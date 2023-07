Se endurecen las medidas de fuerza en el subte: anunciaron paros totales para el martes y el jueves (Adrián escandar)

Los usuarios de subtes se verán nuevamente afectados la próxima semana ya que los metrodelegados endurecieron sus medidas de protestas y anunciaron que interrumpirán el servicio de ese transporte público los días martes y jueves,

La última medida de fuerza había tenido lugar el miércoles 26 frente a la falta de respuesta a sus reclamos: desabestización integral de la red, cambio de las flotas contaminadas, vigilancia médica para todos los trabajadores y reducción de la jornada laboral semanal.

“A pesar de que hace 5 años venimos haciendo lo humanamente posible para que retiren el material cancerígeno que pone en riesgo la salud y la vida de usuarios y trabajadores, no hemos conseguido otra respuesta de parte de los responsables más que negación, tergiversación de la realidad, persecución y criminalización a los trabajadores”, indicaron desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).

El martes la paralización del servicio será total en las 6 líneas de subte y el Premetro, entre las 20 horas y el cierre. Mientras que el jueves afectará a las 6 líneas y el Premetro, entre las 6 y las 9 horas.

“Con un saldo luctuoso de 3 compañeros fallecidos por contaminación con asbesto, 90 afectados y el conjunto de compañeros en riesgo constante, no tenemos otra alternativa para salvaguardar nuestras vidas que profundizar las medidas de fuerza”, indicó Claudio Dellecarbonara, Secretario Ejecutivo de AGTSyP.

El martes la paralización del servicio será total en las 6 líneas de subte y el Premetro, entre las 20 horas y el cierre (Adrián escandar)

Y agregó: “No tenemos más tiempo para seguir esperando que el Gobierno de la Ciudad y Emova cumplan con las normativas internacionales, las recomendaciones de la OMS, la ley nacional y el fallo de la justicia porteña que taxativamente obliga a la empresa concesionaria y al Gobierno a dejar de exponer a trabajadores, usuarios y vecinos al cancerígeno prohibido desde 2003″.

Este sábado, la Secretaria de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, Manuela López Menéndez, explicó en un hilo de Twitter que existe una comisión conformada desde 2018 que realiza un seguimiento de “la posible presencia del asbesto en las formaciones”.

Sin embargo, desde AGTSyP desmintieron: “La comisión de la que habla la funcionaria, conformada para abordar estas cuestiones, dejó de funcionar por decisión del Gobierno que integra, y no se reúne desde el año 2020, lleva más de 3 años sin funcionar”.

Incluso, remarcaron que “nunca hubo un plan de desasbestización” y que los informes elaborados al respecto los hicieron gracias “a las más de 1.200 denuncias” presentadas por los trabajadores.

Además, señalaron que cuando Emova lleva adelante tareas de desasbestizado, “lo hace de manera incorrecta, sin respetar las normativas”; y que “varias de las empresas que trajeron para realizar trabajos de desasbestizado están denunciadas por negligencias”.

En una parte de su descargo en redes sociales, la funcionara proteña dijo que “gracias a los avances del trabajo las líneas A, D y H no tienen asbesto” y que en las otras flota que dieron positivo y “están próximos a ser desasbestizadas”.

El paro del jueves afectará a las 6 líneas y el Premetro entre las 6 y las 9 horas (Adrián escandar)

Esto también fue desmentido por los metrodelegados: “En la línea A, la línea D, al igual que las líneas B, C y E hay asbesto. No sólo en las flotas, sino en todo el ámbito del subte (centros de potencia, talleres, instalaciones fijas) hay asbesto. En la mayoría de los casos, el mismo no está señalizado como exige la ley, y en los casos en los que sí, es gracias a la presión que ejercimos como sindicato”.

Por último le pidieron a López Mendez que cumpla con el fallo de la justicia porteña que los obliga a sacar el asbesto del subte. “Lo que no explica (la funcionaria) es, si el subte está en condiciones seguras como ellos afirman, por qué al día de hoy tenemos 3 trabajadores muertos por asbesto, 6 enfermos de cáncer, 87 con afecciones en los pulmones”, señalaron los metrodelegados.

Y concluyeron: “Hay una pasajera afectada que se presentó en el amparo ambiental que presentamos como sindicato. 2150 trabajadores se presentan todos los años a vigilancia médica para saber si están enfermos, y falta que se le hagan los estudios a 1400 trabajadores más. La pelea que estamos dando es en defensa de la vida y de nuestra salud, la de nuestras familias y la de todos los usuarios que utilizan el subte”.

Seguir leyendo: