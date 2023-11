Gabriel Levinas habló de los crímenes de Hamas: “¿Hay algo más atroz que torturar a un hijo frente sus padres?”

Gabriel Levinas compartió su mirada sobre la masacre perpetrada por Hamas en Israel y sus consecuencias (Adrián Escandar)

Gabriel Levinas habla en medio de cuadros y esculturas pero el arte se vuelve impotente frente a tanto horror. Es periodista, investigador, marchand y también artista. Pero la mañana del viernes vuelve al oficio de contar historias y los detalles que expone de los crímenes de Hamas en el sur de Israel paralizan los sentidos y provocan rabia y desolación. Lo que cuenta no es ajeno. Entre las 1.400 personas que fueron masacradas por los fundamentalistas islámicos hay familiares suyos.

Levinas recuerda a su padre -dice “papá” tres veces- y lo imita en eso de buscar un detalle que explique el todo. Le llamó la atención de toda la macabra sucesión de episodios de sangre y muerte que haya gente que se ocupe de despegar y destruir los carteles que muestran los rostros y nombres de los rehenes que están en poder de los verdugos gazatíes. “Apoyan a esta gente, pero no quieren ver lo que hacen”, dice.

Eso que hacen es atroz. El relato de las torturas a las que sometieron a una familia que fue de las primeras víctimas del ataque del 7 de octubre estremece. Pero también la revelación de que los autores de semejantes actos de crueldad fueron personas que compartieron durante años la cotidianeidad de los kibutz. Contó el caso “del señor Said” que pasó de trabajador solidario a cómplice de salvajes asesinos. Y reveló que muchos asesinados fueron pacifistas que apoyaron siempre la “causa palestina”.

En una entrevista con Infobae en su casa del barrio porteño de Once, Levinas brindó también detalles del impacto que tuvo en su familia el ataque de Hamas y del compromiso intacto que tienen, pese a las pérdidas irreparables de cinco vidas, con la defensa del Estado de Israel.

También habló contó que desde que se produjo el ataque del 7 de octubre detectó un aumento de las agresiones antisemitas. “Me estoy dando cuenta que soy judío, no creo en Dios ni en nada que se le parezca ni me meto en las cosas de la colectividad, salvo cuando fue la causa AMIA. Pero me doy cuenta que si no existiese Israel, yo estaría en más riesgo aún acá en la Argentina”, destacó.

En ese sentido, criticó con dureza a los sectores de izquierda de la Argentina que no condenan los crímenes atroces cometidos por Hamas, mientras exigen a Israel que se resigne a no actuar frente a la agresión más devastadora en cantidad de vidas desde el Holocausto. “Cuando piden que la reacción sea proporcional ¿qué sería, salir a degollar chicos en Cisjordania, salir a violar mujeres. Es todo un disparate”, aseguró.

Y apuntó con dureza contra el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner por los argentinos que están secuestrados: “Acá hay una Embajada de Palestina. El Gobierno tiene que llamar al embajador y exigirle. Lo de Gaza está pasando en ese Estado. ¿Qué significa sino, que el Estado Palestino está dibujado? No han hecho nada. El 10% de los rehenes son argentinos, de 200 hay 20 argentinos y no están haciendo nada. Hablan con Qatar. ¡No, exigile a Palestina que los devuelvan!”.

La entrevista a Gabriel Levinas

-Usted compartió una idea inquietante sobre las personas que rompen las imágenes de los rehenes de Hamas. Son carteles que se pegan en la vía pública para concientizar y al mismo tiempo exigir que los devuelvan a sus hogares. A partir de esto creo que podamos abordar todo este drama terrible que involucra a Israel, Gaza, el terrorismo y el antisemitismo.

-Aprendí de mi viejo a mirar pequeños detalles que explican una situación. Encontrar esos detalles es difícil, pero él tenía esa habilidad. A mí me llamó la atención el tema de los papelitos que empezaron a distribuir los familiares de los rehenes con sus caras. Se hicieron esos afiches de una manera parecida y esos papeles se mandaron por internet a todo el mundo para presionar a Hamas y al gobierno de Israel para que negocien y los devuelvan. Se mostraron en muchas ciudades del mundo sus rostros y sus nombres.

Me llamó la atención que en Francia, en Estados Unidos y en varios lugares apareciera gente que arrancaba esos carteles, que los retiraba y los destruía. No hay ninguna duda de la inocencia de un chiquito de nueve meses –que es argentino, además- que fue raptado. No hay ninguna discusión que se trata de una víctima inocente. Y sin embargo arrancaban el papel, los escondían o lo tiraban.

