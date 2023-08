Pasó en la TV: Esteban Bullrich participó en los 21k de Buenos Aires, el Alfa contra Cristina Kirchner, y Daniela y Thiago practicaron el oficio de padres con un bebé de juguete

Resumen de la TV 27 de agosto

El día de ayer se corrió la Media Maratón de Buenos Aires, y Esteban Bullrich participó para recaudar fondos en su lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) mientras que el ex participante de Gran Hermano, Alfa, aseguró en Instagram que Cristina Kirchner mandó a investigar a su novia, Delfina Wagner; los ex hermanitos, Daniela y Thiago, están en la dulce espera y practicaron cómo cambiar un pañal; Jesica Cirio, recién separada, le hizo una pregunta muy picante al famoso chef Rodrigo Cascón; Gonzalo Heredia confesó que una persona lo quiso contratar para que le recite una poesía desnudo, y Nelly, la participante N°30 del Bailando, apuntó contra LUZU TV.

A nivel político, las nuevas medidas de Massa generaron polémica y hubo varias figuras del medio que opinaron, entre ellos, Daddy Brieva, Guillermo Moreno, Ceferino Reato y Amalia Granata.

Crédito: Nicolás Stulberg

El domingo inició muy temprano para aquellos corredores que se inscribieron a la Media Maratón de Buenos Aires. Entre aquellos madrugadores estuvo el exsenador nacional Esteban Bullrich, quien participó con una misión que fue mucho más allá del deporte: visibilizar la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad contra la que lucha desde 2021, y recaudar fondos para su fundación.

De esta forma, a bordo de una silla adaptada, y con el aliento y el empuje de amigos cercanos, Bullrich se sumergió en un recorrido que atravesó el corazón de la capital argentina. Y no estaba solo, pues más de 20.000 almas se congregaron, compartiendo con él la pasión y la determinación que se respiraba en el aire.

“Es hora de que todos nos unamos para luchar contra la ELA y encontrar soluciones para mejorar la calidad de vida de quienes la enfrentan día a día. Cada paso que damos junto a Hernán Cruz Merlo Campo es un paso hacia la visibilización y el apoyo a esta causa tan importante”, explicó el dirigente político de Juntos por el Cambio.

Mientras algunos políticos disfrutaban del evento deportivo de la media maratón, el candidato a presidente, Sergio Massa, anunció a lo largo de todo el día lo que denominó el “Nuevo Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso para las familias argentinas”.

En este contexto, hubo varias figuras públicas que se mostraron en desacuerdo y lo manifestaron en la televisión. Entre ellas, el humorista Daddy Brieva, quien aseguró en Buena Tarde (C5N): “Si me pongo quisquilloso, deberían haber aparecido las medidas después de la devaluación, porque vos haces la devaluación y todos los muchachos que viven en La Matanza dicen ‘¿qué estás haciendo, campeón?’”

De la misma forma se mostraron la diputada provincial Amalia Granata y el periodista de Intratables (América), Ceferino Reato, quienes cuestionaron el denominado “Plan Platita”.

“Plan platita me encanta, porque es platita, no es plata, no es recomposición del salario... esto es platita en el bolsillo para que la gente esté un poquito más contenta y vaya a votar a Sergio Massa”, dijo Ceferino y de inmediato Amalia expresó, “a mí me parece que es seguir tomándole el pelo a la gente. Con la platita no se soluciona nada… la inseguridad, los chicos que dejan el colegio, los jubilados... todo eso con una platita no se soluciona”.

Asimismo, el economista Guillermo Moreno se refirió a la situación económica actual y sentenció por la pantalla de Crónica: “Tendría que haber pensado antes. Los precios van por ascensor, todo esto va por escalera… ya sabes cómo termina... es preferible esto a nada”, criticó en base al “Monotributo productivo”.

Por fuera de las medidas políticas, la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, también tuvo una sorpresiva e inesperada aparición en el día de ayer, ya que según el ex participante de Gran Hermano, Walter «Alfa» Santiago, pidió que investiguen a Delfina Wagner, su actual pareja y panelista de Cronica TV.

