Pasó en la TV: la llegada de Luis Miguel a Buenos Aires, la separación de Tini y De Paul y el fuerte cruce entre Tailhade y un diputado radical

Resumen de la TV 1 de Agosto

Estos fueron los momentos más destacados de la TV que tuvieron lugar el primer día de agosto con la flamante llegada de Luis Miguel a Buenos Aires, quien calienta motores para iniciar su gira mundial; la vuelta de Maxi López a Europa tras haber estado en Argentina acompañando el proceso de salud de Wanda Nara; y la inesperada cancelación de los shows de Dady Brieva en Uruguay luego del fuerte cruce con Orlando Petinatti.

Además Estefani Berardi fue reprendida en vivo por Carmen Barbieri tras ausentarse a su trabajo sin avisar; Rodrigo De Paul y Tini Stoessel hicieron sus declaraciones luego de blanquear su separación; Julieta Prandi denunció a su ex por “retener su dinero”; y María Kodama se lució artísticamente en un museo que presenta una perspectiva artística sobre la discapacidad.

En tanto a la política y el deporte, los jugadores de Boca vivieron una extraña situación al encontrarse con un pasacalle colgado por un enviado de los hinchas de River enfrente del hotel en dónde concentran previo al partido de hoy; y el diputado Francisco Monti increpó a Rodolfo Tailhade en medio del Juicio Político contra los miembros de la Corte Suprema.

Luis Miguel en Argentina

En el día de ayer el Club de fans de Luis Miguel estuvo al acecho ya que el artista aterrizó en un avión privado en Buenos Aires, para de esta forma comenzar el tour mundial 2023, con la presentación de una serie de 10 shows en el Movistar Arena.

El avión tenía planeadas tres rutas de vuelo diferente con el fin de despistar a la prensa: uno con destino San Fernando, otro rumbo a Aeroparque, a la base aérea militar y finalmente el que lo depositó en Ezeiza. Apenas llegaron a Buenos Aires, Luismi y su novia, Paloma Cuevas, salieron en una camioneta blindada y fueron escoltados por seis motos de la policía hasta el hotel Faena, donde se alojará en su estadía porteña.

Sus shows tendrán lugar el 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 17 y 18 de agosto. Tras su paso por Buenos Aires, el artista seguirá en Santiago de Chile el 21, 22 y 23, para después continuar a Estados Unidos. El tour lo tendrá varios meses por el mundo, diferentes países y culturas para finalizar el 17 de diciembre en México, en la ciudad de Guadalajara.

Maxi López regresó a Europa (RS Fotos)

Algunos llegan y otros se van, este es el caso de Maxi López, quien dejó el país luego de dos semanas que compartió con sus hijos y apoyó a su ex mujer durante aquellos días en los que se difundió, sin su consentimiento, que tenía leucemia. Ayer volvió a Europa para rencontrarse con su actual pareja y su pequeña hija.

“Apenas me enteré (de la situación delicada de Wanda) saqué el pasaje para hablar con ellos, a mí me gusta estar cerca de ellos”, aseguró. Respecto a su relación con la empresaria, expresó: “Es siempre lo mismo, yo me ocupo de mis tres enanos y me voy con el corazón lleno”.

Sin embargo desmintió aquellos rumores que decían que habría tenido un acercamiento a quien en algún momento fue su mejor amigo, Mauro Icardi: “Todo lo que salió no es verdad. Es la misma situación de siempre. Él tiene su relación con Wanda y yo tengo una relación con mis hijos”, confesó en diálogo con Flor de la V.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel anunciaron su separación

El mundo del espectáculo y del deporte estuvo conmovido por la reciente separación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, quienes lo blanquearon públicamente y de forma privada con el conductor Ángel De Brito.

“Me dijo: ‘No hay terceros en discordia, por más rumores que veas. Rodrigo te lo va a decir también. No hay problemas en ese sentido. Solo que sentimos que estaba siendo complicado llevar la relación adelante por todo lo que viene, más allá del amor, más allá del cariño’, contó al aire de LAM el conductor, según la charla que tuvo con Tini a través de un llamado telefónico.

En tanto al futbolista expresó también en diálogo con De Brito: “Un poco lo que te dijo Tini: hay mucho mucho amor, pero hicieron mucho daño. No sé si es para siempre (la separación) ni nada. La verdad que creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones y las cosas que dijeron”.

Si se trata de ex relaciones, en esta oportunidad, Julieta Prandi apuntó a su expareja y declaró sin tapujos: “Cuando me separé pasé todo tipo de miserias porque mi ex retuvo todo mi dinero”.

En este contexto, al aire de Poco correctos, el nuevo ciclo de ElTrece, la modelo relató las situaciones difíciles que tuvo que atravesar desde el momento en el que decidió separarse hace cuatro años, del padre de sus hijos, quien habría ejercido violencia física, psicológica y abuso sexual.

“Él viene arrastrando una deuda provisoria de 100 mil pesos desde el 2019. Después, cuando en algún momento decidió pagar 20 mil pesos cuando se le cantó, siguió acumulando deudas. Hace seis meses, decidió pagar una fracción de su deuda del 2019 y lo depositó en una cuenta judicial a la cual no tengo acceso, lo hizo a propósito, entonces tuve que hacer todo un papelerías y reclamar para que la Justicia me entregue ese dinero que es de mis hijos, pero todavía estoy esperando”, expresó y empatizó con miles de mujeres que atraviesan día a día la misma situación que ella.