Ante esto uno se pregunta ¿qué pasa, por qué lo hacen? Tengo la sensación –porque no soy psicólogo- que tiene una explicación. Es como que dicen “si yo apoyo a esta gente y esta gente es capaz de hacer esto, no puedo apoyarlos; pero como quiero seguir apoyando, saco el papelito y oculto la verdad”.

Estos crímenes son de las cosas más increíbles, porque van distorsionando cualquier ideología. Porque el pueblo de Palestina tiene derecho a tener su Patria, es una causa justa, pero termina siendo desvirtuada por toda esta locura. La dimensión del problema no es solamente lo que está pasando en Israel y en Gaza, sino lo que está pasando en el mundo con las ideologías y con la locura que es capaz de producir el fanatismo, el no querer ver la realidad. Ya no estamos hablando de fanáticos que salen con el sable a cortar, sino también de intelectuales que no ven la realidad y que la ocultan. En Argentina hemos visto unos cuantos intelectuales hablando de la matanza de Gaza, pero hablan sin mirar.

No existe un Ejército en la historia que avise que va a atacar, porque va en contra del sentido mismo del ataque. Parte del ataque es la sorpresa. Si le avisan al otro que va a ser atacado, el otro se defiende, se escapa. Pero para evitar las víctimas o para darle la chance a la gente que vive en ese lugar, llaman hasta por teléfono para anticipar que habrá un ataque. Tiran panfletos, hacen todo lo posible para que los civiles se puedan ir. En contrapartida, Hamas les dice que son un pueblo de mártires y que no importa morir, pero no hay que abandonar Gaza. No los dejan salir, ponen retenes para que no puedan escapar.

Cuando se ve que la totalidad prácticamente de los misiles se disparan de edificios públicos, escuelas, hospitales, edificios de viviendas ¿quién está matando a la gente? Por convenciones internacionales que condenan los crímenes de guerra, cualquier edificio público desde donde se disparan armas, se guarda arsenal o se preparan acciones militares se lo considera blanco de guerra. Si Hamas hace esto de utilizar a la población civil para provocarle un alto costo a la represalia israelí, si llenan de gente esas instalaciones, son ellos los que están asesinando a la gente.

La entrevista a Levinas de Facundo Chaves, en su casa del barrio porteño de Once (foto Adrián Escandar)

-Demos un paso atrás y volvamos a la persona que no está involucrada en el conflicto, pero que arranca ese cartel con los rostros de los rehenes. ¿Por qué pasa? ¿Qué quieren ocultar con esa acción?

-Para empezar hay antisemitismo, sin duda. Todo esto que está pasando tiene mucho de antisemitismo. Dicen que atacar al sionismo no es atacar a los judíos, pero eso es relativo. Si yo ataco a la política argentina en general, estoy atacando a la Argentina. Una cosa es que diga “estoy con la izquierda o estoy con la derecha, apoyo a este o a aquel otro”. El sionismo es todo, en el sionismo hay quienes están a favor de los palestinos. Muchos de los que fueron asesinados querían la paz con Palestina, trabajaban con los palestinos, iban a Gaza, entraban, sacaban gente y la llevaban a los hospitales y no tenían nada que ver con el ataque a los palestinos.

Mi sobrina, prima hermana de los que murieron, me decía “No confundas a los palestinos con los de Hamas”. Cuando se mete en un mismo saco a gente que no piensa como Benjamin Netanyahu y se dice sobre el sionismo “son todos enemigos, son todos iguales”, ahí ya estás haciendo un acto de discriminación, estás diciendo “los judíos”. No están diciendo “Netanyahu”, con quien tampoco estoy de acuerdo.

-Entiendo…

-Esto pasa también cuando se aplica una vara distinta según a quién se mida. Aceptan que Rusia destruya una ciudad completa con toda la gente adentro, como hizo con Alepo, en Siria, o con Mariupol, en Ucrania, que la borró al 90%. Ahora están atacando a otras ciudades ucranianas –afectando el suministro de agua y electricidad- y no pasa nada. Es el mismo Vladimir Putin que habla de “proporcionalidad” y critica a Israel porque les saca el agua a sus enemigos.