“Vengo a darles una muy buena noticia para que sepan que no estamos desamparados… apareció la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner... la verdad es que me da asco a veces”, dijo a través de historias de Instagram, y explicó que la mandataria quiere reactivar la causa contra Delfina Wagner y contra Ximena, su madrina, para averiguar si tienen relación con su atentado ocurrido hace casi un año.

En este sentido, una vez más se dio a conocer que la defensa de Cristina Kirchner presentó un escrito que solicita la indagación de los posibles lazos entre Ximena Tezanos Pintos y Delfina Wagner con los integrantes de Revolución Federal Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel.

Pero los ex participantes de Gran Hermano no solo tratan temas de política, ya que hace poco se dio a conocer la conmovedora noticia del embarazo de Daniela Celis y Thiago Medina, que serán padres de gemelos y se preparan juntos para vivir el camino de la paternidad.

De esta forma, a través de sus cuentas de Instagram, Daniela Celis compartió un video divertido en el que desafió a Thiago Medina a practicar ponerle un pañal y vestir a un bebé de juguete.

“Experimentando cómo ser padres y ahora llegó el turno de vestirlo y cambiar el pañal. ¿Cómo te ves? Te ves. Tu momento. ¿Sabes cómo se pone el pañal? Muéstrale a la gente”, comienza diciendo la ex hermanita mientras Medina maniobra para ponerle el pañal al bebé.

En cuanto a la farándula de la televisión, la conductora de La Peña del Morfi (Telefe), Jesica Cirio, quien recién se separó del funcionario político Martín Insaurralde, le preguntó a uno de sus compañeros de programa, Rodrigo Cascón, quien estaba cocinando una Flor de hamburguesa con pétalos de panceta, si utilizaba como técnica de conquista la cocina.

“¿Sueles agasajar a las chicas que invitas a cenar cocinándoles, haciéndoles un ritual así?”, preguntó desafiante, y el chef le contestó, “Si uno sabe cocinar, lo aprovecha. Igual, una cosa es que te conozcan por la tele y otra que vos las sorprendas directo en una cita romántica”, dijo e insistió, “¿Qué te gustaría que te cocine a vos en una cena romántica, por ejemplo?”.

Pero Cirio no fue la única que vivió un momento de tensión ante la pantalla de TV, ya que Gonzalo Heredia contó una anécdota insólita en A La Barbarossa (Telefe), que dejó a Georgina pasmada.

Y es que el famoso actor argentino confesó que tuvo un extraño ofrecimiento laboral en el que le pedían que recitara poesía desnudo.

“En la pandemia lo podría haber hecho. Era un señor que cumplía años y quería ese regalo. ¡No sé! Se ve que tenía ese fetiche, esa fantasía... Y preguntó en la agencia, a Alejandro Vanelli, que es mi representante, y dijo: ‘La propuesta es esta’. Y era que leyera poesía, desnudo, en el living de su casa”, recordó. “Parece un chiste”, señaló la conductora. “Es genial. Yo también pensé que era un chiste, pero me dijeron: ‘No, es en serio. Mandaron un correo y todo’”.

Sin embargo, explicó que no aceptó dicha propuesta en esta oportunidad, pero “no sé en otro momento, no hay que descartar nada...”, concluyó entre risas, debido a que la paga detalló, que era en dólares.

Para finalizar, se confirmó la participante número 30 del Bailando, Nélida, de 82 años, quien estuvo presente en AbueLuzu, el segmento de LUZU TV del canal de Nico Occhiato.

Sin embargo, no se sintió del todo cómoda en su paso por el programa de stream: “Me sentía al pedo ahí, ¿Quién los mandó a invitarme? y encima ad honorem. Me forrearon... a esta edad... les mandé a que no me llamen nunca más”, concluyó en diálogo con Denis Dumas en el nuevo ciclo televisivo de América, El Debate del Bailando 2023.