En tanto a la icónica mujer del espectáculo Carmen Barbieri, reprendió en vivo a su compañera de trabajo y panelista de Poco Correctos, Estefani Berardi, por haberse ausentado a un programa sin avisarle.

”Mi amor... ¿Qué querés que te diga en la cara? ¿Qué me enojó? Que sos una desagradecida”, disparó la conductora sin filtro. “¡Eso es un montón!”, alcanzó a decir entonces Berardi sin poder creer su enojo, y agregó “¿no se me pudo pasar el avisarte?”.

Para alivianar la situación Carmen la interrumpió: “Si nosotras hablamos en privado, tonta”, haciendo referencia al diálogo y confianza que tienen en el día a día.

En ese momento la tensión comenzó a mermar y finalizaron la charla entre risas y chistes para luego continuar con el nuevo magazine que se transmite todas las tardes.

Diferente fue el choque que tuvieron al aire Dady Brieva y el conductor uruguayo, Orlando Petinatti. El cual lo dejó al artista sin la posibilidad de presentar su show de humor Súper Dady, con el que iba a recorrer diferentes escenarios del país vecino.

En concreto, generaron rechazo sus comentarios en el programa Malos pensamientos de Petinatti, con quien protagonizó un ida y vuelta que tuvo mucha repercusión.

A raíz de esto, el exMidachi salió a hablar en Socios del espectáculo, para dar su versión de los hechos. Aseguró que actúa en Uruguay hace 35 años, y que nunca tuvo problemas con los periodistas.

Contó que la productora Ápice le informó que iba a tener que posponer algunas funciones para el mes de octubre porque había mucha oferta de espectáculos, a lo que tajante él contestó: “Yo para octubre no puedo, si querés levantala. Eso fue todo”.

Museo Internacional de la Discapacidad María Kodama

Una noticia que sorprendió a muchos fue la flamante muestra de arte que presentó María Kodama en el espacio multidimensional creado por Nika Pedro, quien invitó a más de 200 artistas, algunos de ellos con discapacidad, a que se involucren con este proyecto que propone a los visitantes sentir cierta empatía, a través del arte.

“Hace 12 años empecé a plasmar la idea en mi mente y en papel. Pero lo más importante fue con quién”, afirmó Nika Pedro, en diálogo con Infobae, al reconocer la labor que tuvo María Kodama en la creación de este espacio multidimensional.

Es que el Museo Internacional de la Discapacidad – María Kodama es una novedosa propuesta que tiene como finalidad entender en profundidad el sentir de las personas con discapacidad, desde un punto de vista cultural, ético y científico. Su primera inauguración será el jueves 3 de agosto, en la Universidad de Belgrano.

El insólito pasacalle de River contra Boca

A nivel deportivo la incorporación de Edison Cavani sacudió al fútbol y generó movimientos extraños en los hinchas del histórico rival del Club, River Plate.

En contexto de preparación de cara al partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, que se jugará hoy a las 21 en el estadio Gran Parque Central de Nacional, en Montevideo, los hinchas de River llamaron la atención y se hicieron virales en redes sociales.

La revolución comenzó cuando una persona colgó un pasacalle enviado por hinchas de club rival, y de manera insólita los Xeneizes dejaron que le saquen una foto para que pueda cobrar por este pedido. Dicha situación fue capturada por el reconocido periodista Matías Pellicioni.

Las elecciones provinciales y las PASO nacionales cada vez están más cerca y la tensión política aumenta sin límites. Y es que el diputado oficialista Rodolfo Tailhade protagonizó un violento cruce con su par de Juntos por el Cambio Francisco Monti en el marco del Juicio Político contra los miembros de la Corte Suprema.

El entredicho comenzó a raíz de la declaración testimonial de Silvio Robles, director de la Vocalía del presidente del máximo tribunal Horacio Rosatti. Al inicio de la reunión el funcionario judicial denunció haber sido acusado falsamente a raíz de los presuntos chats filtrados con el ex ministro de Justicia porteño, Marcelo D´Alessandro.

“No manejo temas jurisdiccionales. Los únicos que dan directivas son los ministros”, sentenció Robles y agregó que no contestaría ninguna pregunta vinculada con las causas que lo tuvieron como imputado, lo que desató fuertes protestas de los diputados de Unión por la Patria.

Sin embargo, la oposición se manifestó en contra y denunció que entendía la situación como un hostigamiento al testigo. Uno de los más empáticos fue Francisco Monti, quien inició una discusión con la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, que al instante fue interrumpida.

“Presidenta, deme bolilla a mí que estoy en uso de la palabra”, reclamó el kirchnerista Rodolfo Tailhade. Y ante los nuevos reclamos de Monti, lo increpó: “¿Qué te pasa? Me durás un minuto vos. Un minuto?, dijo con el micrófono abierto.

“¿Cómo? ¿Cómo es el tema del minuto?”, le contestó enojado Monti generando un clima de mayor tensión que terminó por el insulto de Juan Manuel Pedrini: “Es tan oscura la Corte como su presencia aquí, no nos ha dicho absolutamente nada”.

