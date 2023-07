Cultura pop: del rock de los ‘50 a la música urbana actual, los jóvenes se abren camino con las nuevas tecnologías

La música pop es literalmente la música popular. Digamos, está la música clásica y la popular. Hay otras pero no son música.

Hasta que se inventó el tocadiscos, en la década del 60, las músicas populares en este pintoresco país del hemisferio sur eran el folklore, el tango y el jazz. Tres andariveles diferentes, paralelos, como un Scalextric de tres guías.

Después se sumó el rock, con la aparición en USA de Elvis Presley y Bill Haley & His Comets. Dos formas distintas de encarar el nuevo ritmo , que serían copiados hasta el hartazgo en otras latitudes. Obviamente no era lo mismo ser fan de Elvis que de Bill Haley. Pero el impulso sirvió para meter otra guía en la pista.

El rock era la cultura joven, y como siempre sucede con las manifestaciones genuinas juveniles, se abrió camino rápidamente. Hoy los adultos vemos con una profunda confusión la supremacía, cuando hablamos de popularidad, de jóvenes inquietos cultivando trap y adyacentes.

El primer rockero en triunfar fue Bill Halley, que con sus Cometas impuso su tema Rock alrededor del Reloj

Millones de escuchas en cuestión de horas, a través de las redes sociales y diversas plataformas, elevan a la categoría de hit canciones que han aparecido hace dos días. ¿Ese vértigo atenta contra la forma artística? Solo lo dirá el tiempo.

De lo que si podemos estar seguros es de que esta nueva cultura joven está cambiando el planeta.

Musicalmente ni hablar.

Si por curiosidad uno entra en el sitio de The Beatles descubre que “Yesterday” tiene un par de decenas de millones de visitas, mientras que el tristemente recordado “Gangnam Style” llegó a los dos mil millones de clicks. Demostrando que no dice nada importante el numero al lado del nombre del tema, excepto por la azarosa popularidad instantánea. “Yesterday” se seguirá escuchando eternamente, mientras que la canción de ese oriental ridículo hoy da un poco de vergüenza tenerla en nuestro playlist personal. Ciertamente no conozco nadie en los últimos dos años que la escuche atentamente. Y es lógico, si era una mierda. Sin desmerecer.

Ahora, reconocer el valor artístico de las músicas populares jóvenes es un paso adelante para cualquier civilización en este siglo sobre todo.

Para eso, lo primero que habría que abolir sería la pista Scalextric, estamos jugando a otra cosa ahora.

Te puede interesar: “Charly García Corner”, el homenaje que la ciudad de Nueva York prepara para los 40 años de Clics Modernos

Paul McCartney toca Yesterday en una presentación en vivo de Los Beatles

El jazz fue el primer movimiento cultural surgido desde la música que apalancó cambios a nivel global. Esa música nacida en Estados Unidos tan visceral y rítmica no tardó en derribar todas las fronteras, no solo geográficas, también culturales. Sin ir mas lejos, en la Berlín de preguerra nacieron los Swing Kids. Antecedente básico de lo que luego se conocería como Disc Jockey. Héroes intelectuales de la resistencia antinazi. Eran jóvenes amantes del estilo de vida pro dandy que frecuentaban los jazzmen del BeBop, que eran los jóvenes avanzados de los años 30´s. Dizy Gillespie, Charlie Parker, Thelonious Monk, ellos eran venerados por estos chicos europeos desde lejos. Les copiaban no solo la música, también se vestían como ellos, con impermeables y sombreros de ala corta, zapatos bicolores y pelos revueltos. Consumían jazz americano, pero cuando la juventud hitleriana tomó la ciudad, esos discos llegados de america donde gran cantidad de negros y judíos tocaban hábilmente sus instrumentos para regocijo de los demás, fueron considerados Entartete Musik, o como se traduciría literalmente, Musicas Degeneradas. Allí fue que empezaron por prohibir la entrada de esos discos que llegaban en barco a los puertos, llegaban y los tiraban al agua. Eso determinó que estos Swing Kids domingueros, todos de clase alta, empezaran a corromper estibadores para que les separen un canuto del cargamento. Cuando los nazis se descuidaban, estos chicos iban a buscar las cajas de discos. Entonces hacían correr la voz entre sus iguales con mensajes como “llegó lo nuestro, esta noche en la terraza de ...” o el sábado a la noche en el sótano del almacén lo nuevo de Max Roach”. Asi es como en medio de esa Berlin que hervía, los SwingKids sacaban el fonógrafo a la cancha, y los jóvenes se divertían. Los nazis terminaron matando a todos y quemando los discos y los sotanos y las terrazas. Acabaron con los SwingKids, pero no con el jazz que era mucho mas grande que todos esos juntos.

Aquí en Buenos Aires me contaban que el jazz no estaba muy bien visto, pero los shows se llenaban de chicas y en las radios ese sonido sumaba mucho.

