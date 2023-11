Se entregaron los premios JAI en el templo Leo Baeck

La Rabina Judy Nowominski alertó sobre la peligrosidad de los discursos de odio

Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, fue distinguido por la comunidad Benei Tikva con el Reconocimiento JAI (vida, en Hebreo) por su compromiso con las temáticas de Derechos Humanos y por su aporte a visibilizar la memoria de los millones de judíos asesinados por los nazis durante la Shoá.

La reconocida distinción que Benei Tikva entrega todos los años, se hizo en este 2023 bajo el tema “Medios masivos de comunicación y libertad de prensa durante el nazismo”, y en ocasión de cumplirse los 85 años de la “Noche de los Cristales Rotos” -Kristallnacht en alemán-, el Pogrom ocurrido el 9 de noviembre de 1938, que fue anticipo del horror que se desataría más tarde en el Tercer Reich de Adolf Hitler.

La ceremonia se desarrolló en la Sinagoga Leo Baeck del barrio porteño de Belgrano, donde también se recordó a las víctimas de los recientes ataques terroristas de Hamas contra territorio de Israel. Incluso dijeron presente en el templo dos sobrevivientes de aquella sangrienta agresión ocurrida el 7 de octubre pasado.

El acto se inició con la voz de la dirigente comunitaria Deborah Pinsón, quien versionó la canción La memoria, de León Gieco, acompañada con un músico en el órgano, marcando el clima de lo que sería una noche de reflexión y retrospección.

Pinsón hizo un breve raconto sobre lo que significó la Noche de los Cristales Rotos, destacó que “sin memoria no hay futuro” y a continuación fue presentado un video con imágenes de archivo de aquellas trágicas jornadas de noviembre de 1938, en las que los nazis atacaron sin piedad sinagogas, comercios y casas de los judíos, anticipando lo que sería una de las mayores tragedias de la humanidad, la Shoá.

A continuación fue presentada Adriana Lerman, farmacéutica y docente de hebreo, quien con mucho empeño y trabajando sobre un extenso archivo logró reconstruir una historia que marcó a su familia: la de su abuelo, Shlomo Lerman.

Los premiados Daniel Hadad y Adriana Lerman junto a la presidenta de la comunidad Benei Tikva, Judith Patrich

Shlomo había nacido en Polonia y tuvo que abandonar su tierra y su familia para que no lo asesinaran en un campo de concentración nazi. Viajó a la Argentina y, dos generaciones después, el libro escrito por Adriana pudo empezar a aliviar la historia.

“Mi abuelo en vida no lo pudo contar, no pudo hablar, no contó nada, eligió callarse. Creo un muro de silencio para poder seguir viviendo. Ese silencio se rompió después de su muerte, cuando mi papá encontró una carpeta repleta de documentación, escrita en varios idiomas”, contó Adriana Lerman sobre cómo se inició la investigación que se vio plasmada finalmente en el libro “El dolor de estar vivo”, por el que recibió el Reconocimiento JAI.

Luego tomó la palabra la Rabina Judy Nowominski, quien durante un breve mensaje alertó sobre la peligrosidad de los discursos de odio que abundan por estos días, para luego ceder el micrófono a Carlos Mizrahi, miembro de la comisión directiva de la comunidad Benei Tikva. Mirzrahi hizo un repaso por la extensa trayectoria y los logros profesionales de Daniel Hadad, como introducción para lo que sería una reflexiva charla entre la rabina Nowomisnki y el propio fundador de Infobae.

Carlos Mizrahi, miembro de la comisión directiva de la comunidad Benei Tikva

Nowominski recibió a Hadad y lo invitó a analizar lo ocurrido durante el nazismo con los medios de prensa, trazando un paralelo con algunas situaciones dramáticas de estos tiempos.

En esa línea, Hadad recordó cómo se precipitaron las cosas en Alemania apenas Hitler fue nombrado canciller, el 30 de enero de 1933, al que calificó como un “día fatídico”. Al respecto, recordó que Alemania “era un país civilizado, de los más cultos de Europa, con un sistema de gobierno equilibrado”, algo que cambió de raíz con el advenimiento del régimen nazi. “Apenas Hitler toma el poder comienza con decretos para no permitir más la libertad de expresión, no solo en la prensa escrita, sino también controlando el cine, a los escritores, las cartas, con la quema de libros y la censura de artistas”, enumeró.

El CEO de Infobae también hizo mención al cambio de paradigma generado en la comunicación por la aparición de nuevas tecnologías, sobre todo por los teléfonos inteligentes. “Ahora cada uno es un creador de contenidos y cada receptor se transformó en emisor. No se espera más que alguien de arriba imponga temas. Hoy es mucho más difícil tapar los hechos”, reflexionó.

Finalmente, llamó la atención sobre los cruentos ataques terroristas de Hamas. “Siempre pensé que el Holocausto no se iba a repetir, soñé que la humanidad había madurado y crecido, pero algo no está bien. Cuando veo que alguien ingresa a una ciudad con población civil, viola mujeres, secuestra ancianos, mata con saña a bebés, algo no está bien”, lamentó.

Parte de la charla con Daniel Hadad se centró en los cruentos ataques terroristas de Hamas

Y para darle contexto a esta reflexión, Hadad hizo alusión a un reciente artículo de Infobae que reprodujo un reportaje a Ghazi Hamad, vocero de Hamas. Hamad da cuenta en la entrevista de las verdaderas intenciones de la agrupación terrorista: “Israel es un país que no tiene cabida en nuestra tierra, debemos expulsar a ese país y no nos avergüenza decirlo. Debemos darle una lección a Israel y lo haremos una y otra vez”.

Finalizado el intercambio de ideas con la rabina Nowominski llegó el momento de la entrega de las distinciones a Daniel Hadad y Adriana Lerman, quienes estuvieron acompañados por sus familias. Para coronar una noche de emociones, y luego de unas palabras de agradecimiento de la presidenta de la comunidad Benei Tikva, Judith Patrich, los presentes entonaron la letra del Himno de los partisanos.

Entre otros, participaron del acto Daniel Sapoznicoff, vicepresidente segundo de la AMIA; Adam Ryszka, secretario de Asuntos Económicos de la embajada de Polonia; Víctor Garelik, Director Ejecutivo de la DAIA; Alejandro Zuchowicki, secretario general de la DAIA; Pablo Salischiker, vocero del Museo del Holocausto; y Markus Sasse, Encargado de Asuntos Culturales de la embajada de Alemania.

Fotos: Nicolás Stulberg