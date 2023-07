Lejos de la tevé y a 17 años de su histórica protesta en la cumbre de Viena, Evangelina Carrozzo se lanza a la política

Evangelina Carrozzo aseguró que es el momento de involucrarse para darle una solución a la comunidad

Viena, Austria, 12 de mayo de 2006. Durante la celebración de la IV Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe, una mujer irrumpe en el evento levantando un cartel en el que se expresaba su preocupación por la instalación de las plantas de pasta celulósica en Fray Bentos. Junto a las banderas de Argentina y Uruguay, el mensaje -escrito en inglés y en español-, rezaba: “Basta de papeleras contaminantes”. Los 58 jefes de Estado presenciaron la escena protagonizada por una joven vestida de manera festiva.

La impactante imagen rápidamente se difundió por todo el mundo y se convirtió en noticia destacada en los principales periódicos. Néstor Kirchner, en aquel entonces presidente de Argentina, mostró sorpresa ante la situación. Tabaré Vázquez, mandatario uruguayo, se quedó inmóvil y más tarde comentó: “Es una linda chiquilina, algo ligerita de ropas, pero con un buen cuerpo. Es una militante de Greenpeace”.

Evangelina Carrozzo en la cumbre de presidentes de Viena en 2006 (AFP / Grosby Group)

Quien logró burlar la seguridad del evento era Evangelina Carrozzo, una entrerriana de 25 años que había sido elegida Reina del Carnaval de Gualeguaychú. Se había acreditado como periodista y, tras abandonar el espacio reservado a la prensa, se quitó el tapado que llevaba e irrumpió frente a todos para exhibir el cartel. Su protesta tenía como objetivo evitar la instalación de dos plantas de celulosa en el río Uruguay.

Gracias a la notoriedad alcanzada ese año, Eva sería convocada por Marcelo Tinelli para participar en el Bailando por un sueño. En 2007 formaría parte de Patinando por un sueño. También haría su debut en los escenarios en la obra teatral No somos santas, producida por Gerardo Sofovich. En 2008 encabezó como primera vedette el espectáculo Humor Caliente, en Mar del Plata. Vendrían entrevistas, producciones de fotos. Y luego, la decisión de alejarse de los medios. En 2016 Carrozzo aceptó la propuesta de formar parte de la tercera temporada del ciclo Combate, en El Nueve. Ya no haría mucho más en televisión.

Evangelina no le cerró las puerta a la televisión, y espera alguna propuesta que le interese

La exposición mediática pasó. Y en este 2023 es posible ver el nombre de Evangelina Carrozzo como segunda candidata a concejal por el Frente Vecinal Gualeguaychú. “El año pasado mi hermano Rubén me invitó a sumarme a las reuniones del Frente, que está compuesto por un grupo de personas que representamos a diferentes sectores de la ciudad y del quehacer con diferentes instituciones -le explica Eva a Teleshow-. Lo componemos vecinos comunes: albañiles, comerciantes, profesores, maestros, médicos, ambientalistas, personas que se hacen cargo de merenderos, abogados, empresarios pyme, etcétera. Cada uno de nosotros tiene su ideario propio, pero todos confluimos en una idea común: la de mejorar y proyectar a Gualeguaychú al futuro”.

Respecto del armado de listas, aclara: “Se armó entre todos. Mi hermano fue elegido como precandidato a intendente de la ciudad de Gualeguaychú. A mí me invitaron a formar parte de la lista, soy la segunda precandidata a concejal, por el aporte que puedo hacer desde mi profesión (es consultora psicológica), sobre todo en el sector los adultos mayores, por mi compromiso con el medioambiente que es de público conocimiento. Y por supuesto que también tiene un plus ser una persona conocida”.

Pese a que desde aquella cumbre de Viena había recibido propuestas de distintos espacios políticos para ser parte de sus listas, Carrozzo las desechó de plano porque en esas oportunidades, no le interesaba. Ahora, considera que llegó el turno de involucrarse. “Estoy harta de que el acceso a la información pública sea tan difícil. Si todo es tan claro, ¿por qué a los vecinos no nos facilitan ese acceso? Tengo mis dudas sobre el accionar de la administración actual, falta claridad... y pensar que hace cuatro años deposité para la actual gestión mi voto de confianza en las urnas. Y hoy me encuentro pidiendo algo que debería ser obvio: la honestidad y la transparencia, ¡que delirio!”, dice. “Por eso necesité salir de la zona de confort y dar mi paso hacia a la función pública. Involucrándonos es la manera de saber que es lo que sucede realmente”. Este viernes 7 de julio será la presentación oficial de la lista; contarán con la presencia del candidato a gobernador, Pedro Galimberti.

Evangelina Carrozzo junto con su hermano Rubén, médico traumatólogo y legista, precandidato a intendente por la ciudad de Gualeguaychú

Evangelina se sigue capacitando. “Estoy formándome en la especialidad para adultos mayores. Yo no conocía esta carrera (counselor); de hecho es relativamente nueva en la Argentina: hablando con mi psicóloga en una sesión de terapia me la recomendó. Mi interés nació cuando tomé consciencia de lo importante que fue en mi vida un espacio de escucha, el acompañamiento y la contención en dos situaciones que marcaron mi vida para siempre, y lo necesarias que son las herramientas psicológicas para atravesar esos momentos difíciles de la vida misma. Es por eso que elegí esta profesión que amo, y que me da la posibilidad de acompañar a las personas en crisis vitales, en cualquier momento de la vida que así lo necesiten. La consultoría psicológica promueve la prevención de la salud mental”.

Carrozzo no olvida aquellos años de popularidad: “Hice muchísimas cosas que tienen que ver con lo artístico y con los medios, hasta que llegó la pandemia. No estoy tan expuesta como antes, eso está claro. Y tampoco soy de manejar mucho redes sociales; solo uso un poco de Instagram”. No obstante, lejos de cerrar las puertas a su regreso a la pantalla, revela: “Si me interesa el contenido del proyecto de un programa, por supuesto que lo haría. Pero conforme pasa el tiempo, me estoy volviendo más selectiva. Por ejemplo, hoy no podría sentarme a hacer el rol de mala en un panel. Y en la tele solo miro programas de preguntas y respuestas, de los cuales a algunos he ido como invitada. Esos sí me encantan. Y los juegos de competencia también”, concluye.

