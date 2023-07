Kennys Palacios reveló detalles de los días de Wanda Nara: “Ella se está llenando de buena energía”

Kennys Palacios reveló detalles de los días de Wanda Nara

Desde que hace unas semanas atrás se conoció la noticia que Wanda Nara había sido internada en el Sanatorio Los Arcos de la ciudad de Buenos Aires, se generó un revuelo mediático sin precedentes. En principio, se especuló con la salud de la conductora de Masterchef, el ciclo que lidera por Telefe, y aunque la mediática fue dada de alta ese mismo día, los rumores acerca de su situación personal continuaron.

Con el correr de los días, si bien no hubo partes médicos oficiales por medio de la familia ni de la propia Wanda, las cosas se fueron calmando y ella pudo comenzar a mostrar nuevamente su día a día en las redes sociales. Así, dejó registrados varios momentos que compartió en familia y con amigos.

Su hermana Zaira, quien estaba de vacaciones en Ibiza, regresó al país para acompañar a la mediática y también lo hizo su expareja, Maxi López. Según destacó el exfutbolista, se pensaba quedar lo que fuera necesario para estar cerca de sus hijos varones, Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con la reciente ganadora del Martin Fierro Revelación por su trabajo de investigadora en Quién es la Máscara, el ciclo que condujo el año pasado Natalia Oreiro, por la pantalla de Telefe.

Así las cosas, durante este martes, quien salió a hablar en esta oportunidad fue su íntimo amigo y compañero Kennys Palacios. Al aire de LAM, Ángel De Brito contó que se había comunicado en forma privada con el peluquero y que él le había confirmado que participaría de Bailando 2023. Si bien en un principio se especuló con su renuncia ante la situación de salud de Wanda, finalmente Kennys firmó su contrato con el ciclo de América.

Kennys Palacios contó detalles del día a día de Wanda Nara (Archivo)

En una corta entrevista con el cronista de LAM, el peluquero contó detalles del día a día de su amiga. “Fuimos al teatro a ver Matilda y la verdad es que seguimos haciendo la misma vida de siempre. Seguimos trabajando, saliendo a comer, a cenar, al teatro como cuando Wanda las llevó a las nenas porque son sus vacaciones de invierno. Ella se está llenando de buena energía, de familia y de amigos, concentrada en ella, en sus hijos y en su famillia”, destacó el peluquero.

Más adelante, explicó cómo fue que finalmente se decidió a participar del certamen de baile. “Desde el día uno que Wanda me apoyó y me sigue apoyando. Yo me lo estaba replanteando por muchas cosas, porque no quería que me preguntaran de ciertos temas o que me juntaran con otras personas a confrontar. Quería correrme y hacerme a un lado. Pero lo charlé con Wan y todo bien. Ella me dijo que me concentre en mí, en hacer mi previa y que no me importe más nada”, contó sobre su conversación íntima con su amiga.

“Le plantee mis inquietudes y mis dudas, y todo bien. Ahora vengo de juntarme con el equipo y hoy estoy un poco raro, porque capaz uno quiere dar todo en la coreo con los compañeros”, destacó. Luego, Kennys se refirió a sus requerimientos para participar de Bailando. “Lo único que pedí es que Guido Záffora no baile el mismo día que yo. Recien me lo crucé y se quiso hacer el buenito conmigo y hacer una historia de Instagram. Pero es muy cartonero y muy chupamedias. Primero tenía buena onda y después se convirtió en este monstruo que es”, disparó el mediático.

Kennys Palacios es el amigo inseparable de Wanda Nara (Instagram)

Más adelante, Guido Záffora le respondió al aire a su futuro contrincante en el certamen de baile. “Quizás Kennys se puso celoso porque cuando le preguntaron´a Wanda si bancaba a Kennys o a mí, ella respondió: ‘a los dos’.

