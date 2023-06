Los Pericos y cómo hicieron el cover de la canción de Julio Iglesias que más le gusta a los rockeros

Los Pericos

Cuando todo era nada, era nada el principio. Es el comienzo del Génesis de La Biblia de Vox Dei. Una obviedad pero bíblica, así que sirve para todo. Cuando el rock era nada, pero ya había comenzado a trastornar la última mitad del siglo pasado, no existía el cover, porque no había nada antes.

Pasadas las décadas, hoy a 70 años de esos días, el cover ha desarrollado una entidad en la vida rocker, que ya se puede discutir. La interpretación de una canción ajena. Algo por el estilo de lo que uno hace, o cualquier otra cosa hasta en las antípodas de lo propio. Discutible actitud desde los que ven en un cover ausencia de creatividad artística, un statement, casi una declaración de principios del intérprete cuestionado, un pequeño homenaje o simplemente un anhelo personal hecho realidad. Deben ser muchas las razones, como son muchísimos los resultados.

Desde la elección hasta la realización de una canción ajena para reinterpretar, se procesa mucha información que deriva en disparar cierta curiosidad en el que después escucha el disco.

He ahí el verdadero valor de una versión.

Cuando lo elegido abre una nueva ventana en un cerebro ajeno que quizás desconocía totalmente la existencia del autor original. O tal vez conocía la canción pero con una relectura será asombrado más que con la primera oída.

Digamos hacer un cover de los Beatles mínimamente puede generar que el escucha tome un poco de su propia nostalgia aggiornada a este siglo, o puede abrir en un joven curioso una nueva ventana de su pantalla que, demás está decir, solo le deparará mejoras sustanciales en su espíritu.

La Distancia, Cover De Los Pericos Del Tema De Roberto Carlos Y Erasmo Carlos

De la misma manera, hacer hoy un cover de Boz Scaggs habla más del que hace el tema nuevamente que de Boz Scaggs. El gran Boz ya tiene lo suyo hace mucho, prestigio, dinero y leyenda propia que por este oscuro rincón tan pintoresco del mundo por lo general se desconoce. De no ser por algunos pocos iniciados. Ahora, cualquier músico, por más ignoto que sea, capaz de tocar “Jojo” en cualquier forma cercana al original, merece cuando menos respeto y atención por su notable buen gusto y su capacidad para encarar una tarea asi.

Y también hacer un tema de alguien que deberíamos conocer es un tesoro cerebral que se agradecerá siempre.

El cover adquirió entidad en los 80´s. Cuando ya el rock cumplía 30 años, y tenía su primera línea de nostalgia.

No se cual fue el primer cover por aquí, pero ya en los 80´s Sumo tocaba canciones de Lou Reed. No grandes éxitos, Luca elegía hacer y grabar “Leave me Alone” de Street Hassle, un oscuro disco de Lou. Soda Stereo en sus primeros shows solía guiñar para el lado de The Police. La lista sería además de larguísima, inútil.

Quizás un tilde a algunas de nuestras versiones más logradas empezaría por Charly Garcia, nuestro artista más versionado, que solía hacer temas de los Rolling Stones, The Byrds y el inmenso Todd Rundgren. Digamos esto, si algún ser humano llegó a Todd de la mano del “Influencia” de Charly la tarea estaría cumplida para el disco. Luis Alberto Spinetta solía tocar cuando murió George Harrison, “Don´t bother me” más a modo de homenaje que tratando de mostrar algo con eso. Los Fabulosos Cadillacs son de elevada estatura intelectual eligiendo canciones, son de andar mas por el lado de los Specials, Ian Dury & the Blockheads y The Clash, lo cual inevitablemente les sube el precio a ellos. Hay que hacer una de Ian Dury con cierta excelencia para no quedar desnudos ante la multitud. Hubo búsquedas bastante discutibles, desde las de Attaque 77 haciendo Gilda y el millón de amigos de Roberto Carlos hasta Vicentico trayendo del más allá artístico a Franco Simone. Los Violadores pusieron de vuelta en la cancha para siempre al “Extraño del pelo largo” de La Joven Guardia. Pappo hizo la versión definitiva en castellano de “Ruta 66″ de Bobby Troup, pero me atrevo a erigir como el mas valioso aporte de un cover en nuestro rock argentino a la inigualable reinterpretación de “Carolina” de Moncho Alpuente a cargo de Virus.