Israel les estaba regalando el agua y se las sigue regalando, pero en la zona en que no va a atacar, que es en el sur. En el norte, donde sí va a atacar, antes de hacerlo les dice “váyanse de ahí, porque vamos a atacar”. Pero Hamas no deja ir a la gente y, cuando les cortan la luz para que se vayan, dicen “ay, le cortan la luz y los tienen ahí encerrados”…

¿Cómo puede ser que por los otros casos no digan nada y por esto digan todo? Cuando encima ni siquiera es lo mismo. Repito: no existe un Ejército en el mundo que avise que va a atacar, porque se debilita el ataque. Pero Israel avisa que va a atacar, manda panfletos, les dan días para para evacuar. ¿Si no evacuan, si no se van, qué hay que hacer? Porque desde allí se disparan los cohetes.

-Esto que pasa en Gaza, este conflicto tan terrible ¿cómo está viendo que se aborda acá en Argentina?

-Por un lado el Gobierno tiene ambigüedad, pero también se puede escuchar a Myriam Bregman, a Vanina Biasi y un montón de gente que, cuando se le pregunta sobre las víctimas, sobre los chicos que fueron degollados, no contestan, hablan solamente de que Palestina tiene derecho a la autodeterminación. ¡Y nadie discute eso! Cuando se pregunta ¿qué pasa con los chicos secuestrados y asesinados? Tampoco contestan. Hay un porcentaje altísimo de gente que piensa así dentro de la izquierda argentina y que hablan de la masacre al pueblo palestino, pero no tiene la más mínima idea de lo que pasa.

En el año 1948, los ingleses terminan yéndose de ese territorio que había sido su protectorado y Naciones Unidas declaró la existencia del Estado de Israel y también del Estado Palestino, pero los palestinos no quisieron y apenas se instaló el Estado de Israel, atacaron. La primera guerra fue en el 48 porque no aceptaban los dos Estados, aunque Israel los aceptaba.

A partir de ahí no hubo una sola guerra en la historia de las guerras con los árabes que haya sido iniciada por Israel. Siempre fueron guerras de defensa porque siempre sufrió ataques. Cuando se piensa que tras cada guerra hay un nuevo ataque, y otra guerra y otro ataque, se devuelven tierras y de nuevo hay ataques, tengo derecho a defenderme si me atacan siete veces y me quieren eliminar.

Una cosa es tener un diferendo territorial, como los argentinos los podemos tener con Chile, o con Gran Bretaña por las Islas Malvinas, pero acá no hay un diferendo territorial. Hamas dice “vos no tenés que existir”. Se los puede escuchar hoy a los líderes del Hamas –hoy estaba escuchando a uno- y hablan de “la eliminación del pueblo judío”. Como dicen mis parientes que viven allá: “Gaby, son ellos o nosotros”.

Ghazi Hamad, miembro de la oficina política del grupo terrorista, lanzó escalofriantes advertencias

-Es un ciclo interminable de guerras..

-Doy un caso elocuente. Había un señor que se llamaba Said, que era palestino y tenía permiso para trabajar en el kibutz donde vivía parte de mi familia, porque tengo familia en varios lugares. Él había propuesto con varios palestinos más y la gente del kibutz comprar una ambulancia y con la ambulancia entraban en Gaza, trasladaban gente que no se podía curar en Gaza porque no tienen tan buenos hospitales y los llevaban a los hospitales israelíes, allí los curaban y los mandaban de vuelta a Gaza.

Tenían todo un trabajo y además hacían trabajos de unión, de tratar de buscar mecanismos de paz, mucha gente trabajaba en el kibutz que eran de Palestina y se volvían a la noche. La relación de ellos con los palestinos era totalmente contraria a la de Netanyahu y la de la guerra. Porque entre la gente del sur hay latinos y muchos argentinos, por eso hay tantos argentinos raptados. Son toda gente que viene de una cosa más socialista, porque el kibutz en sí mismo tiene ese estilo. Son progresistas y son pacifistas.

Esos fueron los muertos a los que entraron a degollar. ¿Quiénes fueron los que hicieron “el trabajo”? El señor Said, ese señor que trabajaba con ellos, que comía con ellos. Junto con otros palestinos que tenían ese vínculo fueron los que abrieron el paso a los que entraron. Ellos indicaron dónde estaban las cosas, quiénes eran las personas. A los que eliminaron, que también es llamativo, es a los pacifistas. Esto que pasó fue un ataque contra la paz mundial, no fue un ataque contra Israel solamente.

