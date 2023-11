Pasó en la TV: la renuncia de Jorge Almirón, Sergio Massa a una semana del balotaje y las palabras del Polaco sobre Silvina Luna

Resumen De La Tv Del 5 De Noviembre

Jorge Almirón renunció como técnico de Boca Juniors tras perder la final de la Copa Libertadores, mientras Sergio Massa reveló que el FMI investigará el destino de la deuda que tomó la gestión de Mauricio Macri y El Polaco habló de su relación con Silvina Luna y lo que significó para él.

De cara al 19 de noviembre, día en el que se llevarán a cabo las elecciones de segunda vuelta para elegir presidente en la Argentina, la tensión es mayor y los candidatos refuerzan su campaña, aclaran situaciones y detallan proyectos, equipos y propuestas.

En ese sentido, Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, estuvo en LN+, donde habló sobre una medida que tomará el Fondo Monetario Internacional para fin de mes: “Voy a tirar una primicia que lo puede entusiasmar, porque puede ser primicia inclusive a nivel internacional. A fin de mes, el FMI empieza la investigación sobre la fuga de capitales del préstamo stand by del 2018″, anticipó.

También se refirió al rol que ocupará la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante su eventual gobierno, luego de que el periodista le consultara si será parte o no de su gabinete.

“Cristina deja la función pública, deja de ser vicepresidenta y no va a tener cargo público”, dijo Massa.

“¿Me decís que no se va a meter?”, continuó indagando el entrevistado. “No, no se va a meter, como no se metió en todo este año de trabajo mío en el ministerio”, explicó el ministro de Economía.

Sergio Massa anunció que el FMI iniciará una investigación sobre la deuda de Macri

En tanto al ámbito deportivo, el mundo estuvo en vilo el día sábado tras el partido de Fluminense contra Boca Junior, el cual disputaba la Copa libertadores. Lo que nadie esperaba era la noticia que trascendió el día de ayer, la renuncia de Jorge Almirón, DT de Boca, luego de la dura derrota.

“Tuvo una charla Almirón con Juan Román Riquelme y presentó la renuncia. No lo echaron, el renuncio”, transmitieron en TN sobre El DT de 52 años que había asumido para reemplazar al “Negro” Ibarra hace apenas siete meses atrás.

Los hinchas, desde Río de Janeiro, se mostraron enojados, tanto con el cuerpo técnico como con los jugadores.

“Aguante la gente de Boca que fue la que aguantó acá, la que siempre estuvo ahí aguantado, gritando. Tengo bronca con los jugadores y el cuerpo técnico, porque no pusieron lo que tenían que poner”, expresó un hincha en diálogo con C5N.

El director técnico Jorge Almirón de Boca reacciona, en un partido de la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Fluminense en el estadio de Maracaná, en Rio de Janeiro (Brasil). EFE/ Antonio Lacerda

Desde ya, fueron víctimas de las burlas y los chistes, tanto de sus principales adversarios, hinchas de Fluminense, como de otros equipos. Así fue como por la mañana del día de ayer en el cielo de las playas de la zona sur de Río vieron pasar una avioneta que llevaba un cartel rojo con el escudo de Independiente y un escudo con el número 7, en referencia a la cantidad de Copas Libertadores que tiene ganadas el equipo de Avellaneda, que le valió el sobrenombre de “Rey de Copas”, algo que usaron para la leyenda donde decía “único rey”.

El descontento llegó hasta el Obelisco y ayer se vivió una tensa situación entre un policía y un hincha de Boca que parecía estar fuera de sí, en el Tren Roca.

“Dale bajala, baja la cuchilla. Baja el arma, bajala ahora”, le gritaba el policía a un hombre que llevaba la camiseta de Boca, una gorra y portaba una cuchilla en su mano izquierda, además de estar gritando y ejerciendo violencia.

El hincha de Boca detenido por provocar disturbios en el tren Roca

A dos meses y 5 días del fallecimiento de Silvina Luna, El Polaco, quien fue pareja de la modelo, la recordó, en Almorzando con Juana (El Trece): “De Silvina tengo los mejores recuerdos. Ella fue una mujer muy importante. Yo aprendí un montón de cosas con ella”.

La nieta de la diva de la TV le consultó sobre su presente con Barby Silenzi y el cantante rompió el silencio: “Estamos en una crisis, creo que de las más grandes que tuvimos”, explicó.

Continuando por el mundo del espectáculo, la pareja del momento, conformada por los ex Gran Hermano, Daniela Celis y Thiago Medina, anunciaron el sexo de sus gemelos con fuegos artificiales y muchos invitados que retrataron el momento y lo compartieron en redes sociales.

Primero hubo un amague de revelación con globos, que desorientó a todos los presentes. Pero, finalmente, frente a un letrero luminoso con la palabra “gemelos” decorado con globos, Daniela y Thiago hicieron la cuenta regresiva. Y, al llegar al 0, comenzó un show de fuegos artificiales de color rosado junto a una suelta de papelitos, que indicaba que la joven dará a luz a dos niñas. En ese momento, ambos se abrazaron y la muchacha se colgó sobre el futuro papá llena de emoción.

Entre otros muchos juegos, en un momento los anfitriones llamaron a Julieta Poggio y Mara Celis, amiga y hermana de Daniela respectivamente, y les dieron una caja a cada una. “Pueden decir que sí o que no en este momento”, les dijo la futura mamá. Y el cofre les advertía mediante un cartel que, si lo abrían, no había vuelta atrás. Es que, dentro del mismo, había una nota que les comunicaba que habían sido elegidas como madrinas de las bebas. Y ambas no solo aceptaron, sino que se pusieron a llorar de la emoción.

Daniela Celis y Thiago Medina revelaron el sexo de sus bebés

No todo es felicidad en la farándula, ya que el fuerte cruce entre Lourdes Sánchez y Flor Vigna continuó luego de que esta la acusara a la esposa del Chato Prada de “tirotear” a Luciano Castro.

En esta oportunidad, Sánchez fue tajante en diálogo con El Debate del Bailando (América) y aseguró: “Soy totalmente sincera. A mí no me cambia nada que me pida disculpas. Lo dicho, dicho está”.

Vigna tuvo un día cargado de peleas luego de que también se cruzará con Coki Ramírez, ya que esta dijo que la bailarina que hace poco se lanzó como cantante debe “aprender a cantar”, e inclusive la ninguneo y dijo que usaba “autotune”.

“La próxima la invitamos a Coki al Luna Park”, dijo para concluir entre risas y de forma irónica la pareja de Castro.