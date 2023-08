“¿Qué te pasa? Me durás un minuto vos”: el cruce entre Tailhade y un diputado radical en la comisión de Juicio Político

El cruce entre Rodolfo Tailhade y Francisco Monti en la comisión de Juicio Político

El diputado oficialista Rodolfo Tailhade protagonizó un tenso cruce con su par de Juntos por el Cambio Francisco Monti en el marco del Juicio Político contra los miembros de la Corte Suprema.

El entredicho comenzó a raíz de la declaración testimonial de Silvio Robles, director de la Vocalía del presidente del máximo tribunal Horacio Rosatti. Al inicio de la reunión el funcionario judicial denunció haber sido acusado falsamente a raíz de los presuntos chats filtrados con el ex ministro de Justicia porteño, Marcelo D´Alessandro. Por eso, anunció que no contestaría ninguna pregunta vinculada con las causas que lo tuvieron como imputado o con el fallo que benefició a la ciudad de Buenos Aires en su reclamo por la quita de la coparticipación.

Tras varias preguntas que Robles se negó a contestar argumentando que se atenía al artículo 18 de la Constitución Nacional -que establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo-, el diputado oficialista Leopoldo Moreau le preguntó a si él estaba encargado de comunicar a otras Vocalías directivas del presidente de la Corte.

“No soy abogado, por ende no manejo temas jurisdiccionales”, contestó lacónico Robles. Desde la bancada oficialista señalaron que no le preguntaban si conocía temas jurisdiccionales sino si transmitía órdenes de Rosatti a otros funcionarios.

“No manejo temas jurisdiccionales. Los únicos que dan directivas son los ministros”, repitió y desató fuertes protestas de los diputados de Unión por la Patria que en varias oportunidades lo calificaron como “testigo reticente”.

Silvio Robles

Sin embargo, los diputados de la oposición también protestaron por lo que entendían como un hostigamiento al testigo. Los diputados de la UCR Francisco Monti y de la Coalición Cívica Juan Manuel López fueron los que se manifestaron más enfáticamente en contra de la forma en que se estaba llevando adelante el interrogatorio. Ambos comenzaron a discutir con la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard.

“Presidenta, deme bolilla a mí que estoy en uso de la palabra”, reclamó el kirchnerista Rodolfo Tailhade. Y ante los nuevos reclamos de Monti, lo increpó: “¿Qué te pasa? Me durás un minuto vos. Un minuto?, dijo con el micrófono abierto.

El desafío de Tailhade no hizo más que calentar más el clima de la reunión. “¿Cómo? ¿Cómo es el tema del minuto?”, gritó Monti mientras Gaillard intentaba reencauzar el interrogatorio a Robles.

La mano derecha de Rosatti finalmente aseguró que por estar comprendido dentro del reglamento de la Justicia Nacional el artículo 8 inciso B lo obligaba “a guardar absoluta reserva de las cuestiones del tribunal”.

La respuesta generó malestar en la bancada oficialista y Tailhade lo acusó de estar “recontra mintiendo”.

No fue el único cruce contra el testigo a lo largo de su declaración. Luego Tailhade lo acusaría de ser un “mentiroso patológico” y Robles denunciaría sentirse “hostigado” por las preguntas.

“Es tan oscura la Corte como su presencia aquí, no nos ha dicho absolutamente nada”, le recriminó Juan Manuel Pedrini. “Quiero que conste en acta que un diputado me discriminó”, dijo Robles.