Eddie Pequenino fue pionero del rock en la Argentina. En la década del '50 tuvo su agrupación. Y lanzó un hit, Aquí viene el Rock'n'roll

Sin nada que los acerque a la homogeneidad, en Argentina surgían nuevos valores que llevaban el jazz a sus iguales. Podrían nombrarse como precursores al genial guitarrista Oscar Aleman, que había tocado en Paris con Josephine Baker, esa diosa de ébano que juntaba multitudes en sus presentaciones por todo el mundo. Por otro lado nació “Mr. Rock y sus Rolls” copiando a Bill Haley y sus cometas, todos atras de Eddie Pequenino, un gran trombonista que tenía menos escrúpulos que una gallina, pero talentoso en el escenario como pocos.

Un lugar especial en esos inicios del jazz argentino en los 50´s lo logró el inmenso Boris Schifrin, Lalo Schifrin. Único argentino con una estrella en el paseo de las estrellas de Hollywood por su aporte a Mision Impossible desde lo musical aportándole nada menos que su tema principal, invicto desde que se estrenó la serie en 1966 hasta la última película estrenada el año pasado. Háblame de permanencia ¿no?

Lalo armó su orquesta consagrándose en los mas afamados salones de baile porteños, como Le Roy y La Boheme, ambos en pleno centro de la ciudad. La orquesta estaba conformada por lo mas granado de esa incipiente escena jazzística, una scaloneta del jazz. Entre otros estaban los legendarios hermanos Corvini y Ruben Barbieri en trompetas, a propósito hermano del Gato Barbieri que tocaba el saxo con tres mas a la altura. Los trombones estaban a cargo de Eddie Pequenino, Alfredo Casalla y Alfredo Santamarina, todos maestros en lo suyo. Mas el clarinete del Chivo Borraro nada menos, con el Nene Nicolini en contrabajo y Oscar Mazzei de baterista. Se sumaban dos cantantes americanos, sumamente sospechosos de cualquier cosa, llamados Bob Sullivan y Dave Washington, de los que lo único que se sabe es lo que estoy escribiendo, pero bueno, la Lalo Schifrin Orquesta fue el cenit, el punto mas elevado del jazz argentino en sus inicios.

Por esos años también surgía en una Buenos Aires eternamente similar a la Berlín de Pre Guerra, casi me atrevería a afirmar hoy mas que nunca, una gran movida tanguera con la gran orquesta de Anibal Troilo en su apogeo, quien reclutaba a Astor Piazzolla mas cantantes como Edmundo Rivero, Francisco Florentino, Floreal Ruiz y Alberto Marino entre muchos otros como Roberto Goyeneche, Elba Beron o Angel Cárdenas que llegarían un poco después.

No obstante en la década anterior el tango con Carlos Gardel, Tita Merello o la orquesta de Juan D´Arienzo había impactado tanto que llegaba al cine y con eso al exterior, generando modas en París y en Japón por ejemplo.

Me imagino fugazmente esos tangueros con Instagram y el oriental del Gangnam Style nunca hubiera salido de su manzana.

El folklore mientras tanto, de la mano de cantantes como Antonio Tormo con su “Rancho e la cambicha” , “Los 33 orientales” y “Canción del Linyera” salía del interior y comenzaba a tomar las ondas radiales para convertirse en favoritos de las audiencias. Los cuartetos y quintetos de folklore se hicieron lugar a codazos con los tangueros en los estudios de las radios que transmitían los conciertos en vivo.

Te puede interesar: Los Cafres, la primera banda de reggae roots latina y la canción que habla de crecer en la adversidad

La Balsa, la primera canción de rock nacional que fue un éxito, de Litto Nebbia y por Los Gatos

Todavía no se había inventado el Wincofon, asi que eran pocos los hogares que tenían fonógrafo o algo similar para escuchar discos de pasta a 78 RPM que se rompían mas frecuentemente que los platos en los hogares.

La década siguiente vería aparecer al tocadiscos hogareño, a la televisión, donde ya no solo se escuchaba a Palito Ortega y a Sandro, ahora se los veía en acción. Los Beatles invadiendo el mundo con canciones geniales, generando por aca que Almendra y Los Gatos dieran la patada inicial a la gran época del rock en argentino básico. Ese fue un verdadero gran cambio.

En 1980 se inventa el walkman, música permanente en nuestras orejas a través de auriculares diminutos, toda una revolución que a través de casettes que se metían en el aparato guardado en el bolsillo del saco con nuestros discos favoritos repartidos en otros casettes en todos los otros bolsillos de nuestra ropa. También tenía radio FM, por lo cual ya los chicos de auris en la cabeza empezaban a escuchar mucho mejor las canciones que salían en las radios nuevas que no modulaban amplitud, ahora la frecuencia establecida nos dejaba sin descargas desagradables en medio de los temas, lo cual era mucho mejor también para grabarlos en casa. Modular la frecuencia fue el gran cambio, por lo que las radios de Frecuencia Modulada fueron las vedettes de la época.

Lo que sigue ya se sabe, la televisión tomó cartas en el asunto, MTV, Much Music, el recordado Music21 y otros canales especializados ya informaban mejor todos los estilos de moda, pero desde la TV abierta empezaron a darle duro a la bailanta, a los cantantes latinos que bailaban mas de lo que cantaban y a diversos engendros sin mas gracia que un estribillo pegadizo. Eso determinó que las fusiones que habían generado el jazz, músicas africanas con ritmos del Mississippi. O las que generaron el rock , que eran el country, jazz y blues, mismo la fusión que generó nuestro propio rock compuesta de folklore, jazz y blues. En fin, fusiones creativas bastante progresivas, quiero decir, con mucho para desarrollar, terminaron siendo a fin de siglo una mezcla de bailanta con rockers advenedizos hambrientos y poco entretenidos que dominaron la escena a fuerza de abaratamientos, banalización y arreglos extra artísticos. Todo ese enjambre permitió que músicas bastante elementales como el reggaetón y la cumbia villera fueran dueñas de la comarca por un tiempo.

Obviamente la humanidad ha salido de peores situaciones.

Se empieza a ver la luz al final del túnel, puede ser un tren viniendo de frente, pero vale la pena jugársela en pos del futuro.

Solo nombraré unos recientes shows, ya que de discos no se habla mas desde Spotifys y demás, para dar cuenta de la buena salud de nuestros artistas. Empiezo por el gran show de Divididos transmitido en directo por Flow, el signo de los tiempos, con el trio dando cátedra de energía y buen gusto ante un estadio colmado. Sumo a Babasónicos con gran puesta escenográfica y musical presentando todo su repertorio, a Catupecu con entradas y personas agotadas en el Arena porteño, después de ese despliegue a pura polenta que bajaba del escenario. Ni hablar del fervor por Fito Paez y aledaños después de la serie biográfica que nos mostró un Fito renovado. Tanto que en su nueva versión de la obra de hace 30 años El Amor Después del Amor se rodeó de jóvenes que llevan su carrera por otros andariveles pero que junto a Fito demuestran que nada esta lejos. Colaboran en el disco desde Chico Buarque y Elvis Costello hasta Nicki Nicole, Wos, Ca7riel, Nathy Peluso y algunos mass. El resultado es bastante desparejo, eso hay que decirlo, pero es siempre mirando para adelante como los chanchos.

Los Del Espacio, el tema que reunió a grandes de la música urbana: Lit Killah, Duki, Emilia, Tiago Pzk, Fmk, Rusherking, Maria Becerra, Big One

Para confirmar mi optimismo respecto al futuro, charlo con mi hijo Benicio que con sus 18 está enteramente decidido a terminar con la música de sus padres en la familia. Me cuenta lo siguiente.

”Pá, vos siempre me decís que Sandro y los Fabulosos Cadillacs tocaron en el Madison Square Garden, que Spinetta grabó un disco en Estados Unidos que nadie escucha, aunque Eminem en su ultimo trabajo sampleó un tema de Pescado Rabioso. Que Calamaro abrió el show de Bob Dylan en España y a los Ratones Paranoicos los produjo el histórico productor de los Stones. Todo eso está muy bien, pero ya está. Hoy todo es otra cosa”.

“Mirá, Duki llenó dos River en horas, y será el primer artista argentino en hacer un estadio Bernabeu en Madrid. Nicki Nicole fue a cantar sus canciones en el show de Jimmy Fallon en New York, el late night de mas rating hace años. Está también Milo J que con 16 años está en el top 500 de artistas mas escuchados a nivel mundial y toco en un estadio como el Wanda Metropolitano. Bizarap también tocó en lo de Jimmy Fallon, es el artista argentino más escuchado en el mundo, además de colaborar con estrellas legendarias de música urbana como Residente de Calle 13 y Shakira. Tiago PZK hizo una colaboración con Marschmello, uno de los mejores Dj´s del mundo. En el soundtrack de la nueva Fast&Furious aparece una canción de Maria Becerra, que fue durante mucho tiempo la mujer mas escuchada en Argentina. En Brasil donde vos sabes bien no suenan muchos artistas argentinos, Emilia Mernes estuvo en el top carioca de los mas escuchados. Wos salió campeón del mundo en Freestyle y es considerado uno de los mejores Gallos/Freestylers de la historia, además de tocar en el Monumental de River en el partido de la selección. Trueno hace giras por España, YsyA fue el creador del Quinto Escalón, que es básicamente el lugar de donde salieron todos los artistas urbanos de ahora...”

Suficiente para mi por el momento. Me fui silenciosamente a digerir todo lo que me decía Beno, tratando de no caer en comparaciones ridículas o menospreciar algo tan grandioso como es la trascendencia de una obra. No llego a entender del todo, igual que mi viejo no entendía como yo tenía un disco dedicado a un demente como Antonin Artaud en un packaging que no entraba en ningun lado, firmado por Pescado Rabioso. Lo miraba y decía con la boca de costado: ”Un pescado hidrofóbico, déjate de joder...”

La cultura joven siempre se abre camino. Hay que escuchar a los jóvenes, no hay que hacer lo que dicen. Eso es todo.

That´s all folks!, como se despedía siempre Bugs Bunny.

Aunque a mi hijo le suene más Bad Bunny.

Seguir leyendo: