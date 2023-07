Pasó en la TV: las disculpas de Sergio Massa, las pruebas de Flor Moyano contra Juan Martino y los días de Wanda Nara

Resumen de la TV 25 de julio

Desde la política, pasando por la Justicia y hasta el mundo del espectáculo: estos fueron los momentos más destacados del martes 25 de julio. Sergio Massa le pidió disculpas a los votantes del Frente de Todos y se comprometió a bajar la inflación; se conocieron las pruebas que Florencia Moyano presentó contra Juan Martino; el papá de L-Gante estalló de furia tras confirmarse que el cantante continuará detenido; Kennys Palacios contó cómo pasa los días Wanda Nara; y mucho más.

El precandidato a presidente de Unión por la Patria hizo una autocrítica de la gestión actual y, en clave electoral, prometió: “Tenemos la responsabilidad de derrotar la inflación mejorando los salarios”.

Sergio Massa y Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero

En su discurso en Santiago del Estero, pidió a los argentinos “no volver al pasado” y se disculpó con los votantes del Frente de Todos por los errores cometidos durante el gobierno de Alberto Fernández. “Le debemos a muchos que confiaron en nosotros las disculpas de no haber logrado todo aquello que soñaban o nos habíamos comprometido”, reconoció Massa.

Por otro lado, se difundieron los videos que Flor Moyano presentó ante la Justicia contra Juan Martino en el marco de la causa por abuso sexual. En las imágenes que se compartieron en DDM, se escucha a Martino acosarla y decir: “¿Qué hiciste vos desde que llegamos acá? Me mirás fijo, me das un beso, venís me hacés (gesto de abrazo). ¿Qué hiciste?”.

En otro de los videos, se escucha decir a Moyano: “No me gusta que sobrepases los límites. No me gusta que cuando te digo que no, transformes todo para que sea como vos querés”, a lo que Martino contestó: “¿Ahora la culpa es mía? Está bien. Bancátela, portate como una mujer no como una nena...Si lo hiciste, hacete cargo. ¿O alguien te obligó? Si hiciste algo, bancátela hermana...Tampoco es tan grave, no mataste a nadie. Lo hiciste, te gustó. ¿Querías o te obligué? ¿Querías o te obligué? No, no, no: no me hagas una escena acá”.

Florencia Moyano denunció a Juan Martino por haber abusado sexualmente de ella durante la grabación del reality "Hotel de los famosos"

Por otro lado, este martes se confirmó que L-Gante continuará detenido luego de que la Cámara de Apelaciones de Mercedes revocara este martes la resolución de un juez que le había otorgado un arresto domiciliario con monitoreo. Frente a esto, su padre, Miguel Ángel Prosi, estalló de furia en un diálogo con A la tarde y expresó: “Estamos luchando contra un abogado que tiene una maldad manifiesta, tira piedras y sigue tirando. Y nosotros vamos con un letrado que es de lo mejorcito, pero va con la Biblia. Estamos combatiendo a Satanás con la Biblia”.

Luego de que la salud de Wanda Nara genere una gran preocupación, su íntimo amigo y compañero Kennys Palacios contó a LAM cómo pasa sus días la conductora de Masterchef.

“Fuimos al teatro a ver Matilda y la verdad es que seguimos haciendo la misma vida de siempre. Seguimos trabajando, saliendo a comer, a cenar, al teatro como cuando Wanda las llevó a las nenas porque son sus vacaciones de invierno. Ella se está llenando de buena energía, de familia y de amigos, concentrada en ella, en sus hijos y en su familia”, relató.

Wanda Nara fue hospitalizada días después de los Martín Fierro y dada de alta a las pocas horas

Maju Lozano, por su parte, sorprendió a todos al anunciar que no continuará con su ciclo Todas las tardes por El Nueve. “Vamos a dar comienzo al programa de hoy. Como es de público conocimiento se habrán enterado de que el viernes es mi último programa. Estoy muy feliz, aunque triste por un lado porque uno deja un equipo de trabajo”, comenzó diciendo la conductora.

Mientras Lozano se despedía de su ciclo, en El Trece, Carina Zampini probó un queso francés al aire y no soportó su fuerte sabor. “Quiero escupir”, aseguró y agregó: “No lo puedo tragar”.

En el mundo del deporte, Boca Juniors presentó a Lucas Blondel y a Lucas Janson como refuerzos. “La verdad es que es una oportunidad única, que anfrontarémos con mucha alegría y con la responsabilidad que merece”, aseguró Blondel.

A nivel internacional, la Guía Michelin llegó a la Argentina y, de esta manera, el país se convirtió en el primero de habla hispana en Sudamérica en contar con esta distinción.

