Pasó en la TV: hay un nuevo eliminado en Gran Hermano y la noche de los controles de alcoholemia positivos en Navidad

Resumen De La Tv Del 25 De Diciembre

Se hicieron casi 3 mil controles de alcoholemia en toda la Ciudad de Buenos Aires, mientras un ex jugador de Boca Juniors le pidió casamiento a su pareja y la casa de Gran Hermano tuvo al segundo eliminado del reality.

El día de ayer en varios países del mundo se festejó la navidad y las familias celebraron según su tradición. En las redes sociales se pudieron ver posteos de comidas típicas, colores navideños, luces y fotos grupales que reflejaban festividad.

Lo infaltable fueron aquellos videos que por lo gracioso o llamativos se hicieron virales. Uno de los que más se destacó en las redes sociales fue cuando un niño recibió su regalo y noto que al arbolito navideño había llegado, nada más ni nada menos que una PlayStation. Explotó en un grito de alegría que se transformó en llanto de pura emoción por haber recibido la entrega de Papá Noel que tanto había soñado.

“¡¡La Play!! Vamos, ¡Dios!”, festejó mientras se veía su alegría a través del video que grabo uno de los familiares.

Otro pequeño actuó con mucho coraje, según se vio en un video de Tik Tok, cuando “El Grinch” se entrometió en su casa e intentó robarse los regalos. El nene al intentar impedirlo lo persiguió y terminó por exigirle “No robar”.

El Grinch viral en Tik Tok

Los caninos también son parte de la familia y no se quedaron a fuera de los festejos. Sobre todo uno que aprovechó que su familia estaba distraída abriendo los regalos y se comió la cena navideña tras subirse a la mesa.

Dicho incidente quedó registrado en un video que se viralizó en TikTok generando debate y risas alrededor del tema.

Aprovechando la fecha tan especial, el futbolista Eduardo “Toto” Salvio le preparó una sorpresa a su novia, Sol Rinaldi, para que recuerde esta navidad como una única en su vida.

De esta forma, en medio del brindis navideño, el ex delantero de Boca Juniors se arrodilló delante de su pareja y le declaró su amor con una propuesta de casamiento. Como testigos del romántico ofrecimiento estaban los familiares, que grabaron el momento y lo compartieron. “¡Qué Navidad ni Navidad!”, exclamaron los presentes mientras “Toto” le ponía el anillo a su prometida.

La romántica propuesta de casamiento del Toto Salvio

No obstante, no todo fue felicidad en el día de ayer. Ya que no faltaron los incidentes viales tras el consumo excesivo de alcohol. Uno de ellos fue protagonizado por un taxista que termino incrustado en un árbol del barrio porteño de Boedo.

Según transmitió LN+: “Fue un milagro ya que solo el conductor, su acompañante y su sobrino, resultaron con heridas muy leves”.

“No molesté a nadie. No pude conducir mi auto como corresponde, lo hice percha. Tomé un poquito, pero no lastimé a nadie”, dijo el conductor tras el siniestro vial ante las cámaras de Crónica TV.

Como este hombre hubo un montón que se subieron a su vehículo y condujeron bajo los efectos de alguna bebida. Así lo constataron los casi 3 mil controles de alcoholemia que el Gobierno de la Ciudad realizó en la madrugada del 25 de diciembre.

En el Canal de la Ciudad dijeron que fueron exactamente 2.288 controles, de los cuales 25 dieron positivos y algunas de las respuestas que brindaron los conductores para intentar zafar de la situación fueron insólitas.

El conductor conducía alcoholizado y se incrustó contra un árbol

“Me da más de lo necesario, pero puedo manejar”, comentó una chica frente a un exceso de 0,50. “Estoy a una cuadra de mi casa…”, le explicó a la policía otra joven que contaba con 1,18 positivo de alcoholemia.

“¿Querés que pruebe yo a ver si puedo manejar?”, intento negociar un acompañante para que no le detuvieran y secuestraran el auto a su amigo

Otro hecho que no paso desapercibido durante la tarde del 25 fue el derrumbe de un puente en Catamarca tras un aluvión que fue generado debido a la crecida de un río por las intensas lluvias registradas en los últimos días en gran parte del país.

De acuerdo con los medios locales, el río Rincón, en el departamento de Pomán, ubicado en el sur de la provincia, tuvo un excesivo caudal de agua que provocó un alud. Los hechos fueron grabados por un grupo de personas que estaban en el lugar cuando el nivel del agua comenzó a aumentar, hasta arrastrar varios sedimentos y tierra que formó una ola de varios metros, la cual destruyó por completo la estructura de metal.

Impresionante aluvión en Catamarca

La navidad también llegó a la casa de Gran Hermano y luego de los festejos y el brindis, para finalizar el día de ayer, uno de los participantes de los cinco que se encontraban sentenciados en la placa (Furia, Catalina, Carla, Agostina y Axel), se fue.

“Axel estás eliminado. Juliana Furia seguís en competencia”, dijo Santiago Del Moro frente a la dupla que competía la final de la sentencia de Gran Hermano (Telefe).