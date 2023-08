“Justicia por Morena”: conmovedor abrazo simbólico de compañeros y maestros en la escuela de la niña asesinada

La comunidad educativa de Lanús se unió en un abrazo simbólico a la Escuela Almafuerte. (Fotos: Maximiliano Luna)

En medio del dolor y la bronca, la comunidad de Lanús se unió hoy en un abrazo simbólico en memoria de Morena Domínguez, la niña de 11 años cuya vida fue arrebatada el pasado miércoles por la mañana en el barrio de Villa Giardino. Estudiantes, vecinos, docentes de la zona se congregaron en la calle Molinedo 3200, frente a la Escuela Almafuerte Nº20, a pocos metros del lugar donde la menor fue víctima de un asalto mortal perpetrado por dos delincuentes.

“Perdón, Morena, no supimos protegerte”, rezaba uno de los carteles adheridos a las rejas de la escuela. El resto de las paredes estaban adornadas con dibujos, homenajes y mensajes que los compañeros de la niña habían colocado ayer y antes de ayer para recordarla.

La convocatoria, originalmente programada para las 11 de la mañana, atrajo a un grupo de personas que comenzaron a congregarse horas antes. Poco a poco, la esquina de la Plaza Giardino se llenó de docentes, estudiantes y familias que se acercaron al lugar para honrar a la víctima.

Fue aproximadamente a las 10:57 cuando las puertas de la escuela se abrieron. Desde allí, Lucía y Fabio García, los abuelos maternos de Morena, junto con familiares, estudiantes y personal de la institución, empezaron a salir uno a uno. En sus brazos llevaban una larga bandera argentina que más tarde compartirían entre los presentes.

La formación para abrazar a la escuela fue coordinada: adelante se ubicaron los docentes y compañeros de Morena, quienes llevaban buzos de egresados en colores azul, rosa y negro. El resto de la comunidad educativa de Lanús retrocedió y se posicionó a lo largo de la calle, hacia la plaza. Los abuelos, tíos y primos de la menor se acomodaron a un costado.

Los docentes y compañeros de Morena encabezaron el abrazo a la escuela.

Con la zona rodeada de los colores albicelestes y al grito de “¡Morena presente, ahora y siempre!”, la acción comenzó puntual. Entre lágrimas y abrazos, la tristeza colmó el lugar.

“Murió una nena de 11 años, es un dolor muy grande. Lo que quiero es que no haya más Morenas, porque a mí no me la devuelven más”, expresó Fabio García, el abuelo de la niña, en diálogo con Infobae. “¿Qué hacían esos delincuentes acá, en medio de los chicos? ¿A dónde está la justicia? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde estaban todos ellos cuando asesinaron a mi nieta?”, se preguntó.

“Por estas horas yo estaría ahí esperándola, a que salga, era mi princesa. Yo la voy a recordar siempre así, como era ella, buena. Se ve que Dios necesitaba un ángel arriba y se la llevó”, agregó Fabio tras apuntar contra “los políticos responsables” del crimen de la niña.

Fabio García marchó por su nieta.

Alrededor de las 11:23, el Himno Nacional empezó a sonar en los parlantes de la escuela. De fondo, se escuchaba el llanto desconsolado de algunos alumnos. Muchos de los chicos, de entre 11 y 12 años, todavía seguían en shock por la muerte de su compañera, según relataron los padres.

“Mi nieta era una chica con sueños, y ahora, ¿su sueño dónde quedó? Ella no va a volver, pero solamente queremos justicia. No sé cómo explicar lo que Morena era para mí. Todavía tengo sus audios, porque, en el momento en el que ella estaba por entrar al colegio, estaba hablando conmigo”, dijo Lucía, abuela de la niña, a Infobae. “¿Por qué tenemos que vivir así? Esto nos destruyó. Se llevaron a mi vida entera”, siguió.

Una vez concluido el himno, diez minutos antes de las 12 del mediodía, la multitud comenzó a marchar hacia la plaza. Nuevamente, el clamor por justicia en nombre de la menor se repitió durante las cuatro cuadras que completaban la vuelta hacia la calle Molinedo.

La comunidad educativa de Lanús dio una vuelta por la plaza Giardino

“Queremos seguridad, que en cada colegio haya un móvil policial. No puede ser que los delincuentes estén en la calle y nosotros vivamos con miedo. Hoy nos toca a nosotros, pero no puede ser que estén matando a los chicos para ir a la escuela. Solo queremos justicia y que haya más seguridad en todos los colegios de Lanús”, expresó, en medio de una fuerte conmoción, Lucía García, tía de Morena.

Los familiares de Morena se sumaron al abrazo a la escuela.

“Ella era una nena muy buena, muy amada. Todo el mundo la quería. A ella le encantaba venir acá, estar con sus amigas, solo quería estudiar. Es muy difícil todo esto. Venimos a acompañar a la escuela porque no queremos que nadie pase más por esto. No puede ser que los chicos vivan con miedo. Nos matan a todos, no somos nada para nadie. Nadie hace su trabajo”, completó.

En la escuela, no se llevaron a cabo clases debido al duelo y se organizó una jornada de reflexión para esta tarde. En relación a esto, una de las madres de los alumnos compartió: “Aunque los niños no estén familiarizados con la muerte, la asimilan de una manera más natural que nosotros, los adultos. Sin embargo, esto fue impactante”.

Entre lágrimas y abrazos, los docentes se despidieron de Morena.

Además, numerosos grupos de docentes participaron de la convocatoria. Andrea, una de las maestras de la zona, expresó: “Ayer, lo primero que mis alumnos me preguntaron fue sobre el crimen de Morena. Tienen la misma edad y quedaron impactados. Siempre les recomiendo que estén atentos, que eviten estar solos en la calle y que procuren estar acompañados”.

“Pero creo que a veces no hay consejos. Si te vienen a robar, uno no tiene mucho para hacer. Es así. Hoy nos movilizamos varias escuelas, casi todas las escuelas del distrito, para acompañar en este abrazo”, agregó en diálogo con este medio.

"Justicia por Morena", repetían los carteles.

Hasta el momento, y según la hipótesis planteada por la fiscal a cargo del caso, Silvia Bussano, de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°7 de Lanús, los responsables del crimen de Morena serían los hermanos Miguel Ángel y Darío Madariaga, de 28 y 25 años. Ayer, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) los citó a declarar, aunque el procedimiento tuvo resultados negativos, debido a que ambos no quisieron ofrecer su testimonio. Por eso, fueron acusados de presuntamente haber cometido los delitos de “homicidio en ocasión de robo y encubrimiento”, debido a que la moto que habrían usado para asaltar a la menor contaba con un pedido de secuestro.

