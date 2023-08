Qué es el cumulonimbus, el fenómeno que oscureció el AMBA durante el diluvio, y cómo seguirá el clima

Así estaba la ciudad este jueves a las 10.30 de la mañana (Foto/Franco Fafasuli)

El manto de nubes que cubrió la Ciudad de Buenos Aires este jueves a la mañana fue la antesala a la tormenta que se desencadenó después y que continuará hasta el final del día, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Pero, ¿cuáles fueron los motivos del oscurecimiento diurno? ¿Por qué son tan intensas las precipitaciones? ¿Hasta cuándo seguirá el diluvio? ¿Qué recomiendan los especialistas?

Para responder esas y otras preguntas, Infobae se puso en contacto con el meteorólogo del SMN, Lucas Berengua, quien explicó que las nubes que conforman este sistema de mal tiempo se llaman “cumulonimbus”.

“Cuando hay más de una nube cerca de la otra, y se desplazan muy lento, tienen la capacidad de ser muy espesas en la atmósfera y de impedir que la luz solar llegue, como normalmente estamos acostumbrados, a la superficie. Fue por eso que esta mañana el cielo se oscureció paulatinamente. Conforme va avanzando esa nube de tormenta, llamada cumulonimbus, provoca importantes precipitaciones en cortos períodos, granizo, descargas eléctricas y oscurecimiento diurno”, sostuvo.

Desde las 14, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y localidades del noreste, sur y este bonaerense rige una alerta naranja por lluvias, que ya superan los 100 milímetros. “La alerta no solo rige por el fenómeno meteorológico y su intensidad, sino que también se pone en juego la situación del riesgo. Es decir, de la cantidad de población que va a ser afectada por el fenómeno. Desde anoche, la situación se tornó crítica en muchos puntos del conurbano bonaerense, de La Plata y de la Capital Federal, donde a partir del mediodía de este jueves comenzaron a repetirse otra vez las tormentas”, explicó Berengua.

Capital Federal este jueves a las 11 de la mañana (Foto/Lihueel Althabe)

¿Cómo seguirá el tiempo?

Según el experto consultado, el fenómeno meteorológico del cumulonimbus comenzó su desarrollo el miércoles por la tarde. “Durante el martes y miércoles, el viento norte ingresó aire muy caluroso y húmedo al centro del país y hasta el Norte de la provincia de Buenos Aires. Las temperaturas se dispararon hasta llegar a unos 28 grados en Capital y en el Norte bonaerense y hasta 38 en el Norte argentino”, explicó Berengua a Infobae.

En contraste con esto, detalló el meteorólogo, una masa de aire muy fría de origen polar está produciendo nevadas en las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, al tiempo que avanza hacia el norte. Toda esta situación derivó en la formación de un centro de baja presión en el Río de la Plata, la Costa Atlántica bonaerense y la Costa Atlántica de Uruguay.

“Ese centro de baja presión generó un ambiente muy favorable para que se desarrollaran tormentas peligrosas, como pasó en la provincia de Buenos Aires, donde se registró una línea de tormentas enorme que afectó las ciudades de Olavarría, Azul, Tandil, Rauch, el Sur de Dolores y la Costa Atlántica bonaerense. Cayeron granizos muy grandes e importantes precipitaciones. Lo mismo sucedió en la Capital Federal y alrededores”, agregó el experto.

Para lo que queda de la tarde de este jueves, se van a mantener las malas condiciones del tiempo, con probabilidad de lluvias y tormentas que, localmente, pueden ser fuertes con ráfagas y caída de granizo. A partir de esta noche, se espera que las lluvias comiencen a mermar lentamente. “Para el viernes habrá un aumento en la intensidad del viento del sector sudoeste y sur, con ráfagas que superar los 80 kilómetros por hora. En la Costa Atlántica bonaerense podrían superar los 100 kilómetros por hora, por efecto del centro de baja presión”, advirtió Lucas Berengua.

“Por el viento, para el viernes y el sábado también hay alerta meteorológico en la provincia de Buenos Aires y en algunos sectores de la Costa Atlántica”, agregó.

Granizo en General Rodriguez

Recomendaciones

Con motivo de la alerta naranja y previendo el aumento del viento para los días venideros, desde el Servicio Meteorológico Nacional recomiendan no sacar la basura; asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento; retirar objetos que impidan que el agua escurra; no circular por calles inundadas o afectadas; evitar las actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caerse.

Teniendo en cuenta las inundaciones, ante el riesgo de que el agua ingrese a un domicilio, recomiendan cortar el suministro eléctrico. Asimismo, se aconseja no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, mantenerse atento ante la posible caída de granizo, informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

