La DAIA advirtió que el acuerdo militar entre Bolivia e Irán es la “preparación de terreno para actos de terrorismo”

Jorge Knoblovits, titular de DAIA

Jorge Knoblovits, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), se expresó sobre el eventual acuerdo militar entre Bolivia e Irán, para que el país islámico provea drones para proteger las fronteras bolivianas. “Nada de lo que aporte Irán va ser para las buenas causas sino todo lo contrario, es como tener al enemigo al lado de casa”, dijo por Radio Mitre y agregó que “no hay otra lectura que son actos de espionaje o preparación de terreno para otros actos de terrorismo”.

“¿Por qué Bolivia permite que Irán lleve a cabo este control de frontera, qué beneficio obtiene a cambio?”, preguntó Gabriel Iezzi al titular de la DAIA. “En estos acuerdos siempre hay una letra no escrita, acá debe haber otras cosas, no sé si una entrega de soberanía económica, de recursos naturales o una plataforma para espionaje”.

El ministro de Defensa de Irán, general de brigada Mohamad Reza Qarai Ashtiani y su homólogo boliviano, Edmundo Novillo Aguilar, han firmado este jueves (20 de julio de 2023) un memorando de cooperación bilateral en Teherán, capital iraní (IRNA)

Además, recordó la avioneta que se estrelló en Chaco y la “tripulación inusual” de iraníes en el avión venezolano-iraní de Conviasa que aterrizó en el país. “Hizo todas las rutas del narcotráfico, narcoterrorismo y tráfico de armas, ese avión está detenido acá”. Y sentenció: “No se comprende eso de combatir la delincuencia contratando a otro delincuente, porque Irán es eso, un Estado terrorista”, por ello justificó “actos preparatorios de terrorismo” y ejemplificó con la compra de camionetas u otros vehículos que puedan ser utilizados como dispositivos de atentados.

El acuerdo militar para que Irán sea custodio de la frontera de Bolivia, sembró preocupación a nivel nacional. “Hace 29 y 31 años explotaron dos bombas que generaron muchísimos muertos, así que si alguien puede estar preocupado, esa es la República Argentina”, dijo Knoblovits, en referencia a la voladura de la AMIA y la Embajada de Israel, en 1994 y 1992 respectivamente.

El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, Santiago Cafiero, envió una nota a Bolivia para conocer los alcances del acuerdo del vecino país con Irán

Los mismos drones que patrullarían la frontera de Bolivia “son los mismos dispositivos que hace días destruyeron el granero de Ucrania”, comparó el titular de la DAIA. “Irán no va a cambiar, de repente, su objeto social, no va a dejar de ser un Estado terrorista y pasar a ser un custodio de la legalidad“. Y agregó que ellos “apoyan las narcodictaduras de Venezuela y Nicaragua y ahora [con este acuerdo] vigila las fronteras de Argentina”.

Lo que preocupa, y llama la atención del titular de la DIA, es que “con ese acuerdo, sin hipótesis de conflicto, Bolivia tiene una frontera seca lo que la hace aún más difícil de controlar“. Por eso sostiene su teoría de que se trata de “actos de espionaje o preparación de terrenos para otros actos de terrorismo o de narcotráfico”.

Te puede interesar: Bolivia bajo el abrazo de Irán: un acuerdo militar que pone en alerta a América Latina

El ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, confirmó el interés en los drones iraníes, un día después de que la cancillería de Argentina solicitó información sobre los alcances de un posible acuerdo.

“¿Van a llevar el reclamo al Mercosur?”, le preguntaron al titular de DAIA. “Vamos a tener una reunión mañana para ver cuál es la hoja de ruta, no nos vamos a quedar solo con este comunicado, no podemos no hacer nada, porque si esto continúa, el peligro sigue siendo inminente, esto es gravísimo, podemos estar al lado de otro Estado vinculado al terrorismo”.

Y agregó que no solamente van a reunirse con el Mercosur, también con los precandidatos presidenciales. “Tiene que ser una política de Estado, no solo reclamar la solución de la causa AMIA-DAIA que está pendiente desde hace 29 años, sino que tienen que poner en agenda que este acuerdo hay que denunciarlo e investigarlo y tratar de que se desestime”, cerró.

Seguir leyendo: