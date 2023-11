Pasó en la TV: Javier Milei habló de las privatizaciones, el nuevo rol de Fátima Flórez y el enojo de Zulemita Menem

El nuevo presidente electo adelantó algunas de las políticas de privatización que llevará a cabo una vez que asuma el 10 de diciembre, mientras que su actual pareja explicó cuál es el rol que ocupará como primera dama y Zulemita Menem apuntó contra su sobrina Antonella a quien acusa de “querer los billetes”.

Con el resultado de las elecciones presidenciales sobre la mesa y la victoria del libertario Javier Milei, ya se empezaron a conocer algunas definiciones sobre sus planes de gobierno a partir del 10 de diciembre. En una extensa entrevista concedida al periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre, aseguró que privatizará la Televisión Pública, Radio Nacional y la agencia nacional de noticias Télam.

“Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado”, detalló en diálogo con el periodista.

De la misma forma se sumó a este discurso quien lo acompañó durante todo el proceso de campaña, la ex candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien fue invitada a TN y habló sobre diversas temáticas.

“Télam es un reservorio de gente que ya no tiene tarea. No la tiene, no hay más agencias”, explicó.

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, en la primera reunión juntos luego de la victoria en el balotaje

Por su parte, la futura primera dama, Fátima Florez, quien sale con el libertario hace unos cuatro meses y medio, se mostró presente en el acto de celebración de La Libertad Avanza y en el día de ayer explicó públicamente como se prepara de cara al 10 de diciembre.

“Mi rol es que soy la novia de Javier, obviamente lo voy a acompañar en todo. Las tareas de caridad y beneficencia me encantan, de hecho lo hice toda mi vida. Así que con todo placer voy a ocupar también ese rol”, dijo a TN.

Además, explicó que su profesión como humorista no será dejada de lado: “Voy a hacer una combinación con mi carrera, con mis shows, con mi teatro y por supuesto acompañar a mi novio”, afirmó sin titubear la creadora de “Fátima es camaleónica”.

La nueva primera dama REUTERS/Agustin Marcarian

Con el nuevo presidente electo aparecieron los festejos, pero también las declaraciones de aquellos que no están contentos con los resultados.

Así se mostró un joven entrevistado por un movilero de C5N que le consultó por aquellas medidas de Milei con las que está de acuerdo y con cuáles no. A lo que el joven respondió: “Ninguna. No me cae bien él”, confesó y para ponerle humor dijo, “menos mal que soy de River Plate y anda bien”.

La política y el debate llegó hasta el mundo del espectáculo y desató un fuerte cruce al aire de A La Barbarossa (Telefe).

Gran parte de la emisión del programa estuvo dedicada a analizar el triunfo de Milei, para lo cual estaban como invitados los periodistas Javier Lanari y Cynthia García, quienes pusieron sus ideales sobre la mesa y empezaron a debatir sobre los resultados. Sin embargo, la situación empezó a desvirtuarse cuando algunas panelistas brindaron su opinión.

“No seas hipócrita”, le respondió Lanari a García cuando ella estaba hablando sobre la jubilación. cada vez más áspera se puso la discusión hasta que la conductora del ciclo tuvo que intervenir.

“No te puedo permitir que la trates así. Si vas a hablar bien sí, si no te juro que te cierro el micrófono”, dijo y permitió que el debate continúe.

No obstante, tuvo que volver a meterse cuando una de las panelistas atacó al invitado: “No digas estupideces”. De inmediato, Georgina tomó cartas en el asunto y sentenció: “Antes lo reté a él. No seas agresiva”, dijo.

Fuerte cruce en el programa de Georgina Barbarossa

La elección del domingo trascendió a niveles que llegó a una emisión deportiva de ESPN donde se dio el apasionado debate entre el conductor Mariano Closs y Luciana Rubinska, quienes intercambiaron ideas sobre el tema.

Abarcando diferentes temáticas, el relator apuntó a que “el periodismo, para mí, desde mi lugar, chiquito, minúsculo, de observador y periodista deportivo, me parece que se tiene que replantear un montón de situaciones”. Luego agregó que “debe ser difícil pertenecer a medios que te tienen que ir guiando”.

Ante esa afirmación, la periodista esgrimió que “yo creo que en el periodismo deportivo pasa lo mismo también. Pero, bueno también es como mucho más amplio…” En referencia a eso, Closs aclaró que “el día que alguien me diga o me escriba ‘tenés que decir esto’, le digo ‘muchas gracias’. El día que me bajen línea, me voy. Tengo mis convicciones. Mi personalidad”. Y Luciana reparó que “a mí en lo personal nadie me dice lo que tengo que decir. Te digo por lo menos desde lo personal”.

Debate entre Mariano Closs y Luciana Rubinska

Sin embargo, en los medios no todo fue política, ya que en el día de ayer Carmen Barbieri se enteró que su hijo, Fede Bal, está en pareja con una bailarina, y al parecer no le cayó muy bien.

“No me gustó que diga que está de novio, por respeto a su imagen. Y por respeto a Sofía ¡ni hablar!”, planteó al aire de su programa, Mañanísima (El Trece).

La situación comenzó cuando Estefanía Berardi filtró que, detrás de cámara, Barbieri se había enojado al escuchar la noticia. Es que a nueve meses del “lavarropasgate” – apodo que recibió el caso en redes luego de que la joven ex pareja detectara la infidelidad a través de la activación de un lavarropas en horas de la madrugada– que terminó con la separación de Sofía Aldrey, y las numerosas infidelidades que salieron a la luz, su madre había manifestado que no podía estar de novio.

Fede Bal confirmó quién es su nueva novia

Para concluir un tema que tiene a la familia Menem en vilo luego de la denuncia que realizó Zulemita Menem contra su sobrina Antonella, por calumnias e injurias en la búsqueda de “ponerle un límite” y evitar que hable sobre ella públicamente.

Una vez más, la hija de Carlos Menem, el difunto ex presidente de la Nación, volvió a ser noticia tras apuntar contra la joven y su hermano, Carlitos Nair: “Me parece justo que hereden pero que hereden lo que tengan que heredar”, dijo en diálogo con Intrusos (América).

Continuó: “Yo entiendo la ilusión de ella, que quiere que le caigan los billetes de arriba. A laburar”, manifestó y para concluir agregó: “Soy la mala de la película, que les quede claro. No los quiero”.