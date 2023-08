Carmen Barbieri enfrentó en vivo a Estefi Berardi: “Sos una desagradecida”

Carmen Barbieri enfrentó a Estefi Berardi (Video: Mañanísima, Ciudad Magazine)

Este lunes, debutó Poco Correctos, el nuevo magazine de las tardes que se emite por la pantalla de ElTrece. El ciclo conducido por el Pollo Álvarez y el Chino Leunis, cuenta en su panel con la participación de Estefi Berardi, quien además acompaña a Carmen Barbieri en Mañanísima en las mañanas de Ciudad Magazine. Y la muchacha decidió pegar el faltazo al ciclo de la capocómica, como para poder prepararse para el estreno del nuevo programa. Pero cometió el grave error de no avisarle a la artista, por lo que ésta se enojó y lo manifestó al aire. “No se hace, es una lástima”, dijo indignada.

Lo cierto es que, este martes, la panelista se enfrentó con Barbieri, quien no dudó en expresarle en vivo y en directo su molestia. “Mi amor... ¿Qué querés que te diga en la cara? ¿Qué me enojó? Que sos una desagradecida. Que en la vida, de los desagradecidos se sirve Dios”, disparó Carmen sin filtro. “¡Eso es un montón!”, alcanzó a decir entonces Berardi sin poder creer el enojo de la conductora.

Pero la artista siguió: “Porque en la vida hay que ser agradecida, hay que avisarle a la conductora: ´No voy a venir´. Y yo te voy a decir: ´Claro, hacés muy bien. Andá. Sopleteate, así estás más bronceada’”. Cabe señalar que, en diálogo con Sebastián Pampito Perelló, el día anterior Carmen había especulado con la posibilidad de que su panelista hubiera faltado para poder ir a un centro de belleza a hacerse un tratamiento estético para incrementar el color de su piel.

“Es un montón, te estás yendo al pasto”, señaló entonces Estefi. Pero Barbieri continuó: “¿Qué me voy a estar yendo al pasto? Dejá de joder, no me pongas más nerviosa que no puedo decir enana, gorda, ni desagradecida...”. En ese momento, la panelista preguntó: “¿No se me pudo pasar el avisarte?”. Y Carmen fue tajante en su respuesta: “Conmigo, no. ¿Sabés por qué? Si nosotras hablamos en privado, tonta”.

El enojo de Carmen Barbieri con Estefi Berardi (Video: Mañanísima, Ciudad Mágazine)

Fue entonces cuando la conductora contó que el viernes, aún pensando que el lunes por la mañana iba a verla, le mandó un mensaje a Berardi para desearle todo lo mejor en su nuevo proyecto, ya que consideraba que era su “pingo”, es decir, el caballo por el que se la juega. “Yo apuesto a esta yegua”, dijo ya en tono de broma y demostrando que estaba todo bien entre ambas.

Sin embargo, en el arranque de la segunda emisión del programa del Pollo y el Chino, Estefi volvió a hacer referencia al tema. “Carmen se enojó en serio. Cuando decían que estaba enojada le pregunté a Pampito si era joda. Y me dijo que no, que esta vez se había enojado en serio y que hablara con ella por privado. Yo le mandé un mensajito y le pregunté: ‘¿Es verdad que estás enojada?’. Y me dijo: ‘Sí’”, contó la panelista.

Y explicó: “Me dijo que era una irresponsable. Yo, en realidad, había pedido un lunes que no iba a ser este sino el anterior, y como justo no iba a ir Pampito porque tenía otro compromiso, lo pasé para este. Y les avisé a mis jefes, pero me olvidé de avisarle a Carmen”. Por su parte, entrevistada por el cronista del ciclo, Barbieri confirmó: “Estaba molesta porque me enteré en el aire que no venía Estefi. Y me dijeron varias versiones, que no llegaba el avión, que ya lo había dicho...Y la única que no se enteró fui yo. Eso me molestó”.

