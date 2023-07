Una convención de cómics en Miramar contará con la presencia del dibujante Enrique Breccia

Enrique Breccia ha regresado a la argentina después de una larga temporada en Europa. Este domingo estará en Miramar

“Fui invitado a los más importantes eventos de historieta del mundo, de Estados Unidos y de Europa, pero el MiraCon del domingo es realmente muy especial para mí porque se hace en Miramar”, dijo Enrique Breccia a Infobae, en vísperas de este acontecimiento cuya 3a edición tendrá lugar el domingo 30 de julio, en formato de un solo día.

En el Polideportivo Municipal de Miramar, desde las 12 y hasta las 20 hs., habrá stands temáticos y de merchandising, competencias de videojuegos (RETRO, FIFA, Dragon Ball FighterZ), cosplayers, talleres y concurso de dibujos.

Enrique Breccia

El principal atractivo será la presencia en vivo de Enrique Breccia, además de otros reconocidos dibujantes e ilustradores.

Para este artista el acontecimiento representa la vuelta al pago. Miramar pertenece al partido de General Alvarado. En palabras de Breccia, “un lugar cercano a mi querido Mar del Sur al que yo considero mi patria chica y donde viví los mejores años de mi vida”.

“Voy a estar ahí y voy a dibujar para la gente -explicó el artista-. También daré un taller de creación de personajes que organiza la escuela de arte Zoppi de Morón; y tendré charlas y encuentros con los jóvenes que asistan para responder sus inquietudes”.

Expedición de colonos al Chaco (Enrique Breccia)

Una presencia de lujo para Miramar y para las nuevas generaciones de dibujantes que podrán conversar y ver trabajar a este artista consagrado que acaba de volver al país luego de una larga temporada en Europa, donde su arte es enormemente valorado.

Como él mismo señala, en el exterior ha sido honrado y mimado en todos los eventos más renombrados de la historieta, en los que el público hace horas de cola para que Enrique Breccia firme ejemplares de sus obras.

Afiche de la presentación de la muestra de la obra de Enrique Breccia en el Museo Nacional de Villa Pisani, Venecia

Por nombrar sólo un par, en el 2022, Breccia fue el invitado de honor del “Marzo de cómics” de Aragón; poco después, el 9 de abril, el Museo Nacional de Villa Pisani, Venecia, abrió sus puertas para la presentación de un libro y una muestra de sus obras.

El cineasta mexicano Guillermo del Toro es un declarado admirador de Enrique Breccia y en las paredes de su casa tiene varios originales del Lovecraft ilustrado por el dibujante argentino. Además, tiene en carpeta un proyecto de film para cuya ambientación espera contar con su colaboración.

Guillermo del Toro en la escalera de su casa de Los Angeles, en cuyas paredes están colgados originales de Enrique Breccia

El último trabajo de Breccia en Europa fue La primera vuelta al mundo de Elcano, en cómic, en colaboración con la historiadora Elvira Roca Barea. La obra fue realizada en ocasión del 500° aniversario de la primera vuelta al mundo, una hazaña iniciada por Fernando de Magallanes y que completó Juan Sebastián Elcano, quien regresó a Sevilla el 8 de septiembre de 1522. Hacía tiempo que Enrique Breccia quería rendir homenaje a ese hito de la historia universal.

La historieta sobre la vuelta al mundo de Magallanes-Elcano, de Enrique Breccia y Elvira Roca Barea

En Zaragoza, durante la 4° jornada del Marzo de Cómic de Aragón, entrevistado por dos críticos españoles, decía: “Creo que el descubrimiento y colonización de América es la empresa más grandiosa de la historia, infinitamente más importante que la llegada del hombre a la luna. Pero España soporta la mayor fake news para desmerecer esa obra”. Y ejemplificada: “Fíjense que a los que fueron a Norteamérica se los llama colonos, en cambio a los españoles se les dice conquistadores, genocidas”.

Divismo cero e incorrección política son dos de los rasgos de este artista que, en aquella charla con los españoles, decía que había sido feliz cuando vivía de amaestrar caballos, porque “no tenía que dibujar”. “He trabajado durante largos períodos en el campo y estaba muy contento, porque me ganaba la vida con los peones y a caballo, y porque no tenía que dibujar. No soy un dibujante químicamente puro, que si me sacan de la historieta languidezco y muero”, dijo.

Ahora ha regresado a esos paisajes de mar y pampa de la costa argentina que tanto le gustan y que aparecen reflejados en muchos de sus dibujos.

"Bombero pampa" (Enrique Breccia)

Pese a no sentirse “químicamente puro”, como dibujante todavía tiene dos proyectos o asignaturas pendientes: el Martín Fierro y episodios de la guerra de Malvinas.

“Soy un criollo, un gaucho: es un modo de ver la vida, un sistema de valores muy ligado a la tierra, y a todo aquello que se quiere borrar: las tradiciones y la historia”, decía, sobre su anhelo de dibujar el poema nacional.

