en Argentina, una forma de violencia que es necesario visibilizar

Cerca del 5% de las niñas menores de 18 años están casadas o en situación de convivencia con hombres entre 10 y 15 años mayores que ellas. Y unas 132 mil adolescentes de entre 14 y 18 años se encuentran unidas en convivencia en Argentina.

“Esto es poco conocido en el país y es necesario que se tome conciencia para poder proteger a esas niñas”, dice tajante Mabel Bianco, presidenta la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la entidad que esta vez instaló en la Facultad de Derecho de la UBA una instalación que tiene como objetivo informar y concientizar sobre el impacto y la magnitud de los matrimonios y uniones infantiles en el país. Se trata de la Casa Color de Rosa, realizada con el apoyo de los Países Bajos.

El primer estudio que da cuenta de esta situación fue realizado por primera vez, “de manera más rudimentaria”, en 2018. Luego, llegó la posibilidad de montar esta instalación con apoyo artístico y así lograr visibilizar este drama de otra manera y hacerlo parte de la conmemoración del Dia Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo.

“Este es un esfuerzo continuo por denunciar la violencia contra las niñas como una flagrante violación de los derechos humanos”, explican desde la entidad sobre la muestra recién inaugurada que podrá visitarse hasta el 9 de marzo en el entrepiso del Salón de los Pasos Perdidos de la sede de la UBA, ubicada en Avenida Figueroa Alcorta 2263, con entrada libre y gratuita.

Presentación de la Casa Color de Rosa en la Facultad de Derecho de la UBA (FEIM)

Una forma de violencia de la que poco se habla

El matrimonio infantil y las uniones convivenciales tempranas están estrechamente vinculadas a las desigualdades de género, con consecuencias devastadoras para la vida y la salud de las pequeñas, ya que se les vulneran en sus derechos humanos fundamentales.

“Por esto, la casita muestra la desigualdad que viven un considerable porcentaje de las niñas argentinas que no pueden elegir seguir estudiando y desarrollar su vida porque inician estos matrimonios o uniones precozmente”, explicó Mabel Bianco al momento de inaugurar el evento y abrir las puertas de esa “casita” que saca a la luz este tipo de violencia que sucede en algunas comunidades y zonas rurales del país.

Al finalizar su presentación, Bianco habló con Infobae y subrayó la importancia que tiene prevenir para que esto sea visto por lo que es y no una mera costumbre de ciertas zonas donde, por cuestiones a veces culturales, se lo toma como “normal”.

“Ahora es importante hacer este tipo de eventos, como en esta Facultad, para sensibilizar, para la prevención porque si la niña ya se unió, si está enganchada y empieza a tener hijos, comienza luego a vivir situaciones de violencia y llegamos tarde. Por eso, me parece muy interesante que estemos en estos lugares e incluso que es más importante que llegar al Congreso, donde con la legislación podemos avanzar porque hasta el momento la ley dice que hasta los 18 años no se puede casar, pero si un juez o padres lo autorizan, se puede realizar el matrimonio -asegura Bianco-. No pasa esto con las uniones, que quedan fuera de lo legal y las chicas no tienen de dónde agarrarse. Por eso, insisto, hay que hacer prevención y detectarlo previamente”.

"Se lo ve como una cosa normal y a nadie le llama la atención. ¡Es increíble!", dijo Mabel Bianco, presidenta de FEIM (FEIM)

En este sentido, Bianco asegura que quienes tienen un rol fundamental son la escuela y los servicios locales que trabajan con la niñez. “Son quienes se pueden acercar a las casas y ver qué pasa. Por ejemplo, una maestra puede notar que una niña deja de ir a clase, que pasan los días y no va, entonces se acercan para detectar qué está pasando, dónde pasa y realizar un acompañamiento”, explica.

La fundación elaboró un índice para poder ubicar el nivel de riesgo que tiene una familia donde puede ser probable que una niña esté en riesgo. “Hay lugares con alta frecuencia de estos casos. Por ejemplo, donde hay pobreza, que es un factor importante aunque no el único. Además hay factores culturales (esto significa que hay varios antecedentes de casamientos o uniones infantiles en ese lugar) o factores religiosos y eso ya nos muestra dónde pueden ir a ver qué pasa sin necesidad de hacer un barrimiento entre veinte o treinta familias. Entonces, se ve el riesgo dos o tres casas y ahí se los pueden acompañar. Si, por ejemplo, la niña que comienza a faltar a la escuela, hay que averiguar qué pasó y saber si está en la edad de transición entre la niñez y adolescencia, que es terrible”, afirma.

Angustiada, la titular de la fundación señala que los embarazos precoces se inician desde los 10 años, luego de que la niña tiene su primera menstruación e inicia su etapa fértil. Es cuando los hombres para mostrar su virilidad comienza a buscarlas y cuántos más embarazos tienen, más fuerte se ven ellos. “Nosotros queremos llegar antes de que se consuma esa unión y los efectos que produce como el embarazo precoz y la violencia; y por otro lado, el abandono de la escuela”.

Este drama, sucede en algunas comunidades y en zonas rurales alejadas de las ciudades, puede deberse a las situación económica de las familias, en parte, pero además de lo que Bianco mencionó, otro factor es “esto está naturalizado”.