Te puede interesar: “Pasajera en trance”, el viaje sonoro de Hilda Lizarazu de una canción homenaje que hizo suya

Carolina, Cover De Virus Del Tema De Moncho Alpuente. En Vivo En Badía Y Cía.

De verdad eran pocos los que conocían al genial Moncho Alpuente, pero gracias a Federico Moura se transformó en un artista de culto entre los jóvenes de los 80´s. Moncho era un músico genial, creador de delirantes alegatos como “Hombre del 600″ y “Carolina Querida” con su consagradísima De Santurce a Bilbao Blues Band. También fue el socio de Gran Wyoming en la Moncho Alpuente Experience. Presentador de TV por ejemplo en el exitoso ciclo “Que Noche la de Aquel Año” a fines de los 80´s. Antes la había pegado en la radio con “Madrid me Mata”, una genialidad urbana española que los chicos que empezábamos en la radio escuchábamos en casettes previamente reservados. Cronista casi estrella de El País y gran guionista de teatro, con su obra “Castañuela 70″ marcó hito. Todo esto lo supimos después de la canción de Virus.

Ya hemos hablado por aquí mismo de la edición de El Poeta. Canciones en Español, la saga creada por el Cadillac Mario Siperman y Gustavo Roca mas un monton de cantantes de todos los colores, desde Teresa Parodi a Nito Mestre, haciendo versiones en castellano del gran canadiense Leonard Cohen. Entre las novedades estaría por aparecer un disco en vivo de Willy Crook con nuevas lecturas de Gino Vanelli y Marvin Gaye. Aunque lo mas palpable al respecto del ejercicio sería “Viva Pericos!”, el mas reciente álbum de Los Pericos, con versiones de canciones cercanas o lejanas, en estilo o en tiempo, que son tratadas con el máximo respeto y la mas rigurosa partitura. Por ahí encaran para el lado de Daniel Melero, “La distancia” de Roberto y Erasmo Carlos, con algo de Los Rodriguez como “Me estas atrapando otra vez” de Ariel Rot y hasta algún bolero.

La Carretera, Cover De Los Pericos Del Tema De Roberto Livi Que Hizo Popular Julio Iglesias

Desde mi, el punto más alto de la obra es la arriesgada versión del hermoso “La Carretera” del argentino ciudadano del mundo Robert Livi, popularizado a mediados de los 90´s por Julio Iglesias.

“Llueve y está mojada la carretera...

¡Que largo es el camino!, ¡que larga espera!

Kilómetros pasando, pensando en ella

¡Que noche!, ¡que silencio!, si ella supiera.

Que estoy corriendo pensando en ella.

Las luces de los coches que van pasando.

El ruido de camiones acelerando.

No hay gente por la calle, y está lloviendo.

Los pueblos dal camino ya están durmiendo.

Y yo corriendo,

Pensando en ella.

Sigo en la carretera buscándote,

Al final del camino, te encontraré.

Aceleré.

Los bares a estas horas ya están cerrando.

Hoteles de parejas, siempre esperando.

Un tren me cruza el paso, es largo y lento.

Me comen la cabeza los pensamientos.

Pensando en ella,

Pensando en ella.

Pensando, imaginando, mi duda aumenta,

Me salgo de una curva, sin darme cuenta,

La aguja marca 140.

Sigo en la carretera buscándote

Al final del camino, te encontraré.

Aceleré.

Llueve y está mojada la carretera.

Y yo sintiendo celos, pensando en ella.

Perdido entre la duda y la neblina

Me estoy quedando solo sin gasolina.

Llueve y está mojada la carretera.

Y yo sintiendo celos de sus ojeras.

Llueve y está mojada la carretera,

No se si está con otro...

Si yo supiera.

Llueve y está mojada la carretera.

Es noche ya en silencio, que larga espera.”

Te puede interesar: Los Gatos, nuestros Beatles: la historia del “Rock de la mujer perdida” y un bajista de otro planeta

El videoclip de los Pericos del tema Me Estás Atrapando Otra Vez

Bellísima canción que originalmente cantó muy a su estilo Julio Iglesias, uno de los artistas más inútilmente discutidos en este país. Más allá de ser enormemente popular y exitoso económicamente hablando, es un cantante único y casi genial. Muchas veces canta mejor en vivo que en estudio, dueño de un carisma singularmente seductor para muchas damas, sus canciones ya han traspasado generaciones exitosamente. Me atrevería a decir que es un ejemplo para muchos que abrazan el arte de la música pop, y que en todo caso tiene tanto rock como Bryan Ferry.

Vale decir que para salir airoso de enfrentar una canción como ésta, hay que saber mucho.

Me cuenta Juanchi Baleiron al respecto: “Cuando estábamos haciendo el tracklist de “Viva Pericos!” apareció esta canción que a mi es una de las que más me gustan de Julio Iglesias. No de su época más gloriosa, de los 70´s, este es más noventoso. Siempre nos pareció que ya desde su producción musical original tenía algo diferente, la orquestación, la batería constante y chiquitita, un hi hat hipnótico muy rutero, donde aparecen la armónica sonando imitando el ruido de los camiones que pasan, de los autos. Cíclico el tema, como eterno, pero muy llevadero. El Topo y yo éramos bastante fans de esta canción, por lo que se nos hizo bastante natural llevarlo a nuestro sonido. En lo que a mi respecta me encantó cantarlo, zambullirme en esa atmósfera de un Julio que se estaba reinventando en esos días. Le pusimos guitarras slide, ruteras, con mucha cámara y entrando por atrás en el tema. Además esa armónica deliciosa tocada por Natu Seara que es muy talentosa, que le metió más melodía y sonoridad de carretera a esta belleza de canción. Quizás a mi sea el tema que más me gusta del disco, aunque no fue corte de difusión, es hermoso como quedó”.

“Y es parte de un disco que también tiene una canción muy oscura de Roby Draco Rosa que llevamos a un poco más de luz periquera. Está también “La Edad del Cielo” de Jorge Drexler en ese mood. También hay canciones más alegres, pero está “Tratame suavemente” al estilo de hermosa melancolía”.

Con su álbum de covers Viva Pericos!, la agrupación recorrió América y Europa con gran éxito

“En octubre vamos a estar en un teatro del downtown porteño con este disco aprovechando para decir un hasta luego, digamos, hasta fin de año que ya estaríamos lanzando un adelanto de nuestro nuevo disco. Como era antes, con los discos simples, lanzas de a uno y después llega el álbum, que por eso se llama álbum. Una pequeña colección de canciones integradas, como las figuritas, solas están buenas, juntas hacen un todo.”

“Viva Pericos!” llevó a la banda por USA, México, España, Costa Rica, Chile, Uruguay y más también. Un disco definitivo en la historia de Los Pericos, una mínima colección de bellas melodías, valiosas líricas, muy a la manera de la banda, que tocan y tocan incansablemente cada vez mejor. El escenario es su hábitat, los estudios de grabación su zona de confort. Verlos juntos es una de las mejores experiencias que podés encontrar, pero verlos tocando es ser parte de una de las páginas más importantes de nuestra música popular.

Además, que gran nombre para una obra, Viva Pericos!

Seguir leyendo: