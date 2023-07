Denunciaron a un directivo por golpear a varios alumnos de una escuela de Córdoba

El hecho ocurrió durante la jornada solidaria "Tus botines siguen jugando" (Escuela Paritaria Bilingüe Bicultural Dante Alighieri)

Un directivo de la Escuela Paritaria Bilingüe Bicultural Dante Alighieri fue denunciado por los familiares de los alumnos por “golpear, agredir e insultar” a los jóvenes durante un encuentro con varios jugadores profesionales de clubes de la provincia de Córdoba. De acuerdo con el testimonio, algunos de los agredidos terminaron en el piso producto de los golpes y empujones que recibieron.

El hecho ocurrió el miércoles 28 de junio en la institución educativa, que se ubica en el barrio Iponá de la capital cordobesa, en el marco de la celebración de la campaña solidaria llamada “Tus botines siguen jugando”. Ese día, los futbolistas del Club Atlético Talleres y Club Atlético Belgrano asistieron al recinto para brindar una charla inspiracional a los estudiantes.

“Cuando terminó la actividad varios chicos corrieron hacia sus ídolos para pedir autógrafos, sacarse fotos y quizás tocarlos”, relató el abogado Rogelio Luque, quien lleva la causa penal adelante junto a su colega Iván Sironi. Frente a la emoción de los niños por acercarse a los deportistas, el representante legal y presidente de la asociación educativa, identificado como Sergio Darío Badino, atacó al grupo de alumnos.

De acuerdo con las detalles que el letrado ofreció en una entrevista para Télam, el directivo “golpeó, empujó, maltrató y agredió verbalmente a varios alumnos que querían acercarse a los jugadores”, para luego remarcar que el accionar habría estado injustificado, debido a que “la actitud no representaba ningún peligro”, tanto para los niños, como para los futbolistas. “Es una actitud de violencia grave e inexplicable”, evaluó.

Varios deportistas del Club Atlético Belgrano y el Club Atlético Talleres visitaron la institución académica (Escuela Paritaria Bilingüe Bicultural Dante Alighieri)

Entre los hechos más graves por los que fue acusado Badino, el abogado mencionó que “golpeó en el pecho a un alumno de 11 años que padece asma, cayó al piso y tuvo complicaciones en su respiración”. Asimismo, Luque contó que otros estudiantes también terminaron tirados en el piso y con lesiones menores por los golpes que recibieron del hombre. La denuncia penal realizada por “lesiones leves” quedó bajo investigación de la Fiscalía de Instrucción 4 Turno 2.

Por otro lado, el defensor de las víctimas expuso que el directivo no tenía razón de estar presente en la actividad solidaria, debido a que no es docente en la escuela y no cumple con ningún tipo de función pedagógica en la misma. Además, remarcó que desde la institución académica no ofrecieron ninguna respuesta al reclamo de las familias por los incidentes ocurridos. Frente a esto, los padres exigieron que se sancione a la persona y se lo aparte de su cargo.

Sin embargo, las autoridades de la escuela accedieron a una entrevista con La Voz, en donde negaron que el representante legal hubiera actuado de esa manera. “No hubo tal agresión. Son interpretaciones totalmente equivocadas y fuera de lugar la de los padres, nunca se le propinó un golpe al chico”, aseguró el vocero escolar, Sergio Finzi.

El incidente ocurrió cuando la charla con los deportistas finalizó (Escuela Paritaria Bilingüe Bicultural Dante Alighieri)

En este sentido, Finzi reafirmó que todo se habría tratado de una confusión al detallar que “cuando termina el evento los jugadores se van y los alumnos corren hacia donde están, se genera un tumulto y uno de los chicos que va corriendo se choca con el representante legal y se cae”. “Eso fue todo lo que ocurrió”, juró el representante escolar.

En cuanto a la versión que ofreció el padre del niño asmático que cayó al piso, el hombre contó: “Mi hijo me cuenta que recibe un golpe en el pecho con el puño cerrado que lo tira al piso y le dificulta la respiración”. Luego del incidente, añadió que “se levanta solo y habla con el vicedirector, le cuenta lo que había pasado, que no respiraba bien y que quería llamar a sus padres”, en referencia a la crisis respiratoria que se le generó.

De la misma forma, el familiar del alumno sentenció que “hay un montón de niños y adolescentes que fueron testigos de la situación y cuentan todos la misma historia”, para después apuntar que “no es creíble la historia del señor Bandino”.