La Casa Color de Rosa es una intervención realizada con el apoyo de los Países Bajos (FEIM)

“Se lo ve como una cosa normal y a nadie le llama la atención. ¡Es increíble! Cuando nosotros fuimos a trabajar con las mujeres y, sobre todo, con las maestras en las escuelas primarias de algunas zonas rurales que tiene gran parte de su población rural aislada o en los pueblos originarios, cuando le pones el nombre y decís que eso es un matrimonio entre una niña y un hombre, recién ahí caen en cuenta de lo que pasa, sino lo ven como una cosa normal”

Por eso, insiste que lo importante es difundir estos casos y prevenir para que deje de pasar para que las niñas sigan siendo niñas. “Tenemos que tomar conciencia de que esto sucede en el país, pero no para castigar sino para prevenir, para que estas niñas puedan elegir seguir en la escuela, desarrollarse y hacer su vida sin someterla desde temprana edad a una unión que les arruina la vida”, sostiene Bianco.

En el evento también estuvieron Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho; Roelof van Ees, representante de Países Bajos; y la agregada de Política, Prensa y Cultura, Elma Stoffelen.

Los alarmantes datos del estudio

Según el estudio diagnóstico realizado por la FEIM, que es parte del Proyecto “Previniendo el matrimonio y las uniones infantiles: una forma de violencia contra las mujeres y niñas en Argentina con el apoyo del Fondo Fiduciario de la ONU para eliminar la Violencia hacia la Mujer”, el matrimonio y las uniones convivenciales infantiles en Argentina son mayores que en Qatar.

Allí revelan que los valores culturales y la naturalización del matrimonio o convivencia de niñas con hombres adultos es la característica principal.

“En Argentina, el 4,7% de las niñas se casaron o unieron antes de cumplir los 18 años. Hay 132.398 adolescentes de entre 14 y 18 años que se encuentran unidas en el país. Las mayores tasas de frecuencias se presentan en las regiones del Noreste (NEA) y del Noroeste (NOA); y en la región centro y patagónica del país. Las provincias que forman parte del Gran Chaco (Misiones, Chaco y Formosa) superan el promedio nacional seguidas por Santa Fe y Entre Ríos, que tienen un 5.4 %. Le sigue Corrientes, con 5,3%,, al igual que Santiago del Estero; finalmente Salta con 5% y La Rioja con 4,9 por ciento”, explicaron desde la fundación y ampliaron: “Las provincias que superan el promedio nacional son Santa Fe y Entre Ríos, con un 5,4 por ciento”.

En el país, el 4,7% de las niñas se casaron o unieron antes de cumplir los 18 años. Hay 132.398 adolescentes de entre 14 y 18 años que se encuentran unidas en el país (FEIM)

Desde FEIM subrayan que “el matrimonio infantil es siempre forzado”. “Las niñas son demasiado jóvenes para encontrarse psicológicamente preparadas para tomar esta decisión de forma consciente e informada. Entre las consecuencias, resaltan las desigualdades estructurales, se viola el derecho a la educación, los derechos sexuales, la posibilidad de elección, de vivir una vida sin violencia y la capacidad de autonomía económica”, amplía Bianco.

Ese matrimonio no siempre es formal y ante autoridades civiles; de hecho, en la mayoría de los casos las uniones son informales o celebradas en ceremonias tradicionales, y no hay registro de tales vinculaciones, cosa que dificulta su cuantificación.

“Ser una niña y además ser pobre, las ubica en contextos geográficos, sociales, culturales y realidades económicas de circunstancias muy difíciles de sobrevivencia a las que es habitual formen parejas y/o uniones tempranas, que tengan embarazos precoces y abandonen la escolaridad. A raíz de ello, y debido a la desigualdad de género y las diferencias de edad, la mayoría de las niñas dependen económica e interpersonalmente de sus parejas”, agrega la titular de FEIM.

Mabel Bianco, la titular de FEIM

En el caso de que esas niñas/adolescentes queden embarazadas (en la mayor parte de los casos, son chicas con escasa educación y pocos recursos personales o económicos), “las excluyen y las obligan a tener trabajos precarios mal pagados y no sólo que persisten en la pobreza sino que suelen alcanzar niveles de pobreza mayores que sus propias madres, aumentando más aún la brecha de género. Se crea así un círculo vicioso en que se identifican las uniones infantiles como causa y consecuencia de fenómenos que vulneran los derechos de niñas”, explican desde la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer.

La FEIM es una organización no gubernamental argentina, sin fines de lucro, creada en 1989 por un grupo de mujeres profesionales especialistas en género con el objetivo de mejorar la condición social, laboral, educacional, legal, política, económica y de salud de mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes.

“La igualdad entre mujeres y hombres, y el pleno respeto de los derechos humanos de las mujeres requiere la eliminación de las desigualdades basadas en el género y mejorar el acceso de niñas y mujeres a la educación, el trabajo, la salud y la plena participación social y política. Por ello, buscamos que mujeres y niñas tengan la capacidad para tomar libremente todas las decisiones que se refieren a sus vidas, incluida sobre su sexualidad y reproducción, sin ningún tipo de violencia, coerción ni discriminación. Y que mujeres y hombres tengan iguales oportunidades de acceso y disfrute de sus derechos a la educación, la salud, el trabajo, la participación política y los recursos económicos para garantizar su independencia y desarrollo individual y colectivo”, Afirman desde la fundación sobre sus objetivos.

*Para mayor información: www.feim.org.ar