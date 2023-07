El Gobierno le pidió información a Bolivia sobre el acuerdo militar con Irán

El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, Santiago Cafiero, envió una nota a Bolivia para conocer los alcances del acuerdo del vecino país con Irán

El Gobierno, a través de la Cancillería, hizo llegar una nota a la embajada de Bolivia en Buenos Aires con un pedido de información sobre los “alcances de las conversaciones y posibles acuerdos” firmados con la República Islámica de Irán. La nota fue enviada por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, Santiago Cafiero, a su par Rogelio Mayta.

La solicitud se realizó en el marco del Tratado de “hermandad, integración y cooperación”, denominado “Juana Azurduy”, firmado entre ambos países en la pasada Cumbre del Mercosur en Iguazú, precisaron desde la cartera encabezada por el canciller Cafiero.

Te puede interesar: Bolivia bajo el abrazo de Irán: un acuerdo militar que pone en alerta a América Latina

Este acuerdo, que busca afianzar “las profundas relaciones de fraternidad de Argentina y Bolivia”, permite potenciar el intercambio existente entre las dos naciones en distintas materias.

Bolivia e Irán firmaron el jueves pasado un memorándum de entendimiento para ampliar la cooperación bilateral en el campo de seguridad y de defensa, según informó la agencia estatal persa IRNA. El acuerdo fue rubricado en Teherán por el ministro de Defensa boliviano, Edmundo Novillo Aguilar, y su par iraní, Mohammad Reza Ashtiani.

El ministro de Defensa de Irán, general de brigada Mohamad Reza Qarai Ashtiani junto a su homólogo boliviano, Edmundo Novillo Aguilar

Ante la difusión de este acuerdo militar entre Bolivia e Irán, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) manifestó su preocupación, sobre todo porque incluye al país que tiene autoridades acusadas por la justicia argentina de haber colaborado con el ataque a la AMIA de julio de 1994..

“La DAIA, entidad representativa de la comunidad judía argentina, alerta sobre los riesgos para la seguridad de la Argentina y de la región. Tras haberse conocido el convenio de defensa firmado por Bolivia con Irán, país vinculado a la agrupación terrorista Hezbollah y responsable del atentado perpetrado contra la sede de la AMIA-DAIA que causó 85 muertos y más de 300 heridos”, indicó el comunicado de la entidad firmado por su presidente, Jorge Knoblovits, y su secretario general, Alejandro Zuchowicki.

Te puede interesar: Siguen las críticas de la oposición boliviana tras el pacto secreto que firmó el Gobierno de Luis Arce con Irán

Además, el escrito instó al Gobierno argentino a “condenar este acuerdo y exigir al de Bolivia que reconsidere su decisión tras haberse producido dos feroces ataques terroristas en el país, en 1992 y 1994″.

Un hangar de drones iraníes almacenados en un lugar no determinado del país (REUTERS)

Críticas de la oposición en Bolivia

El acuerdo de cooperación en seguridad y defensa suscrito la semana pasada ha desatado críticas y preocupaciones también entre los opositores bolivianos, quienes el lunes enviaron una petición al gobierno para que informe sobre los alcances del convenio.

“El ministro de Defensa debe explicar el acuerdo y por qué se ha firmado con un país complicado en el escenario internacional cuando Bolivia es pacifista según su constitución”, dijo a la agencia de noticias AP el diputado opositor Gustavo Aliaga, secretario del Comité de Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados.

El llamado “memorándum de entendimiento para ampliar la cooperación bilateral en el campo de seguridad y de defensa” fue firmado el jueves pasado en Teherán, la capital iraní, entre el ministro Mohammad Reza Ashtiani y su colega boliviano Edmundo Novillo, titular de la cartera de Defensa.

No obstante, no se conoce el contenido del acuerdo. Novillo regresó al país el fin de semana y no tenía previsto el lunes convocar a conferencia de prensa para explicar el acuerdo, según aclararon en su despacho.

“Todo lo que conozco es lo que publica la prensa. Dice que (Irán) nos regalará drones. Otros dicen que nos van a dar misiles. Todo esto suena extraño, mucho más si es con Irán”, dijo Aliaga. “No me explico por qué Bolivia se mete en una relación compleja y difícil”, acotó.

Sin embargo, el senador oficialista Leonardo Loza saludó el convenio. “El país tiene el derecho de firmar estos acuerdos. Estados Unidos es el país más peligroso y Bolivia tiene derecho a firmar acuerdos con otras naciones”, dijo Loza, quien es secretario de la Comisión de Seguridad del Senado. El legislador responde a la línea del ex presidente Evo Morales, un estrecho aliado del gobierno iraní.

El acuerdo se da en momentos en que Irán está apoyando la guerra en Rusia, mientras el gobierno boliviano de Luis Arce se ha negado a condenar la invasión rusa a Ucrania en la Asamblea de la ONU.

Seguir leyendo: