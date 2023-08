Pasó en la TV: la palabra de Cami Homs tras la separación de Tini y De Daul, el Martín Fierro que recibió Gasalla en el geriátrico y las propuestas de seguridad de Martín Loustau

Resumen de la TV 2 de Agosto

Estos fueron los momentos más destacados de la TV que tuvieron lugar el miércoles 2 de agosto: luego de la separación de Rodrigo de Paul y Tini Stossel, la situación dio pie a Camila Homs y a su mamá para hablar; la revolución que se generó en el programa de Georgina Barbarrosa al contar que decidió implantarse un chip sexual; la conmovedora visita de Marcelo Polino al geriátrico donde esta Antonio Gasalla, a quien le llevó su Martín Fierro; el tumulto de gente que se presentó en la parrilla de Don Julio, lugar en el que Luis Miguel habría hecho una reserva para ir a comer; y las declaraciones de Marcelo Tinelli de cara al bailando 2023.

A nivel deportivo, el futbolista de Argentinos Juniors habló luego del planchazo que le provocó una gravísima lesión en la rodilla; y River Plate confirmó la llegada de Manuel Lanzini luego de cerrar el fichaje.

Además, el planeta nos regaló un espectáculo lunar, debido a que lograron capturarse las mejores imágenes de la superluna de Esturión, que iluminó los cielos del mundo; y científicos estadounidenses finalmente lograron escuchar el sonido de las estrellas.

En relación a la política, Martín Loustau en contexto de campaña electoral de cara a las PASO nacionales, expuso en el Instituto Superior de Seguridad Pública los principales ejes de una de las 5 prioridades de su plataforma electoral.

La mamá de Camila Homs habló tras la separación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

En el día de ayer, pasado a penas unos días de la separación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, Cami Homs dio sus declaraciones al respecto y dijo haberse sorprendido con la noticia.

“No opinaba cuando estaban juntos, menos voy a opinar ahora”, fue lo primero que expresó Homs, exmujer del futbolista del Atlético de Madrid con quien tiene dos hijos en común.

“Vi que se separaron, no me corresponde opinar. Tampoco puedo hablar del tema. No tengo más nada para decir”, aseguró en dialogo con Pamela David, en Desayuno Americano ya que recordó al aire del programa que se transmite por América, que tiene un bozal legal que no le permite mencionar a su expareja.

En tanto a su madre, fue abordada por un movilero de LAM para que opine sobre el final del amor entre el padre de sus nietos y la cantante: “Es una noticia más. Y prefiero no hablar”, dijo en el local que atiende llamado “almacén de vinos y quesos” que está ubicado en el centro porteño.

“Felizmente la veo bien. Fue difícil, pero bueno ya está”, recordó sobre la triste realidad que tuvo que vivir su hija y sus nietos luego del divorcio y las diferentes instancias judiciales que atravesaron.

El mundo del espectáculo y la pantalla de Telefe se revolucionó tras la noticia que dio Georgina Barbarossa en A la Barbarossa, donde conto que se puso un chip sexual para “sentirse mejor”.

“Me puse el chip. No los puedo besar porque me les abalanzo. Es una cosa que no puedo... Me lo puse ayer y no saben la cantidad de gente que me he bajado”, relató entre risas sobre el tratamiento que varias celebridades han iniciado, entre ellas Cathy Fulop, Osvaldo Sabatini, Mónica Farro y Sergio Goycochea.

“Es para rejuvenecer, para revitalizar y no es solamente para el deseo sexual. Es una revitalización biológica. Me dolieron más las inyecciones que el chip. Hoy no se nota, pero es para el cerebro, para la piel y para todo”, explicó sobre los beneficios que tiene este tipo de dispositivo.

Antonio Gasalla recibió de Marcelo Polino el Martín Fierro en su homenaje

Quien se mostró muy feliz a pesar de su delicado estado de salud, fue Antonio Gasalla quien finalmente recibió en mano el Martín Fierro en homenaje a su trayectoria. Marcelo Polino fue en persona al geriátrico donde esta viviendo el comediante que fue un histórico personaje de todos los programas de Susana Giménez.

“Antonio ya tiene su Martín Fierro”, escribió Marcelo junto al emoji de un corazón. De fondo, la imagen de Gasalla en el lugar donde se encuentra internado, en silla de ruedas, con una media sonrisa y levantando el pulgar en señal de agradecimiento.

Por su parte Luis Miguel, alborotó a todos sus fans desde el momento cero que puso un pie en la Ciudad de Buenos Aires, y hoy se encuentran al asecho por saber cual es su paradero durante cada segundo del día.

Tal es así que tuvo que cancelar una cena en la famosa parrilla Don Julio, lugar que había cerrado todo el primer piso exclusivamente para él y su equipo, debido al tumulto de gente que lo estaba esperando en la esquina del lugar.

En este sentido, un movilero de América pudo captura el momento en el que varios mozos comenzaron a salir del restaurante con bolsas de comida que trasladaron a la camioneta blindada en la cual estaban los seguridad del artista.

Según pudo verse, en total fueron cinco bolsas las que partieron desde la parrilla rumbo al Faena y que fueron despedidas por un numeroso grupo de seguidoras del cantante, quienes se quedaron con las ganas de poder ver de cerca a su ídolo.

