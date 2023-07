Murió el cordobés de 25 años que cayó de un acantilado en España

Rodrigo López Besso tenía 26 años. (Fotos: Facebook)

Tras permanecer casi dos meses internado en estado crítico, este domingo falleció Rodrigo López Besso, el cordobés de 26 años que cayó de un acantilado de la costa de Los Abrigos, municipio de Granadilla de Abona, en Tenerife.

Sus familiares explicaron que tenía muerte cerebral y decidieron desconectarlo del soporte vital que lo mantenía con vida, según consignó el diario La Voz.

Rodrigo estaba internado desde el pasado 3 de junio en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde llegó con golpes en la cabeza y “diferentes traumatismos de carácter grave”, de acuerdo al reporte oficial.

La noticia de la muerte del joven fue comunicada por su madre, Marcia Besso, quien, gracias a una colecta, había logrado viajar a España para acompañarlo en su recuperación. “Volá tan alto que nadie te podrá alcanzar, te llevaste mi corazón, mi alma, mi amor, mi vida”, escribió Besso a través de sus redes sociales.

La madre de Rodrigo lo despidió en redes sociales.

El día de la caída, Rodrigo, oriundo del barrio Irupé de la ciudad de Córdoba e hincha del Club Atlético Belgrano, se encontraba en su día libre y había decidido ir a pescar a la costa tinerfeña, donde ocurrió el accidente. El joven vivía allí desde hace algunos meses y había viajado para trabajar dentro del rubro gastronómico.

“‘Volá alto mi rey’ te dije en el último segundo. Te amo mi campeón, te vi nacer, te vi crecer, te vi feliz, te vi llorar, te di la vida. Y en el último respiro me abrazaste y te dejé volar alto, como a vos te gusta. Nos abrazamos y el amor que me diste no lo voy a olvidar. Dame fuerzas para soportar tanto dolor”, expresó Marcia al despedirse de su hijo.

Rodrigo junto a su madre, Marcia.

Ahora, la familia busca recaudar los fondos necesarios para poder repatriar el cuerpo y velar a López Besso en su ciudad natal. “El traslado tiene un costo altísimo y se está haciendo imposible contar con ese monto”, señaló su madre en una publicación.

¿Qué le pasó a Rodrigo López Besso?

El hecho ocurrió el 3 de junio alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando un llamado al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias alertó por una persona que había caído desde varios metros de altura de los Acantilados de la costa de Los Abrigos, un pueblo costero de España.

Luego de recibir la alerta, se activaron los servicios de emergencia, entre los que intervinieron efectivos de la Policía local, junto al Consorcio de Bomberos de Tenerife, una ambulancia de soporte vital básico y una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Marcia Besso viajó a España para acompañar a Rodrigo.

Una vez que fue estabilizado por el equipo médico, Rodrigo fue trasladado al mencionado hospital, donde fue operado de la cabeza. Quedó internado en un estado de salud crítico y los médicos habían confirmado que “tenía un daño cerebral irreversible”, según contó su madre.

Al enterarse del accidente, la mujer decidió iniciar una campaña solidaria para solventar los gastos del viaje a España y viajar a ver a su hijo. “Cuando llegué, noté que le costaba respirar muchísimo. Le pedí que si me escuchaba que me diera una señal, me apretó la mano para que no me fuera de su lado”, relató.

La investigación del caso quedó en manos de la Guardia Civil española. Sin embargo, días atrás, Besso aseguró que busca “contratar a un investigador privado” para esclarecer los hechos. “No me cierra lo ocurrido, sus pertenencias no aparecen”, dijo.

“No están realizando la investigación, por lo tanto lo voy averiguar por mis medios”, agregó.

