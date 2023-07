“Charly García Corner”, el homenaje que la ciudad de Nueva York prepara para los 40 años de Clics Modernos

Charly García será homenajeado con una esquina en Nueva York a 40 años de Clics Modernos

La noticia es esta. El 5 de noviembre se cumplen 40 años de la salida de Clics Modernos de Charly Garcia. El disco que cambió las orejas de todos, segundo trabajo solista de Garcia. El 6 de noviembre la ciudad de New York le rinde un merecido tributo al gran músico argentino, nombrando como Charly Garcia Corner la esquina de las calles Walker St. Y Cortland Alley, al sur del Soho neoyorkino, en uno de los vértices de Tribeca. Hoy una de las zonas mas cool de la Gran Manzana, pero en 1982 un callejón sombrío, casi peligroso. Mas cerca de la NYC de Taxi driver que de la brillante urbe que muestran en Sex & the City por ejemplo.

Vamos por partes, Charly estaba instalado en USA intentando grabar un disco. Mueven para allá con Daniel Grinbank, él mismo me contaba hace mucho que el plan era que Charly se quede a grabar. El primero que buscaron para que se encargue del asunto era el genial Dave Edmunds, músico y productor súper reconocido en los Estados Unidos, muy de moda en esos días de New Wave en el hemisferio norte, pero estaba trabajando en el nuevo disco de los Stray Cats asi que no pudo ser. Ya en los estudios Electric Ladyland dan con Joe Blaney, que venía de trabajar con The Clash en Combat Rock. Fue lo mejor que pudo suceder, Blaney entendió enseguida todo lo que el plan de Garcia incluía logrando una de las mas brillantes asociaciones entre músico y productor que haya surgido en el rock argentino. Clics Modernos es una autentica aventura solista de Charly, con una ayudita de algunos amigos como Pedro Aznar, Willy Iturri, Casey Scheuerell y Larry Carlton que puso las guitarras en “No soy un extraño”, “Los Dinosaurios” y “Ojos de Video Tape”. Nada podía salir mal.

La foto de la tapa de Clics Modernos, que tomó Uberto Sagramoso

A 40 años del evento, la ciudad de New York le pondrá un cartel verde oficial, de los que hay muchísimos en toda la ciudad, que dirá simplemente “Charly Garcia Corner”, en la esquina donde sacaron la foto que ilustra la tapa del vinilo. Una tapa inolvidable, inalcanzable hoy para cualquiera lograr lo que esa imagen significa para toda una cultura. Una Kodakchrome en blanco y negro que resume todo lo que había adentro del sobre.

El responsable de esta movida es un amigo de Lalo Mir y mío, que tuvo mucho que ver periféricamente con radio Bangkok también en esos años, hoy maestro de actores en Buenos Aires y en New York, adscripto al Actor´s Studio de Lee Strasberg, porteño y padre de familia además. Mariano Cabrera. Entre el 2015 y hasta la pandemia trabajó en el Lee Strasberg Theatre & Film Institute. Desde el 2021 activaron con su socio el The New York Acting Alliance, y en Buenos Aires tiene Nuevo Escenario Estudio.

La esquina de Cortland Alley y Walker Street, hoy

Hace unos días me llamó para avisarme la buena nueva, de lo genial que sería estar esos días de noviembre por allá, para ser testigos del gran tributo que la ciudad de New York le prepara a Charly García. Le dije que lo veía difícil pero no improbable, aprovechando la conversación para ponerme al tanto de todo.

