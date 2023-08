Marcelo Tinelli: “No me gusta cuando me dicen que todo lo que toco es oro, hice 200 programas malos”

Marcelo Tinelli confeso: "No me gusta cuando me dicen que todo lo que toco es oro, hice 200 programas malos" (Video: LAM, América)

Durante este miércoles, Marcelo Tinelli viajó a Paraguay para hacer notas promocionales y hablar sobre su nuevo ciclo Bailando 2023 en la señal América del país vecino. Según contó Ángel De Brito, en LAM (América), el conductor fue a hacer promoción del programa que comenzará en pocas semanas y que también se verá en vivo en ese país por la señal América. “También vio al presidente electo, Santiago Peña. Ya llegó y metió presidente, programa, todo en un día hizo”, expresó Ángel entre risas. Más adelante, mostró un tuit que publicó el candidato electoral junto a Marcelo, con el siguiente mensaje: “?Gracias Marcelo Tinelli por la visita!. Hablamos del talento de nuestra gente y de las oportunidades que Paraguay ofrece a la industria del entretenimiento”.

Luego, se vieron imágenes del conductor en la señal vecina. Con el tema Twist and shouts de fondo como cortina musical, y el clásico saludo de Marcelo: ‘Buenas noches, América’, arrancó el spot con la voz en off del locutor que le daba el recibimiento al director artístico del canal de Palermo. “Bienvenido Marcelo, bienvenido a tu nueva casa, bienvenido a América”.

Luego, hicieron un video con imágenes del conductor arribando a la pista del aeropuerto Silvio Pettirossi, en Asunción, en un avión privado. Al pisar suelo paraguayo, Marcelo fue recibido por la presentadora Silvia Viera, del programa En línea, quien lo saludó efusivamente y le hizo escuchar por el micrófono las ovaciones de la gente en el estudio del canal. Al grito de ‘Marce, Marce’, le pusieron la canción representativa de su ciclo televisivo. “Ahí me gusta, esa es la canción del programa”, dijo Marcelo.

Acto seguido, la periodista le preguntó al aire: “¿Te rejuveneció Messi?”. “¿Vos crees?”, le respondió Marcelo y enseguida le devolvió el halago: “Vos también, no te conocía personalmente y perdoná que te mire así”. “Sí, me conocías por video”, le retrucó Viera, a lo que el conductor argentino le aclaró: “No, personalmente no nos conocíamos, y vos también personalmente sos mucho más linda que en video”.

Luego, ya en los estudios del canal, Tinelli concedió una entrevista en la que repasó las etapas de su vida. “¿Vos vendías helado, Marcelo? ¿Y lustrabas botas?”, le preguntó Viera para romper el hielo. Entonces, el conductor le contestó que sí, que él había hecho de todo en su vida. “En los grandes fracasos de la vida, creo que esos son los momentos para seguir intentando. Yo se lo digo a mis hijos y se lo digo a Messi también. Cuando Lio se quería ir de la Selección, yo le dije ‘tenés que seguir intentándolo porque no podés irte de la Selección, algún día se va a dar. Y hoy lo hablaba con el presidente, con Santiago Peña, que había perdido la otra elección. En la vida te tocan muchas pérdidas, pero yo no sé si los mejores momentos son los de éxito, por ahí creo que los fracasos, los momentos difíciles de la vida te ponen en un lugar que te hace crecer mucho más. Porque si no te dicen: ‘todo lo que tocás es oro, Rey Midas’, yo les digo ‘no, pará, hice 200 programas que me fue para el orto y alguno me fue bien y voy a seguir intentando porque mi vida pasa por acá, por los medios de comunicación. Se lo digo siempre a mis hijos, yo amo esto. Me acuerdo que en el ‘90 estábamos haciendo 1.8 de rating y Carlín Calvo con Amigos son los amigos, hacía 50, Arturo Puig con Grande Pa, hacía 60 puntos de rating. Y yo le dije a Yankelevich que no sabía si tenía que seguir intentando, y Gustavo fue una de las personas que creyó más en mí que yo mismo”.

Luego, se refirió a su nuevo programa que está a punto de ponerse al aire en pocos días. “Bailando va a salir a fines de agosto, van a haber muchos famosos y también gente nueva. A mí me pasa a veces que alguno que está al costado me gustó mas que el que está bailando. Y aparece, y me gusta darle esa oportunidad. Una persona no tenía ni idea y le estás cambiando la vida” dijo emocionado.

Más adelante, contó una anécdota que le ocurrió con su hijo menor, Lorenzo. “Una vez invitó a cinco amiguitos a casa a hacer una pijamada y llegaron cada uno con su tablet. Yo entro al cuarto al rato y los veo a cada uno con su aparato sin mirarse. Entonces les dije: ‘chicos, a ver, dejen los aparatos electrónicos, conéctense mirándose a los ojos y me miraron como diciendo ‘qué dice este señor’”. Luego, admitió: “Con Guillermina muchas veces discutimos eso, que ella en su casa no lo deja usar la play, yo lo dejo pero por horas, porque si no se queda afuera de un sistema también”.