Las bolsas de pedidos para Luis Miguel (Foto: América)

Y hasta los grandes artistas y famosos del mundo del espectáculo que hoy están en el estrellato, alguna vez proyectaron un futuro lleno de éxito. Fue así el caso de Marcelo Tinelli, quien recorrió un largo camino para llegar a quien es hoy. De esta forma, el conductor de Bailando por un sueño, recordó en diálogo con América Paraguay, su vida pasada.

“¿Vos vendías helado, Marcelo? ¿Y lustrabas botas?”, le preguntó Silvia Viera, conductora de En Linea, para romper el hielo. Entonces, el conductor le contestó que sí, que él había hecho de todo en su vida. “En los grandes fracasos de la vida, creo que esos son los momentos para seguir intentando. Yo se lo digo a mis hijos y se lo digo a Messi también. Cuando Lio se quería ir de la Selección, yo le dije ‘tenés que seguir intentándolo porque no podés irte de la Selección, algún día se va a dar. Y hoy lo hablaba con el presidente, con Santiago Peña, que había perdido la otra elección. En la vida te tocan muchas pérdidas, pero yo no sé si los mejores momentos son los de éxito, por ahí creo que los fracasos, los momentos difíciles de la vida te ponen en un lugar que te hace crecer mucho más. Porque si no te dicen: ‘todo lo que tocás es oro, Rey Midas’, yo les digo ‘no, pará, hice 200 programas que me fue para el orto y alguno me fue bien y voy a seguir intentando”, declaró de cara al Bailando 2023 que tiene fecha de inicio el 22 de agosto.

En cuanto al mundo deportivo, River tuvo una reciente incorporación tras el fichaje cerrado de Manuel Lanzani.

“Hemos cerrado hace algunas horas un acuerdo con Lanzini. Ya es jugador de River”, fue la bomba que lanzó el presidente del conjunto millonario, Jorge Brito, en diálogo con ESPN. De esta manera, el equipo conducido por Martín Demichelis concretó su tercer refuerzo de cara al semestre en curso, que tendrá como principales objetivos la Copa Libertadores y la Copa de la Liga.

Sin embargo no todo es felicidad para los futbolistas ya que Luciano Sánchez, jugador de Argentina Juniors, vivió el martes una lesión que lo dejará fuera de las canchas durante un largo periodo. Fue un grave planchazo ejecutado por Marcelo Vieira durante el partido contra fluminense, lo que provocó la rotura de su rodilla.

“Fue un mal momento al principio nomás. Fue bastante dolor, pero por suerte me pudieron corregir la rodilla ahí en el momento y eso me alivió mucho. Pasé la noche tranquilo, inmovilizado y sin dolor, así que ahora iré a casa a esperar que se deshinche, me haré algunos estudios más y determinaremos cuándo me opero”, explicó y agregó que quien le cometió dicho traumatismo le envió un mensaje disculpándose, algo que a su criterio lo destaca como persona y compañero.

Luciano Sánchez, de Argentinos Juniors, se lesiona en una jugada con Marcelo, de Fluminense, durante el partido de la Copa Libertadores, disputado el martes 1 de agosto de 2023. (AP Foto/Iván Fernández)

Desde ya la política sigue viviendo un clima de tensión de cara a las PASO nacionales, para las que faltan tan solo 10 días. En este marco, el precandidato a gobernador de la ciudad, Martin Lousteau, pasó por el Instituto Superior de Seguridad Pública para exponer los principales ejes de una de las 5 prioridades de su plataforma electoral y propuso un nuevo Código de Convivencia para ponerle fin a los cortes de calles.

“Ese código lo que va a hacer es sancionar a aquellos que transformen una protesta en un corte, con fuertes multas, pero no solo a las organizaciones sociales, sino también para aquellos que contribuyan a que se produzca el corte la calle”, explicó el precandidato y detalló que esa modificación incluirá también una multa para quienes traigan a sus hijos a las protestas. “Con menos volumen en las manifestaciones y sin chicos, la Policía va a poder actuar. Porque el espacio público es de todos y nadie puede ocuparlo e impedir que lo utilicemos”, enfatizó y recalcó que la incorporación de armas como Taser, será sostenida en el tiempo para así “combatir el delito y fortalecer los “senderos seguros en zona de escuelas, instituciones deportivas y centros de jubilados”.

Para concluir el día, la super luna de Esturion nos deleitó e iluminó los cielos de todo el mundo. Dicho fenómeno fue el segundo de los cuatro que ocurrirán en este 2023.

Una superluna se genera a raíz de que el satélite natural de la Tierra gira alrededor del planeta con una órbita ligeramente elíptica, lo que significa que a veces está un poco más cerca del nuestro y otras veces un poco más lejos.

Cuando la órbita está más cerca de la Tierra, el satélite terrestre se observa más grande y se lo llama superluna.

En cuanto a fenómenos galácticos, científicos estadounidenses aseguraron que lograron escuchar el sonido de las estrellas a través de simulación 3D, que les permitieron capturar las ondas de energía que se originan en el núcleo estelar.

superluna de Esturión bomba

“Imagina las melodías de mundos lejanos”, planteó el estudio realizado por expertos de la Universidad Northwestern, en Estados Unidos que convirtió a las ondas de gas de las estrellas en sonido, algo que permitió experimentar cómo suenan en su interior y cómo se manifiesta su misterioso parpadeo estelar.

