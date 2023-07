Estacionamiento libre en avenidas y peajes gratuitos: las medidas de contención que dispuso CABA ante el paro de colectivos

El Gobierno porteño dispuso que los peajes sean gratuitos durante todo el día de hoy para reducir el impacto de la movilidad provocado por el parto de colectivos que impulsa la UTA. (NA)

Con el objetivo de reducir el impacto en la movilidad de las personas a partir del paro de colectivos por 24 horas que lleva adelante la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), la administración de la Ciudad de Buenos Aires anunció un plan de contención para este viernes con medidas que regirán durante toda la jornada:.

De acuerdo a lo comunicado a Infobae desde la Secretaría de Transporte y Obras Públicas porteña, cuya titular es Manuela López Menéndez, durante todo el día de hoy está permitido el estacionamiento general de vehículos en las avenidas de CABA donde habitualmente se encuentra prohibido para días hábiles.

En cuanto a las calles en las que funciona el sistema de estacionamiento medido, el mismo no tendrá vigencia durante las 24 horas de este viernes y se podrá estacionar de manera gratuita en micro y macrocentro.

No obstante, aclararon que la prohibición continúa vigente en rampas, veredas, paradas de transporte público, sectores de carga y descarga, ochavas, reservas de estacionamiento para personas con discapacidad, ingreso a cocheras, pasajes y ciclovías.

La otra gran novedad es que los peajes de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires serán gratuitos durante toda la jornada, al igual que el sistema de bicicletas Ecobici.

Para contar con información actualizada en tiempo real, desde la Ciudad recomiendan consultar las aplicaciones móviles Waze, Moovit, Ualabee, la cuenta de Twitter @BA Tránsito o @APTTA_ (cuenta oficial de Twitter de Periodistas Tránsito). Asimismo, es importante observar las indicaciones en los carteles instalados en distintos puntos, como así también prestar atención a las indicaciones de agentes de tránsito y de la Policía de la Ciudad.

Las calles linderas a la estación Constitución se encuentran desiertas por la falta de colectivos. (Adrián Escandar)

Hoy, viajar por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es todo una odisea. Al paro de colectivos impulsado por la UTA, se sumó una medida de fuerza sorpresiva en el Tren Sarmiento que llevan adelante empleados jerárquicos en reclamo por la homologación del Convenio Colectivo -firmado en enero de 2022-. En consecuencia, hay millones de pasajeros que buscan formas alternativas para poder llegar al trabajo.

Néstor Marcolín, delegado de la línea 60, dijo esta mañana en declaraciones radiales que la “abstención de tareas” se extenderá por tiempo indefinido. “Hasta que no aparezca el aumento que nos corresponde, no volvemos a realizar nuestras tareas”, sostuvo Marcolín en diálogo con Radio Splendid.

Por su parte Jorge Kiener, secretario adjunto de UTA, dialogó con la citada señal radial y dijo que “a la hora de pagar los sueldos no cumplieron lo acordado”. Y agregó: “Cuando se agota el tiempo se llegan a estas medidas. DOTA es un grupo dominante que recibe 1.000 millones de pesos del Estado”.

Desde el Gobierno Nacional no tardó en llegar la respuesta y la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, adelantó que habrá fuertes sanciones para las compañías de transporte que no hayan transferido el dinero de haberes a sus empleados. “Se multará a las empresas y se va a hacer la denuncia por retención indebida de haberes”, dijo la funcionaria durante una entrevista para Urbana Play.

Raquel "Kelly" Olmos, ministra de Trabajo de la Nación.

Como si esto fuera poco, personal jerárquico nucleado en la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA) lleva adelante una medida de fuerza gremial en el tren Sarmiento, cuyo servicio se ve interrumpido de forma sopresiva por una la realización de una asamblea.

Adrián Silva, secretario general de la APDFA, dialogó hoy a la mañana con Infobae y ratificó el paro en el ferrocarril que une Moreno con Once por la falta de homologación de un convenio colectivo de trabajo. “Tenemos un convenio colectivo de trabajo firmado en enero de 2022 con la empresa ferroviaria más importante, que es Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, y que por un montón de dilaciones no lo homologan en el Ministerio de Trabajo”, detalló.

“Hemos tenido infinidad de reuniones y este tema no se soluciona. He hablado con la ministra de Trabajo (Kelly Olmos) infinidad de veces por este tema y no se soluciona. Venimos en plan de lucha. Tuvimos un paro, nos dictaron la conciliación obligatoria, terminó la conciliación obligatoria hace meses y no se resuelve. Estamos haciendo asambleas en distintos ferrocarriles y hoy la estamos haciendo acá en el Sarmiento. Producto de esta asamblea, los trenes no están circulando”, agregó Silva durante el contacto con este medio.

Personal policial presente en las afueras de la estación Once del tren Sarmiento. (Adrián Escandar)

Debido a que miles de pasajeros no estaban al tanto del paro sorpresivo, muchos intentaron ingresar por sus propios medios a la estación de Once y se vivieron momentos de tensión en el lugar. Como consecuencia, personal de la División Infantería de la Policía de la Ciudad se encuentra en la cabecera para evitar que la situación pase a mayores.