Israel estaba logrando la paz con Arabia Saudita, con Marruecos y con varios lugares más. Estaban armando todo el “Plan Abraham”. Y atacaron eso. Mataron en el sur de Israel a gente que eran específicamente pacifistas, amigos de ellos. Vieron las imágenes y según los testimonios de los que sobrevivieron, que los que los habían matado, junto con soldados de Hamas, eran los mismos tipos que convivían con ellos.

De los 5.000 muertos que hubo del otro lado, en la represión dentro de Israel, cuando recuperan el lugar y detuvieron a los palestinos y a Hamas, había 2.000 tipos que entraban a trabajar, que tenían pasaporte. A muchos que fueron detenidos o muertos se les encontró el pasaporte. Tenían un pase para entrar. Era gente que iba y venía a trabajar todos los días, que posiblemente hayan quedado del otro lado, inclusive, no sé cómo es.

Las tropas israelíes apoyadas por tanques comienzan las operaciones en el centro de la ciudad de Gaza para sellar las entradas a los túneles escavados por Hamas. (Israel Defense Forces/Handout via REUTERS)

-¿Y por qué?

-Ahí te pregunto a vos por qué. ¡Qué sé yo por qué! Hay una cosa de odio que no tiene mucha explicación, el fanatismo es así. Hay que tener sangre fría para poder matar a una persona con la que estuvieron comiendo y compartiendo la vida durante dos años...

Hay cosas que dan terror contarlas. Para el judío es muy importante sepultar en la tierra el cuerpo del muerto. Hay un equipo de médicos forenses que son muy hábiles, que son religiosos, y que justamente por eso pueden intervenir en los casos de guerra, recomponer los cuerpos, enterrarlos y darles lo más parecido a lo que es una sepultura tradicional judía. Ellos fueron los primeros que entraron en los lugares donde ocurrieron esas masacres, en cada casa. La primera masacre que encontraron, que era de una familia, la reconstruyeron a través de indicios forenses.

Agarraron a los padres, los ataron contra la pared a los hijos, los ataron en la pared de enfrente. Al hijo le sacaban un ojo y el padre veía como al hijo le sacaban un ojo. Y después hacían lo mismo con el padre. Los hijos veían como torturaban a sus padres y los padres veían como torturaban a sus hijos. Al final, cuando ya estaban desmembrados y se estaban por morir, los mataron de un tiro a cada uno. Y después se sentaron a comer la comida que tenía preparada la familia, con todos los pedazos de gente alrededor. ¿Hay algo más atroz? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llegó a eso? ¿Quién es el responsable? No sé quién es el responsable, pero es con eso con lo que estamos lidiando.

Es tan atroz, tan loco, que no se quiere reconocer. En la época de los milicos acá en Argentina, descubrí asesinatos de chicos de seis meses, de dos años y de cuatro años. Hicimos desenterrar con una cadena de televisión y un juez en el cementerio de Boulogne chicos que estaban como desaparecidos y que en realidad los habían asesinado a cada uno con una bala acá (NdR: Levinas señala con el dedo índice su frente). Hicimos una nota en El Porteño -todavía era la época de los milicos- y nos volaron a la mierda la revista.

La gente me decía “este hijo de puta, con tal de denostar a los milicos, inventa cualquier cosa”. La gente no quería creer que eso fuera posible. Me acuerdo de eso y siento que se repite. Acá la gente no quería creer que eso fuera posible y lo negaban, decían “no puede ser, porque además yo me pasé la vida defendiendo a unos tipos que son así de hijos de puta, capaces de hacer estas cosas”. Acá antes y allá ahora pasó. En Israel chicos degollados, ¿cómo se puede secuestrar un chico de nueve meses? ¿Cuál es la utilidad política de eso?

Un video difundido por las fuerzas de seguridad israelíes muestra cómo los agentes buscaban a víctimas con vida tras el ataque de Hamas

-Es estremecedor. Vuelvo a la Argentina. Preguntaba cómo percibía que impacta aquí todo este episodio siniestro.

