El drama de los vecinos afectados por el temporal en La Plata

Tras las inundaciones en La Plata, se conoce el drama de vecinos ante el avance del agua en sus casas, destruyendo sus pertenencias

Decenas de evacuados y vecinos que lamentan la pérdida de sus pertenencias por la inundación de sus casas fue la consecuencia inmediata de las tormentas que afectaron a la ciudad de La Plata.

La caída de más de 100 milímetros de agua, la mayoría en un lapso de 8 horas, afectó principalmente a los barrios Los Hornos, Etcheverry, Arana, Melchor Romero, Olmos, Abasto, San Carlos y la zona de Villa Elvira. En el barrio Los Hornos, en particular, se vivieron las primeras imágenes del daño que causó la inundación.

Una vecina fue entrevistada por el canal Todo Noticias, dando cuenta de las pérdidas, en un lugar que de por sí mostraba condiciones precarias. “Estoy muy mal, se me arruinó lo poco que tengo”, contó entre llantos la mujer, quien avisó que no es la primera vez que se inunda y que solicitó, sin éxito, ayuda al Estado. La vecina ofreció una recorrida por dentro de su casa al móvil de televisión. Se pudo observar el piso inundado, con sus pertenencias arruinadas.

En el barrio Los Hornos, según reflejó el portal 0221 de La Plata, en la intersección de 46, entre 154 y 155, una familia filmó cómo todas sus pertenencias, ropa, zapatillas y algunos electrodomésticos, quedaban como en una cascada por la penetración del agua de lluvia en la vivienda.

“Ya sabíamos que iba a crecer el arroyo porque siempre pasa, esto se inunda”, contó una vecina en la recorrida de TN, que continuaba en el barrio Los Hornos. La escena retrataba a familias a quienes, además, se les habían enfermado sus integrantes más pequeños, los niños, por haber soportado frío con el cuerpo mojado durante la noche. “Yo vivo en un pozo pareciera, no tenemos asfalto, no tenemos luz, las calles todas rotas, no tenemos nada, y ahora esta lluvia”, lamentó más adelante un hombre joven.

Las escenas se multiplicaron en las redes sociales. En la autopista Buenos Aires - La Plata, en tanto, la postal no era distinta: los automovilistas retrataron cómo el asfalto se encontraba tapado por el agua.

El municipio dispuso, para contener la contingencia, puntos distintos para trasladar a la gente afectada. Pasadas las 15 horas se encontraban allí al menos 30 personas, entre adultos y niños. Los centros de evacuación informados son:

-Centro Fomento Los Hornos: 137 y 63

-Club Circunvalación en Avenida 7 entre 77 y 78

Melchor Romero el de calle 517 entre 171 y 172

“Frente a los eventos meteorológicos de público conocimiento, donde hay vecinos de zona oeste que están siendo afectados por la tormenta, quiero contarles que estamos trabajando con todos los equipos municipales e instituciones locales para asistir y acompañar a los vecinos de las zonas perjudicadas en este momento”, indicó en sus redes sociales el intendente de La Plata, Julio Garro.

Aglaplata

A su vez, según información oficial, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires dispuso un Comando de Incidencias con base en el Estadio Único Diego Armando Maradona, “desde donde se monitorea la situación y se coordinan las acciones de asistencia”.

Allí, explicaron, trabajan la Dirección de Rescate de la Policía, Bomberos, Emergencias y Defensa Civil, en articulación con las demás áreas del gabinete provincial. Las acciones se centran en el seguimiento aéreo y terrestre, la evacuación y asistencia de las personas afectadas.

“El gobernador Axel Kicillof se comunicó con el intendente Julio Garro, puso a disposición todos los recursos provinciales y sigue de cerca la evolución de la tormenta y su afectación”, indicaron. El reporte completa:

Zonas más críticas: Los Hornos, Melchor Romero, Lisandro Olmos, Abasto y San Carlos.

Situación actual: Controlada pero en alerta extrema.

Centro de evacuados: El Municipio dispuso de tres centros de evacuación ubicados en 137 y 63 (Los Hornos); 7 entre 77 y 78 (Villa Elvira), y 517 entre 171 y 172 (Melchor Romero)

Contactos: En situaciones de emergencia es muy importante informarse a través de canales oficiales y comunicarse con los siguientes números telefónicos:

Bomberos: 100

Policía: 911

Defensa Civil: 103