Esto me cuenta Mariano: ”Me empezaron a aparecer todos los datos en la pandemia, cuando no se podía hacer mucho mas que estar sentado todo el día frente a la computadora. Mirando nada me empezaron a aparecer un montón de fotos entre las que estaba la de la tapa del disco. Pasó que esa foto se sacó en la esquina de Cortland Alley y Walker Street, en el downtown de New York, lo antes era el sur del Soho y hoy es Tribeca. La historia de lo que pasó en esa esquina hace mas de 40 años es la siguiente. Uberto Sagramoso salió esa tarde con Charly, en pleno verano del 83. Charly ya estaba grabando en Electric Ladyland y estaban haciendo imágenes para la tapa y el sobre interno del disco. Uberto Sagramoso era un gran fotógrafo argentino que vivía en Manhattan hacía ya un tiempo, exiliado. Había sido fotógrafo de Sui Generis, de la Máquina de Hacer Pájaros y de Serú Girán, hizo muchas fotografías de la carrera entera de Charly. Salieron a sacar fotos cerca de donde vivía Sagramoso, en Chinatown, también al sur del Soho. Se topan con un alley, un callejón sin salida que le había gustado a Uberto. El nombre del disco hasta ahi iba a ser Nuevos Trapos, como la canción, por lo que Charly quería sacarse una foto con esas palabras pintadas con aerosol en alguna pared. Hay que tener en cuenta que eran los comienzos del Street Art, era lo nuevo en la ciudad y eso se replicaba en todo el mundo. Plena época pre Giuliani, con una ciudad bastante oscura y muy sucia. Ideal para comenzar a graffitear, no había ningún control sobre eso. Todo justo lo que estaba buscando García”.

Charly García, Clics Modernos, Plateado sobre plateado en vivo

“Se sacan las fotos, recordá que estamos hablando de la era analógica, de manera que todavía le quedaba un poco de rollo en la cámara asi que caminan un par de cuadras mas hasta que llegaron a esta esquina. Se quedan mirando esos tres graffitis tan importantes a lo que Charly le dice ‘¡Sacame aca!...’. esa foto que sacó Uberto fue la que finalmente eligieron para la tapa de Clics Modernos. Es que apenas la imprimieron, Charly la vió y dijo que esa era la que quería para la tapa. En ese mismo momento decidió que no se iba a llamar Nuevos Trapos, se iba a llamar Modern Clix, pero Joe Blaney le dijo que afloje con el inglés, que le ponga un nombre en español, asi fue que lo bautizó Clics Modernos. Aunque ciertamente Modern Clix no quiere decir Clics Modernos. Charly dijo que le puso clics modernos porque él sentía que era el sonido de una cámara de fotos dándole la bienvenida a la posmodernidad, a un nuevo Charly con máquinas de ritmos y pelo corto, un nuevo Charly acorde a la nueva democracia que nacía. Clics salió en Noviembre del 83, todavía con militares en la rosada, asi que sería el disco del cambio total...”.

Charly García y Joe Blaney, el productor de Clics Modernos (Facebook: Charly García Corner)

Desde mi, pienso lo siguiente. Todo estaba cambiando para nosotros, Clics Modernos fue la banda de sonido de los nuevos buenos tiempos. Charly venía de hacer la banda de sonido de Pubis Angelical y Yendo de la Cama al Living, mas que dos álbumes conceptuales, una ligera recopilación de canciones de un García que acababa de desmantelar Serú Girán y que aun no tenía un rumbo prefijado, por lo menos popularmente. Su viaje a NYC fue inicíatico, porque también esa ciudad estaba mutando de manera demasiado perceptible. Un par de años antes ahi mismo habían asesinado a John Lennon, quien había declarado en un reportaje: ”¿Por qué vivo en Nueva York? Porque quiero vivir en el centro del mundo, si viviera en la antigüedad estaría instalado en el imperio Romano...”. Muy Lennon, muy Garcia también esa New York, sucia, creativa, violenta y libre. Muy rocker todo.

El disco se iba a llamar Nuevos Trapos, como la canción. La imagen es del graffiti que hizo Charly García en Nueva York

Sigue Mariano Cabrera: ”Donde toman la foto había tres imágenes muy fuertes, era un zócalo de la esquina pegado al piso. Una era la del canadiense Richard Hambleton, que había pintado uno de sus famosos Shadowman, esos hombres sombra de los que estaba inundada la ciudad en esos comienzos de los 80´s. Hambleton junto a Basquiat mas toda la movida Street Art eran los que mandaban intelectualmente en la ciudad. Hambleton se murió hace relativamente poco sin haberse enterado nunca de que uno de sus Shadowman era la tapa del un disco seminal para todo el rock en español. Su curadora si lo sabe porque un amigo se lo informó. Además en la foto, arriba de la cabeza de Charly hay un sephir que esta escrito por Andrew Wick que vive todavía y sigue haciendo murales con gran prestigio. Y por último está Modern Clix que era una banda post punk que tocaba en lugares muy emblemáticos de la ciudad como el CBGB´s y demás. El cantante se llamaba Frank Powers y él mismo salía a graffitear el nombre de su banda. Asi llegó a esa esquina también y dejó lo suyo. Powers murió en 2021 pero se enteró de todo esto gracias a un periodista que se llama Iñaqui Rojas que es mendocino, que lo contactó y le contó toda la historia, algo que lo puso muy contento. La mujer de Frank Powers, que es japonesa, va a estar el 6 de noviembre en la ceremonia de Charly García Corner”.