-Aparece la estrella de David pintada en el frente de una casa en un barrio de la ciudad de Buenos Aires. No quiero hablar mal de compañeros de la prensa, pero ¿cómo dieron por cierto los 500 muertos en un hospital que nunca pasó? ¿Se le puede creer a tipos capaces de degollar chicos que dicen mataron a 500 de los nuestros en un hospital? ¿Cómo les pueden creer? ¿Por qué antes de publicar no chequearon la información? Hasta The New York Times se equivocó. Se puede entrar a Israel –en algunas zonas no porque están en medio de la guerra- y cualquier periodista puede caminar, hacer lo que considere, hablar con quien quiera y hacer “lo que se le cante el culo”. Hasta se puede ir detrás de las tropas. Pero a Gaza nadie puede entrar. No hay fuentes reales y propias dentro de Gaza que digan pasó esto o pasó lo otro. No hay periodistas ahí.

El que mató a los chicos y a los bebés, que degolló y secuestró bebés dice “mataron a 500″ y los periodistas dicen “sí, mataron 500″. ¿Cómo pueden creer en ellos? Porque además no niegan lo que hicieron, encima se vanaglorian de haberlo hecho, porque todas las imágenes que vimos son de los celulares de ellos, lo están mostrando. The New York Times publicó ahora todas las fake news que publicaron, de situaciones que no son de esta época, que son diez años más viejas. Usan el tema de los muertos, difunden imágenes y escenas “me mataron al chico” los mismos que degollaron, secuestraron y dispararon a niños y lo mostraron. Para algunos vale más las muertes de unos que si matan a un judío… Es todo una locura, no sé qué decir.

El gobierno de Israel es muy malo manejando la prensa, porque creo que no lograron tener por lo menos una igualdad en el manejo de la difusión mediática de sus acciones y de las acciones del enemigo. No lo han hecho bien. La gente no entiende nada, cree que es un territorio ocupado. Es cierto que hay ocupación en Cisjordania, donde hay asentamientos con los que estoy en desacuerdo. Pero allí hoy reina la paz, conviven y no hay problemas.

Los israelíes se fueron de Gaza, nunca más entraron a Gaza. Les dieron un montón de ayuda. 160.000 camiones a lo largo del tiempo les mandaron llenos de comida y de cosas. Les dan el agua, la electricidad. Cuando abandonaron Gaza, allí había un montón de kibutzim y asentamientos donde había una producción frutícola y un montón de invernaderos enormes. Un señor de Estados Unidos les mandó 16 millones de dólares para que pudieran seguir produciendo. Hicieron mierda todo, desapareció todo, no hay nada. Todos los fondos que llegan de apoyo humanitario los usan para construir túneles. Son 500 kilómetros de túneles, un subte de 500 kilómetros. ¿Se puede entender semejante locura mientras la gente muere de hambre? Eso nadie lo ve.

El presidente y el canciller Cafiero se reunieron con autoridades de la DAIA, la AMIA, la OSA y del Congreso Judío Latinoamericano

-¿Qué opinión tiene del gobierno argentino? ¿Cómo está actuando? ¿Está a la altura de este conflicto?

-El Gobierno argentino tiene relaciones con Irán, que es el que financia toda esta operación. Quien está detrás de todo esto, obviamente, es Irán porque no quiere la paz en Medio Oriente. Le dio toda la logística y la infraestructura informática para poder cometer este atentado terrible. Irán, es el primer responsable, Hezbollah que está financiado también por ellos, y Qatar que envía recursos para no tener problemas. Ellos mandan la guita. Todos estos señores que manejan Hamas están en Qatar, con sus familias viviendo como reyes y desde ahí dan las órdenes, mandan a la gente a la muerte, le dicen a los palestinos “No se pueden ir ahí, sean patriotas. Tenemos que ser mártires. Somos un mundo de mártires, un país de mártires. Vamos a borrarlos del mapa”. Mientras tanto, ellos están comiendo caviar en Qatar.

-Me interesa abordar el concepto de proporcionalidad que se le exige a Israel.

-La proporcionalidad se utiliza en general en la represión policial. Si alguien está tirando con panfletos no se le puede pegar un escopetazo, hay que detener sin lastimar. Ahora si el tipo está tirando con una escopeta sí se puede usar una escopeta. Pero la proporcionalidad en una guerra es mucho más complicada.

El hecho de que Israel haya armado un sistema carísimo para detener los misiles no significa que no les hayan tirado ya desde el 7 de octubre hasta ahora arriba de 8.000 misiles y cohetes. Son misiles que van a la población civil, lo mismo que ellos dicen que hace Israel, es lo que ellos hacen efectivamente, con la diferencia que Israel los intercepta. Pero hacerlo le cuesta a Israel USD 100.000 por cada misil, mientras que cada cohete que tiran desde Gaza vale 1.000 o 1.500 dólares. De los 8.000, pararon por lo menos 7.000, esta cantidad hay que multiplicarla por 100 mil dólares: son más de 700 millones de dólares.

Gabriel Levinas contó detalles estremecedores de la masacre de Hamas en territorio israelí (foto Adrián Escandar)

-Sólo para interceptar esos cohetes y misiles.

-Sí, sólo para frenar cohetes. Eso es un desgaste terrible para Israel. Ahora los de Israel funcionan. Lo ponen donde quieren y lo hacen. ¿Cuál es la diferencia? ¿La ineficacia en el ataque implica que el ataque no existió? Israel no tiene derecho a defenderse y decir ‘yo no puedo seguir gastando USD 100.000 por cohete que me tiran, tengo que ir y destruir las bases de esos cohetes’. ¿Y dónde están las bases de los cohetes? Las bases de los cohetes están ahí, en Gaza. ¿Cómo es proporcional? Proporcional sería salir a degollar chicos en Cisjordania. Proporcional sería salir a violar mujeres, ¿qué sería proporcional, qué es proporcional? Exigir proporcionalidad después de esta situación, cuando además Israel ha demostrado ser cauteloso, avisar, mandar panfletos, llamar por teléfono, pedir que se retire de los edificios. Si los tipos no dejan salir del edificio y lo usan como arma defensiva psicológica. Y difunden “me mataron a los chicos”, eso Israel no lo puede resolver. ¿Qué va a hacer? ¿Esperar hasta quedar sin recursos para interceptar cohetes y que empiezan a caer encima? Porque ya han caído en zonas civiles. Eso es todo un disparate hablar de proporcionalidad en una situación como esta, esto es una guerra. Además, la mitad de la gente que atacó, que eran entre 2000 y 3000, eran palestinos que trabajaban en Israel. Ya no es la situación de antes. Ahora quedó muy claro cuáles son sus intenciones, hasta dónde son capaces de llegar y el hecho que ellos no reconozcan el derecho a la existencia de Israel no te da muchas opciones. Como dicen mis parientes “son ellos o nosotros”.

-A propósito, cuénteme de su familia que está allá. Vivieron esta tragedia en carne propia.

-Mi familia tiene una larga relación con Israel. Primero porque mi viejo era muy amigo de Menájem Beguín (NdR: ex primer ministro y figura clave de la política desde la creación del Estado de Israel). Beguín durmió en esta casa dos pisos más arriba cuando vivía mi viejo acá y él lo apoyó siempre. Era un tipo que no era Netanyahu, era un tipo humanista pero muy peleador. Fue el que hizo la paz con Egipto. La primera gran paz la hizo él.

Y mi tío, que vivió siempre en Israel, que estuvo mucho tiempo acá, estaba acá porque en realidad fue el que armó la inteligencia para sacarlo a Adolf Eichmann de la Argentina, que lo trasladaron con el coche de mi papá. Por parte de mi madre y de padre tengo familia ahí en Israel. Es el caso de los chicos que mataron, que son parte de la familia de mi padre. Sería la prima hermana de papá, muy querida, que venía siempre acá. Además tenía dos hermanos que también vivían acá. Una se fue muy joven para allá y fue una de las creadoras de uno de los kibutz que atacaron, y a ella, que tiene 90 y años y está más o menos mal, se tuvo que esconder y zafó. Pero a los nietos de ella es a quienes mataron. El nieto de ella con toda su familia. Hay una relación de un montón de familias que están ahí y cuando vienen nos vemos. Es una relación familiar, de paisanos de muchos años.

La familia del periodista Gabriel Levinas que fue asesinada por terroristas de Hamas en Israel

-¿Qué se enteró y que le pudieron contar de este episodio tan traumático?

-Que conocían a muchos de los que después terminaron matando a su familia. Gente que los ayudaban y ellos además se ayudan. En estos momentos están ayudando a los kibutz que fueron atacados a sacar la fruta y llevarlo para allá. Hicieron una especie de pool de gente que baja del norte a ayudar a resolver ese problema de sacar la producción. Están muy angustiados. Por parte de mi mamá también tengo familia ahí y los chicos están todos peleando.

-¿Y no le dirías que regresen a vivir a la Argentina?

-No.

-¿Por qué?

-Nunca vendrían. Ellos van a defender ahora lo que tienen que defender. Es otra cosa. Una cosa es el que está ahí de paseo o fue por un año a hacer un intercambio y se vuelve. Es un estorbo en realidad, porque hay que cuidarlo. Pero los que son de ahí, que hicieron el Ejército ni se les ocurre escapar. No.

-Es una vida de sacrificio.

-No le daba mucha bola, papá, pero ahora me estoy dando cuenta que soy judío, no creo en Dios ni en nada que se le parezca ni me meto en las cosas de la colectividad, salvo cuando fue la causa AMIA. Pero me doy cuenta que si no existiese Israel, yo estaría en más riesgo aún acá en la Argentina.

-¿Por qué?

-Porque me parece que el antisemitismo tiene el límite que el Estado de Israel le propone. De alguna manera, Israel es un Ejército, un país fuerte, que además tiene un gran poder. No te olvides que 70% de las cosas que tiene este celular las inventan ahí. Es un país tecnológicamente fuerte y creativamente fuerte. No deja de ser un seguro para los judíos en el mundo.

Militares del Ejército de Israel en la Franja de Gaza (FUERZAS DE DEFENSA DE ISRAEL)

-El antisemitismo lo sentís, lo ves acá en Argentina.

-Es un antisemitismo disfrazado, disimulado. Como es políticamente incorrecto ser antisemita, pero en las conductas te das cuenta que afloró ahora con esta situación de una manera importante. En todo el mundo está pasando igual. En Francia la gente en la calle atacando a los judíos. Este los judíos con miedo en las universidades en Estados Unidos de que los ataquen. Acá es más liviana la situación, podés caminar por la calle, nadie te dice un carajo. Pero en las redes, las puteadas que me llegan también existen.

-¿Agresiones antisemitas?

- Sí, claro. Cuando yo digo algo respecto de Israel, me atacan más fuertemente, obviamente. No hay racionalidad. Yo te estoy diciendo a vos todo esto, vos podés estar en desacuerdo conmigo y podés decir otra cosa, pero no me atacás a mí, atacás y discutís el argumento. A mí me atacan directamente por ser judío. Esta cosa socialista, sionista. La gente no sabe lo que es ser sionista ni el sionismo. El sionismo existe primero fuera de Israel, a pesar de que en Israel había judíos siempre, nunca dejaron de haber. Pero la gente que había escapado de Israel. Porque ahí la gente no cuenta, pero ahí había un tipo en Jerusalén, que era un nazi, que mataba judíos durante la guerra de la Segunda Guerra Mundial y antes y hacía persecuciones y mataba, violaba. Y ahí hubo permanentemente judíos y permanentemente conflicto. Vos podés discutir cualquier cosa, menos que Israel pueda vivir en Israel. Es absurdo.

-En Argentina, los que son más críticos de Israel son la izquierda o el progresismo izquierda.

-Todos tienen todo el derecho a discutir las políticas de un Estado y no tengo ninguna duda. Cuando vos decís “el sionismo”… quiero aclarar que no existe antisemitismo sin ignorancia, es una condición básica para cualquier segregación. Hay que ser ignorante o porque tenés miedo. Hay un montón de condimentos psicológicos y yo no soy psicólogo. Pero indudablemente que la base es la ignorancia.

Cuando vos estás diciendo sionismo, estás ignorando que el sionismo en realidad se refiere a los partidos políticos que se hicieron fuera de Israel con la intención de ir a Israel. Una vez que están en Israel, el sistema político es el sionismo. Pero dentro del sionismo hay gente que no tiene absolutamente nada que ver con las intenciones de Netanyahu, ni siquiera creen que tiene que haber un Estado palestino, que algunos creen que puede ser binacional. Ahora, cuando vos decís “el sionismo”, estás atacando a todos por igual y eso es un acto de segregación.

La pintada antisemita que apareció en una edificio del barrio porteño de Villa Crespo

-¿Pero por qué cree que el progresismo o la izquierda tiene esa actitud o tiene esa crítica?

-Las luchas por la liberación, como puede haber sido Cuba, o como pudo ser el 17, eran luchas reales que después derivaron en un desastre, pero que en su momento tenían una lógica. Y esta gente necesita luchas. Me acuerdo cuando estaba, cuando estábamos discutiendo acá en el sindicato de pintores en cómo hacer para que las pinturas les cuesten más baratas y tener una obra social, la ultra izquierda nos frenaba y decía “tenemos que hacer una declaración al heroico pueblo vietnamita”. ¿Y qué tenía que ver? En nosotros hay toda una cosa de agarrarse de cualquier lucha y considerarla propia, de apoyo solidario, qué sé yo.

A veces no se dan cuenta que esa lucha que ellos están apoyando no tiene nada que ver ideológicamente con ellos. ¿Qué tiene que ver Hamas con la Argentina? Ahí, a los homosexuales los condenan a muerte, la chica de pañuelo verde termina colgada de un cable y te violan. No hay ninguna de las cosas que tienen que ver con el progresismo real, humano, no solamente político, que esta gente banque. Ellos no son de izquierda, es toda una falacia ideológica, intelectual. Es una falacia. Esos muertos israelíes, progresistas, socialistas que fueron violados y asesinados por estos tipos de Hamas son mucho más afines ideológicamente a Myriam Bregman que los asesinos estos.

Es incoherente Myriam Bregman. No tiene coherencia intelectual. Gabriel Solano es un tonto y lo digo en serio, no tengo ningún problema en decirlo. No usan el cerebro o están tan enfermos de la cabeza con haber fracasado después de 100 años de marxismo. Creo que si se levanta Trotsky los saca de una patada en el culo a todos, porque no entendieron ni a Trotsky. Estos son incultos.

-Y el comunicado de Cancillería sobre Gaza e Israel.

-Ellos tienen relaciones con Irán, con Cuba, con Venezuela, con todo ese eje horrible. Cristina aparte tiene deudas políticas con toda esa gente entonces ellos no pueden salir a condenar abiertamente porque les da miedo lo que significaría en torno a ese ambientillo político que ellos se han armado, que son sus aliados internacionales.

-Aparte lo que pasa con Ucrania, que van y vienen.

-No, no condenan a Rusia nunca. “Hay que pacificar, hay que pacificar”, pero no dicen nunca nada. Massa, que es más vivo, se pone del otro lado y da su propia opinión, que no es la de la Cancillería. Pero terrible lo de Cancillería y además tampoco están haciendo todo lo que tiene que hacer para recuperar los rehenes.

-A ver…

-Acá hay una Embajada de Palestina. Lo primero que tiene que hacer el Gobierno es llamar al embajador de Palestina y exigirle, porque eso es un Estado. Lo de Gaza está pasando en ese Estado. ¿Qué significa sino, que el Estado Palestino está dibujado y nosotros tenemos acá una representación de un Estado dibujado? No han hecho nada. Hay 20, es decir el 10% de los rehenes son argentinos, de 200 hay 20 argentinos y no están haciendo nada. Hablan con Qatar, le preguntan. ¡No, exigile a Palestina que los devuelvan! Si tiene en Argentina un Estado Palestino acá reconocido ¿por qué no le exigen a Palestina la devolución inmediata de los rehenes? ¿Aunque sea los argentinos? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no hay ningún comunicado público donde instan al gobierno de Palestina a hacer eso?

Levinas es periodista, se dedica a las artes plásticas, como marchant pero también como artista (foto Adrián Escandar)

-¿Y cuál es su opinión? ¿Por qué pasa eso?

-Porque no quieren tener ningún enfrentamiento con ese sector de la política internacional porque en el fondo creen en eso. No les parece mal Venezuela. No les parece mal un narcoestado. No les parece mal Cuba. No les parece mal Nicaragua no les parece mal Irán. Vayan con todo el cuento LGTB a Irán. ¿Cómo se puede apoyar a un país que condena la homosexualidad, que lapidan a las mujeres? ¿Cómo pueden apoyar eso? Ni hablemos del caso AMIA, que es un tema más complejo.

Además, que eso sea factible es porque hay una sociedad también que lo permite. No es que el gobierno está ahí solo. Ese gobierno tiene la mitad de los votos del país o los va a tener. Y es ese gobierno con ese pensamiento. Si voto a un antisemita, no sé si no soy un antisemita, estoy extremando la idea. Si voto a un gobierno, voto por Irán, voto por Cuba, estoy votando por ellos. El 80% de los diputados son de La Cámpora. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Estamos acá de casualidad? ¿Somos víctimas, como los palestinos de Hamas?

-Pasó lo de AMIA, pasa lo de la Embajada, siempre fallamos...

-¿Qué pasó con todo eso? Toda la Policía, la SIDE, todos los gobiernos encubrieron y nunca se resolvió nada. Nunca se llegó a meter presos verdaderamente a la conexión local. Por eso digo que hay algo que es subyacente, que huele a antisemitismo.