"Cuando hice Lovecraft, no logré saber -no tenía computadora en ese entonces- cómo era la cara de August Derleth, un escritor de su círculo íntimo. Entonces decidí hacerlo parecido al general Perón -cuenta Enrique Breccia-. La editora de Vértigo-DCcomics me dijo que ella lo recordaba diferente…pero pasó". Derleth, también escritor, fue el primer editor de Lovecraft.