“Lo de la esquina empezó el año pasado, yo salía de una de mis clases en NYC y me entró un mensaje de un amigo porteño avisándome que había aparecido la dirección de donde Charly se había sacado la foto, me pasa las coordenadas y estaba a 20´ en subte de donde yo estaba dando clases. Sin almorzar siquiera, salí enseguida para allá imaginando que me iba a encontrar adivinando cual sería la esquina de Charly después de 40 años, pero cuando llegué fue bastante shockeante notar que la esquina estaba exactamente igual, obvio sin las pintadas, pero la misma pared, el mismo poste de luz, todo estaba exactamente igual”.

La esquina de Cortland Alley y Walker Street tal como era cuando el fotógrafo Uberto Sagramoso tomó la icónica fotografía de Charly García

“Lo mas loco es que esa pared pertenece al Walker Tribeca Hotel, mas aun, la ventana que está sobre esa pared donde Charly se sacó la foto pertenece a la cocina del hotel, y en la actualidad el responsable del restorán de ese hotel es Fernando Trocca, el chef argentino. Otra causalidad increíble de argentinos por el mundo. Así que ahpi mismo me dije, esto no puede quedar así, esto tiene que socializarse, hacerse muy conocido”.

“Ya de vuelta en Baires empecé a escribir el proyecto, algo que me llevó dos o tres meses. Después lo presenté en el consulado argentino en New York, puntualmente a la agregada cultural del consulado Noelia Dutrey con la que estamos trabajando arduamente con esto. Ella se encarga de la parte diplomática con la ciudad de New York mientras yo me encargo de toda la parte operativa y de investigación. Estamos consiguiendo los permisos y hablando con los responsables. Le avisé a Charly que se puso feliz con todo esto. También a Migue y Mecha, la mujer de Charly, mas el resto de la familia, hasta Dani Garcia Moreno el hermano de Charly, están todos eufóricos con esto. Así que a partir de enero se empezó a activar el tema hasta que el 18 de abril, en tiempo record, se confirmó por parte de la ciudad de Nueva York la inauguración. Será una Green Sign en el poste de esa esquina como la que tiene Joey Ramone en Queens y como las que tienen grandes celebridades, sus calles y esquinas en la ciudad. También conseguimos una placa para poner el dia de la celebración. Esperamos sea un pequeño sitio de peregrinación de argentinos a partir de ahora, esa esquina de la Gran Manzana”.

Mariano Cabrera, el impulsor del homenaje neoyorquino

“Para ese día habrá una ceremonia oficial organizada por el consulado, para invitados. Yo voy a estar dando mi discurso obviamente. Ese día será noticia de la ciudad el evento, va a estar Joe Blaney, la gente de Electric Ladyland. Con nuestra cuenta de Instagram Charly Garcia Corner estamos convocando a todos los músicos y artistas que anden por New York city esos días de noviembre para que se sumen al homenaje. Va a haber unos cuantos músicos latinos de allá tocando temas de Charly ese dia en la calle, y me enteré de unos cuantos grupos argentinos que se están anotando para participar.”

La gesta de Mariano Cabrera está llegando al mejor final. Charly García, Clics Modernos, tendrán su merecida esquina en el centro del mundo cultural de occidente. Ojala todo esto sirva para mejorar el animo de todos por aquí, un pequeño orgullo cívico, pero un enorme homenaje inédito a un genial artista argentino que es parte de todos. Esa esquina neoyorkina en unos meses será foto obligada de cuanto turista argento recorra la gran manzana, y Clics Modernos pasará a ser una nueva bandera argentina que flameará orgullosa entre todos los grandes discos de la historia universal.

